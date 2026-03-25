DESESPERO

Apresentadora fala pela primeira vez sobre sequestro da mãe idosa: 'Estamos agonizando'

A idosa desapareceu há quase dois meses após ser levada da própria casa

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:54

Savannah Guthrie Crédito: Divulgação

A apresentadora norte-americana Savannah Guthrie falou pela primeira vez, em entrevista ao programa Today, sobre o sequestro da mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos. A idosa desapareceu há quase dois meses após ser levada da própria casa no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

No relato, Savannah descreveu o impacto emocional da situação e afirmou que tem vivido noites de angústia desde o desaparecimento. “Acordo todas as noites no meio da madrugada, todas as noites. Na escuridão, imagino o terror dela. E é impensável, mas esses pensamentos exigem aparecer. E não vou esconder meu rosto. Mas ela precisa voltar para casa agora”, disse.

Savannah Guthrie 1 de 4

Nancy foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro, depois de ser deixada em casa pela outra filha, Annie Guthrie, e pelo genro. No dia seguinte, familiares perceberam que ela não havia saído para compromissos habituais e encontraram a residência vazia.

Do lado de fora da casa, havia manchas de sangue próximas à varanda, mas nenhum item pessoal foi levado. Dois dias após o desaparecimento, veículos de imprensa receberam um pedido de resgate no valor de 6 milhões de dólares em bitcoin. Desde então, não houve contato direto com os responsáveis.

Passados mais de 50 dias, Savannah anunciou nesta terça-feira (25) uma recompensa de 1 milhão de dólares por informações que ajudem a localizar a mãe. Em novo trecho divulgado, ela reforçou o sofrimento da família. “Estamos agonizando. É insuportável”, afirmou.