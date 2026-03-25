ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar

Mensagem do dia indica que evitar decisões pode gerar mais desgaste do que agir

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quarta-feira (25) chega com uma energia de enfrentamento. O Anjo da Guarda envia um recado claro: adiar decisões ou evitar posicionamentos pode aumentar a pressão e o desgaste emocional.

O momento pede firmeza, clareza e coragem para lidar com situações que já não podem mais ser ignoradas. Para três signos, o dia será decisivo.

Áries

Arianos podem enfrentar situações que exigem atitude imediata. O Anjo da Guarda indica que fugir ou adiar só tende a complicar mais.

O ideal será agir com firmeza, mas sem perder o controle emocional.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Gêmeos

Geminianos devem tomar decisões práticas que vêm sendo adiadas. O excesso de análise pode estar travando movimentos importantes.

O dia pede ação com confiança no próprio julgamento.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Capricórnio

Capricornianos podem precisar se posicionar em questões profissionais ou familiares. O silêncio pode ser interpretado de forma negativa.

O recado é ser claro e direto, sem medo de assumir responsabilidades.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Mensagem do dia