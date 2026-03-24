Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ronaldo atualiza situação após lesão contra o Remo e tranquiliza torcida do Bahia

Goleiro do Esquadrão sofreu uma luxação no cotevelo no jogo contra o Remo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:21

Ronaldo em ação pelo Bahia
Ronaldo deixando o gramado lesionado Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia terá um desfalque importante para a sequência da temporada. O goleiro Ronaldo usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (24) para atualizar a torcida sobre a lesão sofrida na partida contra o Remo, no último domingo (22), e confirmou que não precisará passar por cirurgia, ainda assim, o arqueiro tricolor será desfalque por um certo tempo.

O camisa 1 tricolor sofreu uma luxação no cotovelo direito ainda no primeiro tempo da derrota por 4x1, quando o time ainda vencia. Aos 40 minutos, o goleiro caiu de maneira irregular ao tentar fazer uma defesa e acabou apoiando o peso do corpo sobre o braço, sentindo fortes dores. Após atendimento médico, ele foi substituído por João Paulo e deixou o campo com o membro imobilizado.

Depois de realizar exames, Ronaldo tranquilizou os torcedores ao informar que o tratamento será conservador, sem necessidade de cirurgia. Em publicação nas redes sociais, o jogador demonstrou confiança no retorno e destacou que encara o momento como mais um desafio na carreira.

“Graças a Deus não será necessário cirurgia. Agora é foco total na recuperação, respeitando cada etapa, mas com a cabeça firme e o coração cheio de vontade de voltar o quanto antes. Será uma fase importante de trabalho e paciência, mas estou otimista e determinado a transformar esse momento em mais um capítulo de superação”, escreveu o goleiro.

Titular absoluto do Bahia na temporada, Ronaldo vinha sendo um dos destaques da equipe em 2026. Somando partidas pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Baiano e Libertadores, ele disputou 14 jogos, sofreu nove gols, passou seis partidas sem ser vazado e fez 32 defesas, parando 78% finalizações na direção do gol.

Relembre momentos de Ronaldo com a camisa do Bahia

Ronaldo em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Ronaldo em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/ECB
Ronaldo em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Ronaldo em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB
Ronaldo foi comprado pelo Bahia junto ao Atlético-GO por Divulgação
Ronaldo em entrevista coletiva por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ronaldo chega ao Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 7
Ronaldo em ação pelo Bahia por Letícia Martins/ECB

Com a ausência do camisa 1, a tendência é que João Paulo assuma a meta tricolor. O goleiro chegou ao clube por empréstimo do Santos no ano passado, mas só foi estrear nesta temporada. Até aqui, ele soma sete partidas com a camisa do Bahia, seis como titular, com 12 gols sofridos, um jogo sem ser vazado e 23 defesas realizadas, parando 65,7% dos chutes em direção à sua meta.

LEIA MAIS 

Descubra quais são os times que mais venceram clássicos na era dos pontos corridos

Com pausa da Data Fifa, Bahia ganha tempo para recuperar jogadores e se reorganizar após goleada

Baiano vice-artilheiro do Brasileirão comemora volta à Seleção Brasileira: ‘Mais preparado’

Após goleada, Bahia reencontra o Remo na Copa do Brasil em busca de revanche

'Sou uma bosta', dispara Rogério Ceni ao se irritar com pergunta sobre pênalti perdido pelo Bahia

Tags:

Bahia Ronaldo

Mais recentes

Imagem - Descubra quais são os times que mais venceram clássicos na era dos pontos corridos

Descubra quais são os times que mais venceram clássicos na era dos pontos corridos
Imagem - Vitória x Botafogo-PB: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Botafogo-PB: veja onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Zé Vitor é apresentado no Vitória e projeta permanência: 'Espero ser comprado'

Zé Vitor é apresentado no Vitória e projeta permanência: 'Espero ser comprado'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2988, desta terça-feira (24)
01

Resultado da Mega-Sena 2988, desta terça-feira (24)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 77 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3644, desta terça-feira (24)
03

Resultado da Lotofácil 3644, desta terça-feira (24)

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
04

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela