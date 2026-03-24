PODIA SER PIOR

Ronaldo atualiza situação após lesão contra o Remo e tranquiliza torcida do Bahia

Goleiro do Esquadrão sofreu uma luxação no cotevelo no jogo contra o Remo

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:21

Ronaldo deixando o gramado lesionado Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia terá um desfalque importante para a sequência da temporada. O goleiro Ronaldo usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (24) para atualizar a torcida sobre a lesão sofrida na partida contra o Remo, no último domingo (22), e confirmou que não precisará passar por cirurgia, ainda assim, o arqueiro tricolor será desfalque por um certo tempo.

O camisa 1 tricolor sofreu uma luxação no cotovelo direito ainda no primeiro tempo da derrota por 4x1, quando o time ainda vencia. Aos 40 minutos, o goleiro caiu de maneira irregular ao tentar fazer uma defesa e acabou apoiando o peso do corpo sobre o braço, sentindo fortes dores. Após atendimento médico, ele foi substituído por João Paulo e deixou o campo com o membro imobilizado.

Cara, que pesado ??



Goleiro Ronaldo do Bahia quebrou o braço logo após cair depois de uma defesa



Desejamos plena recuperação ao atleta ❤️?pic.twitter.com/ApEqZfqrB8 — Noite de Copa (@Noitedecopa) March 22, 2026

Depois de realizar exames, Ronaldo tranquilizou os torcedores ao informar que o tratamento será conservador, sem necessidade de cirurgia. Em publicação nas redes sociais, o jogador demonstrou confiança no retorno e destacou que encara o momento como mais um desafio na carreira.

“Graças a Deus não será necessário cirurgia. Agora é foco total na recuperação, respeitando cada etapa, mas com a cabeça firme e o coração cheio de vontade de voltar o quanto antes. Será uma fase importante de trabalho e paciência, mas estou otimista e determinado a transformar esse momento em mais um capítulo de superação”, escreveu o goleiro.

Titular absoluto do Bahia na temporada, Ronaldo vinha sendo um dos destaques da equipe em 2026. Somando partidas pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Baiano e Libertadores, ele disputou 14 jogos, sofreu nove gols, passou seis partidas sem ser vazado e fez 32 defesas, parando 78% finalizações na direção do gol.

Relembre momentos de Ronaldo com a camisa do Bahia 1 de 7