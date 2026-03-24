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Após goleada, Bahia reencontra o Remo na Copa do Brasil em busca de revanche

Jogo de ida será na Fonte Nova e jogo de volta será no Mangueirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:13

Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão
Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil colocou novamente frente a frente Bahia e Remo, em um confronto que ganhou ainda mais peso após o encontro recente entre as duas equipes. A definição aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), apenas um dia depois de o time paraense golear o Tricolor por 4x1, no Mangueirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, resultado que encerrou a sequência invicta do Esquadrão na temporada e aumentou o clima de rivalidade para o novo duelo eliminatório.

Os confrontos estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, com o jogo de ida na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto a volta tem como data-base 13 ou 14 de maio, no Mangueirão, em Belém. Dessa forma, o Bahia fará a primeira partida como mandante, mas terá que decidir a classificação fora de casa, justamente no estádio onde sofreu a goleada mais recente.

Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão

Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia
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Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão por Letícia Martins/EC Bahia

Apesar do revés pesado no último encontro, o histórico geral do confronto ainda é favorável ao clube baiano. Em 14 partidas disputadas ao longo da história, o Bahia perdeu apenas duas vezes para o Remo. Curiosamente, uma dessas derrotas aconteceu justamente pela Copa do Brasil, na segunda fase da edição de 2012, quando o time paraense venceu o jogo de ida por 2x1, com gols de Fábio Oliveira e Magnum, enquanto Diones marcou para o Tricolor.

Na partida de volta, porém, o Bahia conseguiu reverter a desvantagem de forma convincente. Jogando em Salvador, a equipe goleou por 4x0, com gols de Lulinha, Rafael Donato, Júnior Pipoca e Vander, garantindo a classificação e mantendo o retrospecto positivo diante do adversário.

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Até o reencontro mais recente, aqueles confrontos pela Copa do Brasil tinham sido os últimos entre as equipes, que já haviam se enfrentado outras 11 vezes anteriormente, com ampla vantagem tricolor, incluindo seis vitórias e cinco empates. Agor, o Esquadrão tenta fazer esse retrospecto vale para se vingar da goleada sofrido no último confronto.

Tags:

Bahia Copa do Brasil Remo

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