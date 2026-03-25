Apresentadora fala pela primeira vez sobre sequestro da mãe idosa: 'Estamos agonizando'

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de março de 2026 às 14:54
A apresentadora norte-americana Savannah Guthrie falou pela primeira vez, em entrevista ao programa Today, sobre o sequestro da mãe, Nancy Guthrie, de 84 anos. A idosa desapareceu há quase dois meses após ser levada da própria casa no estado do Arizona, nos Estados Unidos.
No relato, Savannah descreveu o impacto emocional da situação e afirmou que tem vivido noites de angústia desde o desaparecimento. “Acordo todas as noites no meio da madrugada, todas as noites. Na escuridão, imagino o terror dela. E é impensável, mas esses pensamentos exigem aparecer. E não vou esconder meu rosto. Mas ela precisa voltar para casa agora”, disse.
Savannah Guthrie
Nancy foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro, depois de ser deixada em casa pela outra filha, Annie Guthrie, e pelo genro. No dia seguinte, familiares perceberam que ela não havia saído para compromissos habituais e encontraram a residência vazia.
Do lado de fora da casa, havia manchas de sangue próximas à varanda, mas nenhum item pessoal foi levado. Dois dias após o desaparecimento, veículos de imprensa receberam um pedido de resgate no valor de 6 milhões de dólares em bitcoin. Desde então, não houve contato direto com os responsáveis.
Passados mais de 50 dias, Savannah anunciou nesta terça-feira (25) uma recompensa de 1 milhão de dólares por informações que ajudem a localizar a mãe. Em novo trecho divulgado, ela reforçou o sofrimento da família. “Estamos agonizando. É insuportável”, afirmou.
A apresentadora também fez um apelo para que qualquer pessoa com informações procure as autoridades. Desde o desaparecimento, ela está afastada das atividades no programa da NBC.