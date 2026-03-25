AMISTOSO INTERNACIONAL

Brasil x França: veja onde assistir, desfalques e prováveis escalações

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston (EUA)

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:18

Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston (EUA), em amistoso internacional durante a Data Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Brasil x França ao vivo

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A partida entre Brasil e França terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube/streaming).

Brasil

A Seleção Brasileira faz um dos testes mais importantes desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Diante de um dos adversários mais fortes do mundo, o treinador terá a oportunidade de observar jogadores que ainda brigam por vaga na Copa do Mundo de 2026.

A equipe chega com desfalques importantes, especialmente na defesa. Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora, o que deve resultar em uma dupla de zaga inédita. Além disso, Ancelotti ainda avalia opções no meio-campo e no ataque.

França

A França chega embalada por uma sequência invicta desde junho do ano passado, quando foi derrotada pela Espanha na Nations League. Desde então, os franceses somam seis vitórias e um empate.

Atual terceira colocada no ranking mundial, a equipe comandada por Didier Deschamps deve ir a campo com força máxima, com destaque para o trio ofensivo formado por Olise, Mbappé e Dembélé.

Prováveis escalações de Brasil x França

Brasil: Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

França: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé. Técnico: Didier Deschamps.



Ficha do Jogo