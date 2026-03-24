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Vitória x Botafogo-PB: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:50

Edenilson em ação pelo Vitória
Edenilson em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (25/03/2026), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Botafogo-PB ao vivo

A partida entre Vitória e Botafogo-PB terá transmissão ao vivo pelo YouTube do SportyNet. Também haverá acompanhamento em tempo real em portais esportivos.

Saiba quais são todos os times que disputarão a Copa do Nordeste em 2026

Escudo do Vitória por Reprodução
Escudo do Jacuipense por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Itabaiana por Reprodução
Escudo do América-RN por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Piauí por Reprodução
Escudo do Fluminense-PI por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Maranhão por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Imperatriz por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do CRB por Reprodução
1 de 20
Escudo do Vitória por Reprodução

Vitória

O Vitória chega embalado após vencer o Mirassol por 1x0 pela Série A e manter uma sequência de cinco jogos de invencibilidade como mandante. Pensando no calendário cheio, o técnico Jair Ventura deve rodar o elenco para preservar titulares e dar oportunidade a jogadores menos utilizados, já visando a busca pelo pentacampeonato da Copa do Nordeste. O Leão está no Grupo A, ao lado de ASA, Sousa, Itabaiana e Fluminense-PI, enfrentando na fase inicial os times do Grupo B.

O Leão está no Grupo A, ao lado de ASA, Sousa, Itabaiana e Fluminense-PI, enfrentando na fase inicial os times do Grupo B.

Botafogo-PB

O Botafogo-PB chega motivado após conquistar o Campeonato Paraibano 2026, encerrando um jejum estadual desde 2019. A equipe comandada por Lisca aposta na experiência de jogadores conhecidos, como Nenê e o atacante Henrique Dourado, para tentar um título inédito do Nordestão. O Belo integra o Grupo B, com Juazeirense, CRB, Confiança e Piauí. 

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Prováveis escalações de Vitória x Botafogo-PB

Vitória: Gabriel; Gean, Riccieli, Luan Cândido e Jamerson; Edenilson, Zé Vitor e Aitor; Tarzia, Renzo López e Anderson Pato.Técnico: Jair Ventura. 

Botafogo-PB: Luiz Daniel; Erik, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Dudu Nardini e Jhonata Varela; Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Botafogo-PB
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Rodada: 1ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 25 de março de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: YouTube SportyNet (streaming)

Arbitragem:

  • Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)
  • Assistentes: Yuri Rodrigues Cunha (CE) e Zaqueu Eleutério Linhares (CE)

Tags:

Vitória Copa do Nordeste

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