COPA DO NORDESTE

Sport x Jacuipense: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (24/03/2026), às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife - PE

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:30

Taça da Copa do Nordeste Crédito: João Gabriel Alves/CBF

Sport e Jacuipense se enfrentam nesta terça-feira (24/03/2026), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Sport x Jacuipense ao vivo

A partida entre Sport e Jacuipense terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta) e pelo SportyNet (streaming/TV fechada).

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Sport

O Sport inicia sua caminhada na Copa do Nordeste pressionado após sequência recente de resultados irregulares, com dois empates e uma derrota nos últimos jogos. O clube demitiu o técnico Roger Silva na véspera da partida, e o auxiliar Márcio Goiano comanda a equipe interinamente. O volante Zé Lucas é desfalque por estar com a Seleção Brasileira sub-20, enquanto Barletta, Marcelo Benevenuto e Marcelo Ajul seguem no departamento médico.

Jacuipense

O Jacuipense vive uma temporada histórica em 2026. O clube foi semifinalista do Campeonato Baiano, está pela primeira vez na 5ª fase da Copa do Brasil — onde enfrentará o Palmeiras — e já garantiu cerca de R$ 4,85 milhões em premiações. O Leão do Sisal também disputará a Série D do Brasileirão e chega embalado após eliminar Ceilândia, Santa Catarina e Novorizontino na Copa do Brasil. O goleiro Marcelo, destaque nas cobranças de pênaltis, é um dos principais nomes da equipe.

Prováveis escalações de Sport x Jacuipense

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena (Pedro Martins); Iury Castilho, Gustavo Maia (Clayson) e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano

Jacuipense: Marcelo; Railon, Talisca e Weverton; Hugo Moura, William, Vinícius Amaral, Thiago e Vicente Junio; Thiaguinho e Pedro Henrique.Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Ficha do Jogo

Jogo: Sport x Jacuipense

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Rodada: 1ª rodada

Data: Terça-feira, 24 de março de 2026

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife - PE

Onde assistir: SBT (TV aberta) e SportyNet (streaming / TV fechada)

Arbitragem: