'LAMPIONS LEAGUE'

Vitória deve poupar titulares na estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB

Leão da Barra encara o Belo nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 05:00

Jair Ventura deve poupar titulares na estreia do Vitória na Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECB

Grande parte do futebol brasileiro não terá compromissos oficiais no meio de semana, mas esse não é o caso das 20 equipes que disputam a Copa do Nordeste 2026. Entre elas está o Vitória, que faz sua estreia na competição diante do Botafogo-PB nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão, em Salvador.

Nesta temporada, a Lampions League apresenta um formato diferente em relação aos últimos anos. Com quatro clubes a mais, o torneio passou a ter 20 participantes, divididos em quatro grupos com cinco equipes cada. Na primeira fase, os times dos Grupos A e B se enfrentam entre si ao longo de cinco rodadas, enquanto as equipes dos Grupos C e D duelam do mesmo modo. Ao fim dessa etapa, os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único. Já as semifinais e a final serão decididas em confrontos de ida e volta.

Único representante da Série A do Campeonato Brasileiro na competição, o Leão da Barra integra o Grupo A, ao lado de Itabaiana, ASA, Fluminense-PI e Sousa, e inicia o Nordestão como um dos favoritos ao título. No entanto, se quiser conquistar o pentacampeonato regional, o rubro-negro terá que fazer por onde, a começar superando o retrospecto recente desfavorável contra o Botafogo-PB. O Vitória não vence o Belo desde 2017 e, de lá para cá, acumula cinco derrotas e três empates no confronto.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026 1 de 20

Apesar de reconhecer a importância da competição e a qualidade do rival — atual campeão paraibano e dono de um elenco experiente, com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o meia Nenê, ex-PSG, Vasco e São Paulo, e o centroavante Henrique Dourado, ex-Flamengo, Fluminense e Palmeiras, além de ser comandado pelo técnico Lisca — o treinador Jair Ventura deixou claro que pretende buscar o título sem colocar em risco a condição física dos atletas.

“Vamos estudar. Não podemos perder jogadores por lesão. A ideia é usar quem está em melhores condições para fazer um grande jogo. Não vamos abdicar. Eu vou fazer o jogo, mas os 11 iniciais ainda não dá para definir”, explicou o treinador.

“Vamos sentar com os departamentos para que a gente não corra risco com atletas desgastados. Mas, dentro do que for possível, vamos com força máxima para tentar vencer a Copa do Nordeste”, completou.

Diante do Belo, a tendência é que Jair Ventura promova uma rotação no elenco, preservando alguns titulares e dando oportunidade a jogadores menos utilizados. Um dos candidatos a começar jogando é o volante Zé Vitor, apresentado oficialmente pelo clube nesta terça-feira (24) e que pode fazer sua estreia após ter ficado no banco nas duas últimas partidas.

“Vamos oportunizar atletas que chegaram, como o Zé Vitor. Ele deve estar em campo, vamos fazer como fizemos no Baiano para dar oportunidades. Não posso esconder que o Campeonato Brasileiro é nosso foco, mas, quando for possível, vamos olhar com atenção para a Copa do Nordeste”, afirmou o técnico.

Após a vitória sobre o Mirassol no último domingo (22), o elenco rubro-negro não teve folga e se reapresentou já na segunda-feira (23), iniciando a preparação para a estreia no torneio regional. Nesta terça (24), o time encerrou os trabalhos com uma atividade no CT Manoel Pontes Tanajura.