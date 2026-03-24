PARCERIA DE LUXO

Atacante revelado pelo Bahia vai formar dupla com campeão do mundo no futebol dos EUA

O atacante Tiago vai jogar ao lado de Griezmann, que foi contratado pelo Orlando City

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 16:45

Griezmann assinou com o Orlando City Crédito: Shutterstock

O atacante francês Antoine Griezmann está de saída do Atlético de Madrid e será reforço do Orlando City para a próxima temporada. Com a transferência confirmada oficialmente pelo clube espanhol, o jogador terá como companheiro de ataque o jovem Tiago, revelado nas categorias de base do Bahia.

O Atlético anunciou nas redes sociais que chegou a um acordo com o clube norte-americano para a transferência do maior artilheiro da história da equipe. Segundo o comunicado, Griezmann já viajou para os Estados Unidos, com autorização do clube, para finalizar os últimos detalhes do contrato durante a pausa de dois dias do elenco principal.

“O Atlético de Madrid e o Orlando City SC chegaram a um acordo para a transferência de Antoine Griezmann para o clube americano a partir da próxima temporada. O atacante viajou para Orlando, com a permissão do clube, para finalizar seu contrato com o time da Flórida. Assim, o maior artilheiro da história do nosso clube embarcará em um novo desafio profissional na MLS no próximo verão, após vestir as cores vermelho e branco por 10 temporadas”, informou o clube espanhol em nota oficial.

Relembre momentos da carreira de Griezmann 1 de 20

Em mensagem de despedida, o atacante francês se emocionou ao falar sobre o fim do ciclo no clube onde se tornou ídolo.“É difícil expressar em palavras o que sinto, porque este clube é a minha casa e vocês são a minha família. Tem sido uma jornada incrível, repleta de jogos inesquecíveis, gols, alegria e uma paixão que só quem realmente sente o Atleti pode compreender”, declarou.

Griezmann chegou ao Atlético em 2014, vindo da Real Sociedad, e construiu uma trajetória histórica. Em dez temporadas, marcou 211 gols em 488 partidas, tornando-se o maior artilheiro do clube, superando Luis Aragonés. No período, conquistou a Supercopa da Espanha de 2014, a Liga Europa de 2017-18 e a Supercopa da UEFA de 2018. Pela seleção da França, disputou 137 jogos, marcou 44 gols e foi campeão da Copa do Mundo de 2018.

O Orlando City informou que o atacante se apresentará em julho de 2026 e assinou contrato válido até a temporada 2027-2028. No clube da Flórida, ele terá como parceiro de ataque o brasileiro Tiago, jovem revelado pelo Bahia e contratado no início do ano por cerca de cinco milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) , com bônus por metas atingidas.

O Orlando City informou que o atacante se apresentará em julho de 2026 e assinou contrato válido até a temporada 2027-2028. No clube da Flórida, ele terá como parceiro de ataque o brasileiro Tiago, jovem revelado pelo Bahia e contratado no início do ano por cerca de cinco milhões de dólares (R$ 27,71 milhões) , com bônus por metas atingidas.

Formado na base tricolor, Tiago foi promovido ao elenco profissional em 2023, mas ganhou mais espaço a partir de 2025. O atacante se destacou no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, competição na qual terminou como artilheiro, com direito a hat-trick na final. No novo clube, já soma quatro partidas e um gol marcado.

Relembre momentos de Tiago com a camisa do Bahia 1 de 7