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Vitória deve poupar titulares na estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB

Leão da Barra encara o Belo nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 05:00

Jair Ventura deve poupar titulares na estreia do Vitória na Copa do Nordeste
Jair Ventura deve poupar titulares na estreia do Vitória na Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECB

Grande parte do futebol brasileiro não terá compromissos oficiais no meio de semana, mas esse não é o caso das 20 equipes que disputam a Copa do Nordeste 2026. Entre elas está o Vitória, que faz sua estreia na competição diante do Botafogo-PB nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão, em Salvador.

Nesta temporada, a Lampions League apresenta um formato diferente em relação aos últimos anos. Com quatro clubes a mais, o torneio passou a ter 20 participantes, divididos em quatro grupos com cinco equipes cada. Na primeira fase, os times dos Grupos A e B se enfrentam entre si ao longo de cinco rodadas, enquanto as equipes dos Grupos C e D duelam do mesmo modo. Ao fim dessa etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único. Já as semifinais e a final serão decididas em confrontos de ida e volta.

Único representante da Série A do Campeonato Brasileiro na competição, o Leão da Barra integra o Grupo A, ao lado de Itabaiana, ASA, Fluminense-PI e Sousa, e inicia o Nordestão como um dos favoritos ao título. No entanto, se quiser conquistar o pentacampeonato regional, o rubro-negro terá que fazer por onde, a começar superando o retrospecto recente desfavorável contra o Botafogo-PB. O Vitória não vence o Belo desde 2017 e, de lá para cá, acumula cinco derrotas e três empates no confronto.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

Apesar de reconhecer a importância da competição e a qualidade do rival — atual campeão paraibano e dono de um elenco experiente, com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o meia Nenê, ex-PSG, Vasco e São Paulo, e o centroavante Henrique Dourado, ex-Flamengo, Fluminense e Palmeiras, além de ser comandado pelo técnico Lisca — o treinador Jair Ventura deixou claro que pretende buscar o título sem colocar em risco a condição física dos atletas.

“Vamos estudar. Não podemos perder jogadores por lesão. A ideia é usar quem está em melhores condições para fazer um grande jogo. Não vamos abdicar. Eu vou fazer o jogo, mas os 11 iniciais ainda não dá para definir”, explicou o treinador.

“Vamos sentar com os departamentos para que a gente não corra risco com atletas desgastados. Mas, dentro do que for possível, vamos com força máxima para tentar vencer a Copa do Nordeste”, completou.

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Diante do Belo, a tendência é que Jair Ventura promova uma rotação no elenco, preservando alguns titulares e dando oportunidade a jogadores menos utilizados. Um dos candidatos a começar jogando é o volante Zé Vitor, apresentado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (24) e que pode fazer sua estreia após ter ficado no banco nas duas últimas partidas.

“Vamos oportunizar atletas que chegaram, como o Zé Vitor. Ele deve estar em campo, vamos fazer como fizemos no Baiano para dar oportunidades. Não posso esconder que o Campeonato Brasileiro é nosso foco, mas, quando for possível, vamos olhar com atenção para a Copa do Nordeste”, afirmou o técnico.

Após a vitória sobre o Mirassol no último domingo (22), o elenco rubro-negro não teve folga e se reapresentou já na segunda-feira (23), iniciando a preparação para a estreia no torneio regional. Nesta terça (24), o time encerrou os trabalhos com uma atividade no CT Manoel Pontes Tanajura.

Para o confronto, Jair Ventura não poderá contar os laterais Claudinho e Matheus Silva, os zagueiros Edu e Kauan, os volantes Rúben Ismael e Dudu, além dos atacantes Marinho e Pedri Henrique, todos entregues ao departamento médico.

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Vitória Copa do Nordeste

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