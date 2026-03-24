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Atacante revelado pelo Bahia vai formar dupla com campeão do mundo no futebol dos EUA

O atacante Tiago vai jogar ao lado de Griezmann, que foi contratado pelo Orlando City

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:45

Griezmann assinou com o Orlando City
Griezmann assinou com o Orlando City Crédito: Shutterstock

O atacante francês Antoine Griezmann está de saída do Atlético de Madrid e será reforço do Orlando City para a próxima temporada. Com a transferência confirmada oficialmente pelo clube espanhol, o jogador terá como companheiro de ataque o jovem Tiago, revelado nas categorias de base do Bahia.

O Atlético anunciou nas redes sociais que chegou a um acordo com o clube norte-americano para a transferência do maior artilheiro da história da equipe. Segundo o comunicado, Griezmann já viajou para os Estados Unidos, com autorização do clube, para finalizar os últimos detalhes do contrato durante a pausa de dois dias do elenco principal.

“O Atlético de Madrid e o Orlando City SC chegaram a um acordo para a transferência de Antoine Griezmann para o clube americano a partir da próxima temporada. O atacante viajou para Orlando, com a permissão do clube, para finalizar seu contrato com o time da Flórida. Assim, o maior artilheiro da história do nosso clube embarcará em um novo desafio profissional na MLS no próximo verão, após vestir as cores vermelho e branco por 10 temporadas”, informou o clube espanhol em nota oficial.

Relembre momentos da carreira de Griezmann

Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann por Shutterstock
Griezmann em ação pelo Atletico de Madrid por Shutterstock
Griezmann em ação pela França por Shutterstock
Griezmann em ação pela França por Shutterstock
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Griezmann por Shutterstock

Em mensagem de despedida, o atacante francês se emocionou ao falar sobre o fim do ciclo no clube onde se tornou ídolo.“É difícil expressar em palavras o que sinto, porque este clube é a minha casa e vocês são a minha família. Tem sido uma jornada incrível, repleta de jogos inesquecíveis, gols, alegria e uma paixão que só quem realmente sente o Atleti pode compreender”, declarou.

Griezmann chegou ao Atlético em 2014, vindo da Real Sociedad, e construiu uma trajetória histórica. Em dez temporadas, marcou 211 gols em 488 partidas, tornando-se o maior artilheiro do clube, superando Luis Aragonés. No período, conquistou a Supercopa da Espanha de 2014, a Liga Europa de 2017-18 e a Supercopa da UEFA de 2018. Pela seleção da França, disputou 137 jogos, marcou 44 gols e foi campeão da Copa do Mundo de 2018.

O Orlando City informou que o atacante se apresentará em julho de 2026 e assinou contrato válido até a temporada 2027-2028. No clube da Flórida, ele terá como parceiro de ataque o brasileiro Tiago, jovem revelado pelo Bahia e contratado no início do ano por cerca de cinco milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) , com bônus por metas atingidas.

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O Orlando City informou que o atacante se apresentará em julho de 2026 e assinou contrato válido até a temporada 2027-2028. No clube da Flórida, ele terá como parceiro de ataque o brasileiro Tiago, jovem revelado pelo Bahia e contratado no início do ano por cerca de cinco milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) , com bônus por metas atingidas.

Formado na base tricolor, Tiago foi promovido ao elenco profissional em 2023, mas ganhou mais espaço a partir de 2025. O atacante se destacou no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, competição na qual terminou como artilheiro, com direito a hat-trick na final. No novo clube, já soma quatro partidas e um gol marcado. 

Relembre momentos de Tiago com a camisa do Bahia

Tiago  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 Tiago  por Divulgação/EC Bahia
 Tiago  por Letícia Martins/EC Bahia
 Tiago por Letícia Martins/EC Bahia
 Tiago  por Letícia Martins/EC Bahia
Tiago  por Letícia Martins/EC Bahia
Tiago por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Tiago  por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ao todo, Tiago encerrou a passagem pelo Bahia com 53 jogos, 11 gols e três assistências, números que chamaram a atenção do Orlando City e agora colocam o jovem atacante ao lado de um campeão do mundo no setor ofensivo da equipe.

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Bahia Griezmann

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