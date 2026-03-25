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Jacuipense perde para o Sport na estreia da Copa do Nordeste em jogo marcado por erro de arbitragem

Time baiano é superado por 2x1 fora de casa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:01

Sport 2x1 Jacuipense
Sport 2x1 Jacuipense Crédito: @renatoag_foto

O Jacuipense iniciou sua trajetória na Copa do Nordeste com derrota por 2 a 1 para o Sport Club do Recife, na noite de terça-feira (24), na Ilha do Retiro, em Recife. Além do revés, que encerrou uma sequência invicta de sete partidas na temporada, o confronto ficou marcado por um erro incomum da arbitragem.

Dentro de campo, o time pernambucano saiu na frente apenas no segundo tempo. Aos 12 minutos, Carlos de Pena acertou um chute de fora da área e abriu o placar. O Jacuipense reagiu na reta final e empatou aos 37, com Adriano Jr., após jogada aérea. No entanto, a igualdade durou pouco: aos 41 minutos, Biel aproveitou cobrança de escanteio e garantiu a vitória do Sport.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

A principal polêmica da partida ocorreu aos 19 minutos da etapa final. O volante Vinícius Amaral, do Jacuipense, recebeu o que aparentava ser o segundo cartão amarelo, mas não foi expulso, permanecendo em campo por alguns minutos antes de ser substituído.

Na súmula, o árbitro Marcio dos Santos Oliveira reconheceu o erro. “Informo que aos 19 minutos do segundo tempo apliquei o segundo cartão amarelo para o jogador de nº 08 da equipe do Jacuipense [...] e, consequentemente, não apresentei o cartão vermelho. Dessa forma, o referido jogador permaneceu na partida de forma indevida por 8 minutos até ser substituído”, registrou.

O juiz também explicou a confusão no momento do lance. “No instante do ocorrido, fui informado pelos outros três membros da equipe de arbitragem, mas passei a informação para eles que não teria aplicado cartão para o jogador supracitado”, acrescentou.

Após a partida, o próprio Vinícius Amaral relatou a conversa com o árbitro e apresentou outra versão para o episódio. “Ele comunicou no rádio que continuou o movimento. Ele disse que seria injusto eu tomar o cartão porque no lance eu não fiz nada. Ele acabou comunicando no rádio que quem tomou o cartão foi só o jogador do Sport. Só que o erro dele foi ter continuado o movimento com o cartão no ar. Aí deu a impressão que ele tinha me dado o cartão”, afirmou.

Apesar da explicação, as imagens da transmissão indicam que o árbitro chegou a direcionar o cartão ao jogador do Jacuipense, o que aumentou a confusão em campo. Mesmo com a irregularidade, apenas uma advertência foi registrada oficialmente, e o atleta segue liberado para a próxima rodada.

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Com o resultado, o Sport soma os primeiros três pontos e lidera o Grupo C. Já o Jacuipense inicia sua campanha no Grupo D sem pontuar. Na sequência da competição, o Sport encara o ABC Futebol Clube no domingo (29), em Natal. O Jacuipense volta a campo na segunda-feira (30), contra o América Futebol Clube (RN), no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

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Copa do Nordeste

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