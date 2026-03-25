Anjo da Guarda traz recado de coragem para 3 signos nesta quarta (25 de março): é hora de se posicionar

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de março de 2026 às 00:00
A quarta-feira (25) chega com uma energia de enfrentamento. O Anjo da Guarda envia um recado claro: adiar decisões ou evitar posicionamentos pode aumentar a pressão e o desgaste emocional.
O momento pede firmeza, clareza e coragem para lidar com situações que já não podem mais ser ignoradas. Para três signos, o dia será decisivo.
Áries
Arianos podem enfrentar situações que exigem atitude imediata. O Anjo da Guarda indica que fugir ou adiar só tende a complicar mais.
O ideal será agir com firmeza, mas sem perder o controle emocional.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Gêmeos
Geminianos devem tomar decisões práticas que vêm sendo adiadas. O excesso de análise pode estar travando movimentos importantes.
O dia pede ação com confiança no próprio julgamento.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Capricórnio
Capricornianos podem precisar se posicionar em questões profissionais ou familiares. O silêncio pode ser interpretado de forma negativa.
O recado é ser claro e direto, sem medo de assumir responsabilidades.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Enfrentar o que precisa ser resolvido traz alívio. A coragem de hoje pode evitar problemas maiores amanhã.