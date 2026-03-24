Com pausa da Data Fifa, Bahia ganha tempo para recuperar jogadores e se reorganizar após goleada

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Pedro Carreiro
Publicado em 24 de março de 2026 às 15:51
O grande momento vivido pelo Bahia na temporada sofreu um duro golpe após a goleada por 4x1 diante do Remo, mas o time terá um período importante sem jogos para se reorganizar. Com a pausa para a Data Fifa, o Esquadrão só volta a campo no dia 1º de abril, quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A.
Até lá, o elenco terá mais de uma semana para tentar entender o que deu errado na última partida, descansar da sequência pesada de jogos e, principalmente, recuperar jogadores que estão no departamento médico.
Desde o início da temporada, o Bahia disputou 20 partidas, com média de um jogo a cada 3,6 dias. O calendário intenso começou a cobrar da parte física do elenco, e oito jogadores diferentes já passaram pelo departamento médico, sendo que cinco ainda seguem em tratamento. A expectativa, porém, é de que a maioria esteja novamente à disposição do técnico Rogério Ceni após a pausa.
Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada
Entre os que estão em fase final de recuperação, Everton Ribeiro, fora dos últimos quatro jogos, Gilberto, que perdeu as últimas oito partidas, e Kanu, ausente há dez jogos, já iniciaram a transição física e têm boas chances de voltar contra o time paranaense. Quem também retorna é o volante Nicolás Acevedo, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.
Por outro lado, o ataque ainda deve ter desfalques. Willian José, que sofreu lesão muscular na coxa na partida contra o RB Bragantino e já ficou fora do jogo diante do Remo, deve precisar de mais tempo de recuperação. O jovem Ruan Pablo, com problema no tornozelo, também segue em tratamento e ainda não deve retornar.
Com alguns reforços previstos e outras ausências confirmadas, o elenco tricolor se reapresenta nesta quarta-feira (25), no CT Evaristo de Macedo, após dois dias de folga. O período será utilizado para corrigir os erros da goleada sofrida e iniciar a preparação para o confronto contra o Athletico-PR.
Atualmente na 5ª colocação da Série A, com 14 pontos, o Bahia tenta aproveitar a semana cheia de treinos para voltar a vencer e não se afastar das primeiras posições. O time está a cinco pontos do líder Palmeiras e vê no duelo contra o Furacão a chance de retomar o bom momento na competição.