ELES DE NOVO?

Após goleada, Bahia reencontra o Remo na Copa do Brasil em busca de revanche

Jogo de ida será na Fonte Nova e jogo de volta será no Mangueirão

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:13

Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil colocou novamente frente a frente Bahia e Remo, em um confronto que ganhou ainda mais peso após o encontro recente entre as duas equipes. A definição aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), apenas um dia depois de o time paraense golear o Tricolor por 4x1, no Mangueirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, resultado que encerrou a sequência invicta do Esquadrão na temporada e aumentou o clima de rivalidade para o novo duelo eliminatório.

Os confrontos estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, com o jogo de ida na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto a volta tem como data-base 13 ou 14 de maio, no Mangueirão, em Belém. Dessa forma, o Bahia fará a primeira partida como mandante, mas terá que decidir a classificação fora de casa, justamente no estádio onde sofreu a goleada mais recente.

Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão 1 de 6

Apesar do revés pesado no último encontro, o histórico geral do confronto ainda é favorável ao clube baiano. Em 14 partidas disputadas ao longo da história, o Bahia perdeu apenas duas vezes para o Remo. Curiosamente, uma dessas derrotas aconteceu justamente pela Copa do Brasil, na segunda fase da edição de 2012, quando o time paraense venceu o jogo de ida por 2x1, com gols de Fábio Oliveira e Magnum, enquanto Diones marcou para o Tricolor.

Na partida de volta, porém, o Bahia conseguiu reverter a desvantagem de forma convincente. Jogando em Salvador, a equipe goleou por 4x0, com gols de Lulinha, Rafael Donato, Júnior Pipoca e Vander, garantindo a classificação e mantendo o retrospecto positivo diante do adversário.