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3 signos verão a vida destravar depois de hoje (23 de março), com mais leveza na rotina, nas emoções e nas relações

Depois de dias mais confusos, o momento favorece uma vida mais simples, prazerosa e alinhada com o que realmente faz bem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Depois do dia de hoje, 23 de março, a vida pode começar a entrar em um ritmo mais leve para três signos. A sensação é de menos confusão, menos pressão e mais clareza para escolher o que realmente vale a pena manter na rotina. Em vez de insistir no excesso, no desgaste ou em cobranças desnecessárias, esse novo momento favorece simplicidade, prazer e reconexão com o que traz felicidade de verdade. Para alguns signos, essa mudança tende a aparecer de forma mais forte no bem-estar emocional, nas relações e até na maneira de organizar o próprio dia a dia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Touro: Para Touro, a vida tende a ficar mais fácil principalmente na rotina e no bem-estar emocional. Depois de um período de excesso, barulho ou pressão externa, você começa a perceber que nem tudo precisa ser tão complicado. Há uma vontade maior de simplificar compromissos, se afastar do que desgasta e confiar mais na própria opinião. Isso traz alívio mental e uma sensação gostosa de estabilidade.

Dica cósmica: Escolha o que te acalma, não o que só ocupa espaço.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão: Para Leão, essa leveza aparece com força na vida social, nos momentos de prazer e também na saúde emocional. Depois de dias mais pesados, você tende a se reconectar com o que te anima, te diverte e te faz sentir viva de verdade. Estar perto das pessoas certas, sair mais, criar memórias boas e se permitir viver experiências fora da rotina pode fazer uma diferença enorme no seu astral.

Dica cósmica: Volte a alimentar o que te dá alegria, porque isso também é cuidado com você.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Virgem: Para Virgem, a mudança vem no bem-estar mental e na relação com a própria energia. A vida começa a ficar mais leve quando você se afasta do excesso de estímulo, da comparação e do cansaço que se acumula sem perceber. Esse pode ser um momento importante para desacelerar, respirar e buscar mais presença no mundo real, longe de tantas distrações. O efeito disso pode ser profundo no seu humor, na sua paz e até na forma como você lida com o dia.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora para você se sentir em paz.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Tags:

Signo Touro Leão Virgem Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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