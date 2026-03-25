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Apresentadora fala pela primeira vez sobre sequestro da mãe idosa: 'Estamos agonizando'

A idosa desapareceu há quase dois meses após ser levada da própria casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:54

Savannah Guthrie
Savannah Guthrie Crédito: Divulgação

A apresentadora norte-americana Savannah Guthrie falou pela primeira vez, em entrevista ao programa Today, sobre o sequestro da mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos. A idosa desapareceu há quase dois meses após ser levada da própria casa no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

No relato, Savannah descreveu o impacto emocional da situação e afirmou que tem vivido noites de angústia desde o desaparecimento. “Acordo todas as noites no meio da madrugada, todas as noites. Na escuridão, imagino o terror dela. E é impensável, mas esses pensamentos exigem aparecer. E não vou esconder meu rosto. Mas ela precisa voltar para casa agora”, disse.

Savannah Guthrie

Savannah Guthrie por Divulgação
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Savannah Guthrie por Divulgação
Savannah Guthrie por Divulgação
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Savannah Guthrie por Divulgação

Nancy foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro, depois de ser deixada em casa pela outra filha, Annie Guthrie, e pelo genro. No dia seguinte, familiares perceberam que ela não havia saído para compromissos habituais e encontraram a residência vazia.

Do lado de fora da casa, havia manchas de sangue próximas à varanda, mas nenhum item pessoal foi levado. Dois dias após o desaparecimento, veículos de imprensa receberam um pedido de resgate no valor de 6 milhões de dólares em bitcoin. Desde então, não houve contato direto com os responsáveis.

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Passados mais de 50 dias, Savannah anunciou nesta terça-feira (25) uma recompensa de 1 milhão de dólares por informações que ajudem a localizar a mãe. Em novo trecho divulgado, ela reforçou o sofrimento da família. “Estamos agonizando. É insuportável”, afirmou.

A apresentadora também fez um apelo para que qualquer pessoa com informações procure as autoridades. Desde o desaparecimento, ela está afastada das atividades no programa da NBC.

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