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Sport x Jacuipense: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (24/03/2026), às 21h30, na Ilha do Retiro, em Recife - PE

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:30

Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste Crédito: João Gabriel Alves/CBF

Sport e Jacuipense se enfrentam nesta terça-feira (24/03/2026), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. 

Onde assistir Sport x Jacuipense ao vivo

A partida entre Sport e Jacuipense terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta) e pelo SportyNet (streaming/TV fechada).

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

Sport

O Sport inicia sua caminhada na Copa do Nordeste pressionado após sequência recente de resultados irregulares, com dois empates e uma derrota nos últimos jogos. O clube demitiu o técnico Roger Silva na véspera da partida, e o auxiliar Márcio Goiano comanda a equipe interinamente. O volante Zé Lucas é desfalque por estar com a Seleção Brasileira sub-20, enquanto Barletta, Marcelo Benevenuto e Marcelo Ajul seguem no departamento médico.

Jacuipense

O Jacuipense vive uma temporada histórica em 2026. O clube foi semifinalista do Campeonato Baiano, está pela primeira vez na 5ª fase da Copa do Brasil — onde enfrentará o Palmeiras — e já garantiu cerca de R$ 4,85 milhões em premiações. O Leão do Sisal também disputará a Série D do Brasileirão e chega embalado após eliminar Ceilândia, Santa Catarina e Novorizontino na Copa do Brasil. O goleiro Marcelo, destaque nas cobranças de pênaltis, é um dos principais nomes da equipe.

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Prováveis escalações de Sport x Jacuipense

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Zé Marcos, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena (Pedro Martins); Iury Castilho, Gustavo Maia (Clayson) e Zé Roberto. Técnico: Márcio Goiano

Jacuipense: Marcelo; Railon, Talisca e Weverton; Hugo Moura, William, Vinícius Amaral, Thiago e Vicente Junio; Thiaguinho e Pedro Henrique.Técnico: Rodrigo Ribeiro. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Sport x Jacuipense
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Rodada: 1ª rodada
  • Data: Terça-feira, 24 de março de 2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, Recife - PE
  • Onde assistir: SBT (TV aberta) e SportyNet (streaming / TV fechada)

Arbitragem:

  • Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
  • Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)
  • VAR: Hugo Soares Dias Figueiredo (AL)

Tags:

Copa do Nordeste

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