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Jornalista Heraldo Pereira deixa o ‘Bom Dia Brasil’; saiba o motivo

Jornalista experiente deixará jornal nacional para embarcar em outros projetos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:27

Jornalista Heraldo Pereira
Jornalista Heraldo Pereira Crédito: Reprodução | Instagram

O jornalista experiente da TV Globo, Heraldo Pereira deixará o time do “Bom Dia Brasil”, onde atuava como comentarista de política diretamente de Brasília desde o ano de 2021.

A TV Globo decidiu promover uma dança das cadeiras importante no jornalismo para o mês de abril. Heraldo Pereira foi o nome escolhido para assumir a bancada do DF1, telejornal do Distrito Federal.

Heraldo Pereira

Jornalista Heraldo Pereira por Reprodução | Instagram
Jornalista Heraldo Pereira por Reprodução | Instagram
Jornalista Heraldo Pereira por Reprodução | Instagram
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Jornalista Heraldo Pereira por Reprodução | Instagram
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Jornalista Heraldo Pereira por Reprodução | Instagram

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A mudança oficial acontece a partir do próximo dia 27 de abril. As mudanças também afetam outros setores da emissora. Fabiano Andrade, que até então comandava o DF1, deixará a apresentação local para um novo desafio profissional. O jornalista passará a integrar a equipe do programa Jornal Nacional, da Globo, na função de repórter especial, reforçando a cobertura nacional do principal telejornal do país.

Apesar de confirmar a saída de Heraldo, a Globo ainda não informou quem será o substituto responsável por ocupar o espaço de análises políticas nas manhãs da emissora. A expectativa é que o novo nome seja anunciado nos próximos dias para garantir a transição suave no início de abril.

“O Distrito Federal é a minha casa. Vivo aqui há 38 anos, minhas filhas nasceram aqui e tenho um amor profundo por esse quadrado e por sua gente guerreira. Será uma enorme alegria poder falar do cotidiano dessa terra que me adotou com tanto carinho”, declarou o jornalista em comunicado.

Tags:

tv Globo Jornalista Globo Jornalismo Jornal Nacional

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