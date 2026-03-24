COPA DO NORDESTE

Vitória x Botafogo-PB: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:50

Edenilson em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira (25/03/2026), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Botafogo-PB ao vivo

A partida entre Vitória e Botafogo-PB terá transmissão ao vivo pelo YouTube do SportyNet. Também haverá acompanhamento em tempo real em portais esportivos.

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Vitória

O Vitória chega embalado após vencer o Mirassol por 1x0 pela Série A e manter uma sequência de cinco jogos de invencibilidade como mandante. Pensando no calendário cheio, o técnico Jair Ventura deve rodar o elenco para preservar titulares e dar oportunidade a jogadores menos utilizados, já visando a busca pelo pentacampeonato da Copa do Nordeste. O Leão está no Grupo A, ao lado de ASA, Sousa, Itabaiana e Fluminense-PI, enfrentando na fase inicial os times do Grupo B.

O Leão está no Grupo A, ao lado de ASA, Sousa, Itabaiana e Fluminense-PI, enfrentando na fase inicial os times do Grupo B.

Botafogo-PB

O Botafogo-PB chega motivado após conquistar o Campeonato Paraibano 2026, encerrando um jejum estadual desde 2019. A equipe comandada por Lisca aposta na experiência de jogadores conhecidos, como Nenê e o atacante Henrique Dourado, para tentar um título inédito do Nordestão. O Belo integra o Grupo B, com Juazeirense, CRB, Confiança e Piauí.

Prováveis escalações de Vitória x Botafogo-PB

Vitória: Gabriel; Gean, Riccieli, Luan Cândido e Jamerson; Edenilson, Zé Vitor e Aitor; Tarzia, Renzo López e Anderson Pato.Técnico: Jair Ventura.

Botafogo-PB: Luiz Daniel; Erik, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Dudu Nardini e Jhonata Varela; Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Botafogo-PB

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Rodada: 1ª rodada

Data: Quarta-feira, 25 de março de 2026

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: YouTube SportyNet (streaming)

Arbitragem: