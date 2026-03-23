ASTROLOGIA

A vida melhora muito para 3 signos depois dessa semana (de 23 a 28 de março), mas antes será preciso atravessar dias de pressão e desgaste

Os próximos dias podem trazer cansaço, conflitos e testes emocionais, mas tudo tende a ficar mais leve depois disso

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:00

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

A semana de 23 a 28 de março pode exigir mais paciência, maturidade e jogo de cintura de alguns signos. Os próximos dias tendem a trazer atrasos, cobranças, desgaste emocional e situações que pedem limites mais claros, especialmente em temas ligados a trabalho, relações e confiança. Ainda assim, essa fase não deve ser vista apenas como um peso. Em muitos casos, ela funciona como uma espécie de teste antes de uma melhora importante. Depois de atravessar os desafios dessa semana, três signos podem sentir a vida entrar em um ritmo muito mais leve, organizado e promissor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Para Gêmeos, os desafios da semana devem aparecer principalmente nas amizades, nos grupos e na forma como você lida com as demandas dos outros. Pode surgir uma sensação de sobrecarga, como se todo mundo esperasse demais de você ao mesmo tempo. Também há chance de atritos, cobranças ou decepções em círculos sociais. O melhor caminho agora é colocar limites, rever acordos e não tomar decisões importantes com pressa. Depois que essa fase passar, a tendência é de mais clareza, relações mais equilibradas e menos peso emocional.

Dica cósmica: Você não precisa estar disponível para tudo e para todos o tempo inteiro.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer: Para Câncer, a tensão da semana tende a se concentrar no trabalho, na carreira e no conflito entre vida profissional e vida pessoal. Você pode se sentir pouco valorizada, sobrecarregada ou pressionada a resolver problemas que já vêm se arrastando há algum tempo. Também existe risco de esgotamento físico e mental se você tentar dar conta de tudo sozinha. O momento pede prioridades claras, comunicação firme e mais cuidado com a sua energia. Passada essa fase, a vida tende a ficar mais organizada e menos exaustiva.

Dica cósmica: Nem todo esforço vale o preço da sua paz.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão: Para Leão, os desafios da semana devem mexer principalmente com relacionamentos, confiança e honestidade emocional. Você pode se deparar com conflitos, desconfortos ou até uma sensação de ter sido decepcionada por alguém próximo, seja no amor, seja no ambiente de trabalho. Também pode haver atrito por diferenças de valores, posturas ou expectativas. O melhor a fazer é evitar drama desnecessário, se afastar de fofocas e focar no que realmente importa. Depois desse período, a tendência é de relações mais verdadeiras, mais maduras e muito menos desgastantes.

Dica cósmica: Às vezes, se recolher um pouco é o que evita um desgaste ainda maior.