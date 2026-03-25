Repórter do SporTV engata romance com galã da Globo

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47
O ator Leo Bittencourt, que fez parte do elenco da novela Mania de Você, assumiu um relacionamento com a repórter esportiva Mariana Lo Turco. Os dois apareceram juntos durante as comemorações de aniversário de 32 anos do artista, realizadas no último fim de semana, no Rio de Janeiro.
A jornalista esteve presente nas celebrações e também surgiu ao lado do ator em uma selfie publicada nas redes sociais, indicando a proximidade do casal.
Leo Bittencourt e Mariana Lo Turco
Além do relacionamento, os dois compartilham o interesse pelo universo esportivo. Leo é torcedor declarado do São Paulo, enquanto Mariana atua na cobertura esportiva da televisão. Desde maio de 2025, ela integra a equipe da Globo e do SporTV como repórter.
Natural de Manaus, o ator iniciou a carreira na TV em 2018, em Malhação: Vidas Brasileiras. Desde então, participou de produções como Rensga Hits e, mais recentemente, da novela Mania de Você.
Para seguir a carreira artística, Leo se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos e deixou os cursos de Administração e Publicidade que fazia na capital amazonense.