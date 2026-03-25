'LAMPIONS'

Jacuipense perde para o Sport na estreia da Copa do Nordeste em jogo marcado por erro de arbitragem

Time baiano é superado por 2x1 fora de casa

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:01

Sport 2x1 Jacuipense Crédito: @renatoag_foto

O Jacuipense iniciou sua trajetória na Copa do Nordeste com derrota por 2 a 1 para o Sport Club do Recife, na noite de terça-feira (24), na Ilha do Retiro, em Recife. Além do revés, que encerrou uma sequência invicta de sete partidas na temporada, o confronto ficou marcado por um erro incomum da arbitragem.

Dentro de campo, o time pernambucano saiu na frente apenas no segundo tempo. Aos 12 minutos, Carlos de Pena acertou um chute de fora da área e abriu o placar. O Jacuipense reagiu na reta final e empatou aos 37, com Adriano Jr., após jogada aérea. No entanto, a igualdade durou pouco: aos 41 minutos, Biel aproveitou cobrança de escanteio e garantiu a vitória do Sport.

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A principal polêmica da partida ocorreu aos 19 minutos da etapa final. O volante Vinícius Amaral, do Jacuipense, recebeu o que aparentava ser o segundo cartão amarelo, mas não foi expulso, permanecendo em campo por alguns minutos antes de ser substituído.

Na súmula, o árbitro Marcio dos Santos Oliveira reconheceu o erro. “Informo que aos 19 minutos do segundo tempo apliquei o segundo cartão amarelo para o jogador de nº 08 da equipe do Jacuipense [...] e, consequentemente, não apresentei o cartão vermelho. Dessa forma, o referido jogador permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos até ser substituído”, registrou.

O juiz também explicou a confusão no momento do lance. “No instante do ocorrido, fui informado pelos outros três membros da equipe de arbitragem, mas passei a informação para eles que não teria aplicado cartão para o jogador supracitado”, acrescentou.

??♂️ | Arbitragem padrão CBF!



Amaral, meia da Jacuipense, recebeu 2 cartões amarelos e não foi expulso.



Jogo diante do Sport, pela Copa do Nordeste.



? TV JORNAL SBT pic.twitter.com/PMRUDtNBMI — Paulo Caravina (@soudoapito) March 25, 2026

Após a partida, o próprio Vinícius Amaral relatou a conversa com o árbitro e apresentou outra versão para o episódio. “Ele comunicou no rádio que continuou o movimento. Ele disse que seria injusto eu tomar o cartão porque no lance eu não fiz nada. Ele acabou comunicando no rádio que quem tomou o cartão foi só o jogador do Sport. Só que o erro dele foi ter continuado o movimento com o cartão no ar. Aí deu a impressão que ele tinha me dado o cartão”, afirmou.

Apesar da explicação, as imagens da transmissão indicam que o árbitro chegou a direcionar o cartão ao jogador do Jacuipense, o que aumentou a confusão em campo. Mesmo com a irregularidade, apenas uma advertência foi registrada oficialmente, e o atleta segue liberado para a próxima rodada.