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Com pausa da Data Fifa, Bahia ganha tempo para recuperar jogadores e se reorganizar após goleada

Esquadrão só volta a campo no dia 1º de abril

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:51

Rogério Ceni esteve à frente do Bahia nos quatro primeiros jogos do clube em 2026
Rogério Ceni em treino do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O grande momento vivido pelo Bahia na temporada sofreu um duro golpe após a goleada por 4x1 diante do Remo, mas o time terá um período importante sem jogos para se reorganizar. Com a pausa para a Data Fifa, o Esquadrão só volta a campo no dia 1º de abril, quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A.

Até lá, o elenco terá mais de uma semana para tentar entender o que deu errado na última partida, descansar da sequência pesada de jogos e, principalmente, recuperar jogadores que estão no departamento médico.

Desde o início da temporada, o Bahia disputou 20 partidas, com média de um jogo a cada 3,6 dias. O calendário intenso começou a cobrar da parte física do elenco, e oito jogadores diferentes já passaram pelo departamento médico, sendo que cinco ainda seguem em tratamento. A expectativa, porém, é de que a maioria esteja novamente à disposição do técnico Rogério Ceni após a pausa.

Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada

Gilberto por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Kanu por Letícia Martins/EC Bahia
David Duarte por Letícia Martins/EC Bahia
Caio Alexandre por Letícia Martins/ EC Bahia
Michel Araújo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Ruan Pablo por Letícia Martins/EC Bahia
Willian José por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 8
Gilberto por Rafael Rodrigues / EC Bahia

Entre os que estão em fase final de recuperação, Everton Ribeiro, fora dos últimos quatro jogos, Gilberto, que perdeu as últimas oito partidas, e Kanu, ausente há dez jogos, já iniciaram a transição física e têm boas chances de voltar contra o time paranaense. Quem também retorna é o volante Nicolás Acevedo, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.

Por outro lado, o ataque ainda deve ter desfalques. Willian José, que sofreu lesão muscular na coxa na partida contra o RB Bragantino e já ficou fora do jogo diante do Remo, deve precisar de mais tempo de recuperação. O jovem Ruan Pablo, com problema no tornozelo, também segue em tratamento e ainda não deve retornar.

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Com alguns reforços previstos e outras ausências confirmadas, o elenco tricolor se reapresenta nesta quarta-feira (25), no CT Evaristo de Macedo, após dois dias de folga. O período será utilizado para corrigir os erros da goleada sofrida e iniciar a preparação para o confronto contra o Athletico-PR.

Atualmente na 5ª colocação da Série A, com 14 pontos, o Bahia tenta aproveitar a semana cheia de treinos para voltar a vencer e não se afastar das primeiras posições. O time está a cinco pontos do líder Palmeiras e vê no duelo contra o Furacão a chance de retomar o bom momento na competição.

Tags:

Bahia

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