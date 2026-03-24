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Touro, Câncer, Libra e Capricórnio serão abençoados pelo Universo hoje (24 de março) e vivem um dia de cura, alívio e recomeço

O dia favorece paz interior, libertação emocional e uma volta ao que faz sentido de verdade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo
Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, terça-feira, 24 de março, a energia do dia favorece reconexão com valores mais reais, com a paz interior e com tudo aquilo que ajuda a trazer mais segurança emocional. É um momento de cura, acolhimento e virada interna, especialmente para quem já vinha se sentindo cansada, sobrecarregada ou presa em pensamentos que só aumentavam o peso da rotina. Para quatro signos, o universo tende a agir de forma mais generosa, abrindo espaço para alívio, esperança e uma sensação muito forte de que já passou da hora de voltar a viver com mais leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro: O universo pode te abençoar hoje com um movimento importante de cura emocional e retomada da autoestima. Depois de um período mais pesado, em que o desânimo ou a sensação de impotência podem ter falado mais alto, a terça traz uma chance real de se perdoar, sair da estagnação e voltar a acreditar em dias melhores. É uma virada silenciosa, mas poderosa.

Dica cósmica: Não se puna por ter demorado para se reencontrar.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer: Hoje, a bênção do universo pode aparecer como uma mudança profunda na sua forma de pensar e sentir. Você tende a perceber com mais clareza quais padrões emocionais já não podem mais continuar comandando sua vida. A terça favorece libertação, coragem para romper limites antigos e uma abertura mais forte para a felicidade.

Dica cósmica: Escolha alimentar o que te fortalece, não o que te enfraquece por dentro.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: O dia pode trazer bênçãos especialmente ligadas à liberdade emocional e ao esclarecimento de situações que vinham te prendendo ou confundindo. Questões mal resolvidas, mal-entendidos ou pesos antigos tendem a perder força, abrindo espaço para uma sensação nova de leveza. Você pode sentir como se uma porta estivesse finalmente se abrindo.

Dica cósmica: Quando a vida te mostrar uma saída, não volte atrás por medo do novo.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio: Para você, a bênção do universo hoje tem tudo para se manifestar em forma de alívio, recompensa e reconhecimento. Uma pressão que vinha te desgastando pode começar a ceder, e isso muda completamente seu estado emocional. Depois de tanto esforço, o dia sugere que uma pausa, uma boa notícia ou uma sensação de dever cumprido pode chegar como um verdadeiro presente.

Dica cósmica: Receba o que é seu sem culpa, porque você lutou para chegar até aqui.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Touro Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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