APAIXONADOS

Repórter do SporTV engata romance com galã da Globo

Os dois posaram em aniversário e confirmaram relação

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47

Leo Bittencourt e Mariana Lo Turco Crédito: Reprodução

O ator Leo Bittencourt, que fez parte do elenco da novela Mania de Você, assumiu um relacionamento com a repórter esportiva Mariana Lo Turco. Os dois apareceram juntos durante as comemorações de aniversário de 32 anos do artista, realizadas no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

A jornalista esteve presente nas celebrações e também surgiu ao lado do ator em uma selfie publicada nas redes sociais, indicando a proximidade do casal.

Leo Bittencourt e Mariana Lo Turco 1 de 25

Além do relacionamento, os dois compartilham o interesse pelo universo esportivo. Leo é torcedor declarado do São Paulo, enquanto Mariana atua na cobertura esportiva da televisão. Desde maio de 2025, ela integra a equipe da Globo e do SporTV como repórter.

Natural de Manaus, o ator iniciou a carreira na TV em 2018, em Malhação: Vidas Brasileiras. Desde então, participou de produções como Rensga Hits e, mais recentemente, da novela Mania de Você.