ASTROLOGIA

Touro, Câncer, Libra e Capricórnio serão abençoados pelo Universo hoje (24 de março) e vivem um dia de cura, alívio e recomeço

O dia favorece paz interior, libertação emocional e uma volta ao que faz sentido de verdade

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, terça-feira, 24 de março, a energia do dia favorece reconexão com valores mais reais, com a paz interior e com tudo aquilo que ajuda a trazer mais segurança emocional. É um momento de cura, acolhimento e virada interna, especialmente para quem já vinha se sentindo cansada, sobrecarregada ou presa em pensamentos que só aumentavam o peso da rotina. Para quatro signos, o universo tende a agir de forma mais generosa, abrindo espaço para alívio, esperança e uma sensação muito forte de que já passou da hora de voltar a viver com mais leveza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O universo pode te abençoar hoje com um movimento importante de cura emocional e retomada da autoestima. Depois de um período mais pesado, em que o desânimo ou a sensação de impotência podem ter falado mais alto, a terça traz uma chance real de se perdoar, sair da estagnação e voltar a acreditar em dias melhores. É uma virada silenciosa, mas poderosa.

Dica cósmica: Não se puna por ter demorado para se reencontrar.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer: Hoje, a bênção do universo pode aparecer como uma mudança profunda na sua forma de pensar e sentir. Você tende a perceber com mais clareza quais padrões emocionais já não podem mais continuar comandando sua vida. A terça favorece libertação, coragem para romper limites antigos e uma abertura mais forte para a felicidade.

Dica cósmica: Escolha alimentar o que te fortalece, não o que te enfraquece por dentro.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra: O dia pode trazer bênçãos especialmente ligadas à liberdade emocional e ao esclarecimento de situações que vinham te prendendo ou confundindo. Questões mal resolvidas, mal-entendidos ou pesos antigos tendem a perder força, abrindo espaço para uma sensação nova de leveza. Você pode sentir como se uma porta estivesse finalmente se abrindo.

Dica cósmica: Quando a vida te mostrar uma saída, não volte atrás por medo do novo.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Para você, a bênção do universo hoje tem tudo para se manifestar em forma de alívio, recompensa e reconhecimento. Uma pressão que vinha te desgastando pode começar a ceder, e isso muda completamente seu estado emocional. Depois de tanto esforço, o dia sugere que uma pausa, uma boa notícia ou uma sensação de dever cumprido pode chegar como um verdadeiro presente.

Dica cósmica: Receba o que é seu sem culpa, porque você lutou para chegar até aqui.