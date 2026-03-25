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Brasil x França: veja onde assistir, desfalques e prováveis escalações

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston (EUA)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:18

Emblema da Seleção
Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston (EUA), em amistoso internacional durante a Data Fifa. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Brasil x França ao vivo

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Hugo (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Kaiki Bruno (Cruzeiro) por Joilson Marconne/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
1 de 25
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF

A partida entre Brasil e França terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube/streaming).

Brasil

A Seleção Brasileira faz um dos testes mais importantes desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Diante de um dos adversários mais fortes do mundo, o treinador terá a oportunidade de observar jogadores que ainda brigam por vaga na Copa do Mundo de 2026.

A equipe chega com desfalques importantes, especialmente na defesa. Marquinhos e Gabriel Magalhães estão fora, o que deve resultar em uma dupla de zaga inédita. Além disso, Ancelotti ainda avalia opções no meio-campo e no ataque.

França

A França chega embalada por uma sequência invicta desde junho do ano passado, quando foi derrotada pela Espanha na Nations League. Desde então, os franceses somam seis vitórias e um empate.

Atual terceira colocada no ranking mundial, a equipe comandada por Didier Deschamps deve ir a campo com força máxima, com destaque para o trio ofensivo formado por Olise, Mbappé e Dembélé.

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Prováveis escalações de Brasil x França

Brasil: Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti. 

França: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé. Técnico: Didier Deschamps. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Brasil x França
  • Campeonato: Amistoso internacional
  • Data: Quinta-feira, 26 de março de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV (YouTube)

Tags:

Brasil Seleção Brasileira França

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