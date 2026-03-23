ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (23 de março): decisões em casa e no dinheiro pedem calma, mas um signo pode se sair muito bem

O dia favorece escolhas mais conscientes, conversas equilibradas e ajustes que ajudam a colocar a vida nos trilhos

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira, 23 de março, chega com uma energia que pede mais organização, paciência e atenção aos detalhes, especialmente em assuntos ligados a dinheiro, rotina, família e decisões sobre imóvel. Para muitos signos, o momento é ideal para agir com mais consciência, evitar impulsos e confiar em processos que ainda estão se desenrolando. No amor, atitudes maduras e diálogos mais honestos tendem a fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje, acordos financeiros e parcelamentos pedem leitura atenta antes de qualquer decisão. No trabalho, rivalidades podem surgir, mas o melhor caminho será focar no seu próprio desempenho. Questões familiares exigem maturidade para não saírem do controle. Uma viagem de última hora pode render mais do que você imagina. Assuntos ligados a imóvel tendem a avançar sem grandes travas. No amor, dar mais espaço emocional pode ajudar a restaurar o equilíbrio na relação.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 2.

Touro: Um ritmo mais estável pode ajudar você a passar pelo dia sem sensação de pressa ou desgaste excessivo. A vida financeira tende a melhorar quando você define prioridades com clareza. Em casa, atitudes respeitosas fortalecem a confiança entre todos. Viagens mais confortáveis ou bem planejadas favorecem seu bem-estar. Questões sobre avaliação de imóvel podem trazer alívio. No amor, constância e lealdade serão essenciais para fortalecer o vínculo.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 7.

Gêmeos: O dia pede menos cobrança e uma agenda mais leve para aliviar a pressão mental. Organizar pendências financeiras no tempo certo pode devolver sua confiança. No trabalho, contatos e conversas certas ampliam sua influência. Em casa, apoio e compreensão ajudam nos ajustes necessários. Planos de deslocamento podem sofrer mudanças, e assuntos de imóvel podem enfrentar uma breve pausa. No amor, retomar um diálogo sincero pode aliviar tensões e aproximar novamente.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 5.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: Colocar a rotina em ordem vai trazer uma sensação importante de alívio hoje. Controlar melhor os gastos ajuda a manter tudo sob domínio. No trabalho, ter clareza sobre seus objetivos melhora a direção dos próximos passos. Em casa, a cooperação fará toda a diferença para o dia fluir melhor. Viagens e deslocamentos tendem a correr de forma eficiente. No amor, gestos de apoio e cuidado ajudam a manter a estabilidade emocional na relação.

Cor da sorte: Azul-escuro.

Número da sorte: 22.

Leão: Sua confiança tende a se firmar mais quando você direciona esforço para o que realmente importa. Questões financeiras ficam mais protegidas com escolhas seguras e bem pensadas. No trabalho, seu conhecimento técnico pode render respeito e reconhecimento. Em casa, lembranças e conversas afetivas ajudam a fortalecer os laços. Assuntos ligados a imóvel podem andar mais devagar do que o desejado. No amor, controlar expectativas será importante para evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 18.

Virgem: Alguns imprevistos podem testar sua paciência hoje, principalmente na rotina. Gastos com deslocamento ou compromissos externos pedem mais moderação. No trabalho, obstáculos servem para mostrar onde é preciso ajustar melhor o planejamento. Em casa, a constância será fundamental para lidar com limites e responsabilidades. Questões ligadas a patrimônio pedem atenção e checagens cuidadosas. No amor, estabelecer limites claros tende a melhorar bastante a convivência.

Cor da sorte: Cinza.

Número da sorte: 6.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra: Parcerias e colaboração tendem a impulsionar seu dia e abrir espaço para avanços importantes. Acompanhar melhor sua movimentação financeira pode trazer mais segurança. No trabalho, o entrosamento com outras pessoas flui bem. Em casa, o equilíbrio vai depender da forma como você reage às situações. Convites sociais podem interferir na programação. Assuntos ligados a imóvel caminham para uma conclusão positiva. No amor, paciência dos dois lados será o segredo para restaurar a harmonia.

Cor da sorte: Rosa.

Número da sorte: 11.

Escorpião: A constância será sua maior aliada para avançar nas responsabilidades do dia. Ganhos inesperados podem aparecer, mas o ideal é agir com bom senso. Pendências burocráticas tendem a andar melhor agora. Momentos em família têm potencial para fortalecer vínculos. Viagens mais reservadas ou estratégicas podem trazer bons resultados. No amor, a comunicação da pessoa amada tende a aumentar sua confiança e segurança.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 1.

Sagitário: Conselhos de alguém mais experiente podem trazer a segurança que faltava para decidir algo importante. Ideias sobre investimentos e planos futuros ganham força. No trabalho, o apoio de outras pessoas ajuda a manter sua motivação em alta. A família também pode oferecer uma base emocional valiosa. Viagens longas pedem mais calma na organização. No amor, valores em comum tendem a fortalecer naturalmente a conexão.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 9.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio: As responsabilidades podem pesar mais nesta segunda, então priorizar o que realmente importa será essencial. A organização da vida financeira precisa de mais atenção, assim como estratégias profissionais que talvez precisem de revisão. Questões afetivas pedem calma e escuta verdadeira. Viagens por obrigação podem ser cansativas. Assuntos de imóvel podem enfrentar lentidão. No amor, ouvir mais e reagir menos pode ajudar a reconstruir a proximidade.

Cor da sorte: Prata.

Número da sorte: 7.

Aquário: O dia traz sinais de reavaliação e mostra que alguns planos talvez precisem ser revistos. Bens, valores ou escolhas financeiras merecem um olhar mais crítico. O desenvolvimento profissional segue, mas em um ritmo gradual. Na família, uma comunicação mais gentil tende a evitar desgaste. Mudanças de agenda podem afetar deslocamentos. No amor, respeitar sua individualidade e a da outra pessoa será essencial para manter a conexão saudável.

Cor da sorte: Dourado.

Número da sorte: 4.

Peixes: A segunda-feira pode trazer uma sensação boa de propósito quando você se envolve de verdade com o que faz. Assuntos financeiros compartilhados têm chance de caminhar bem. Questões ligadas a estabilidade, documentos ou decisões práticas favorecem seu momento. Em casa, o ambiente tende a ficar mais acolhedor. Viagens e deslocamentos prometem fluir melhor. No amor, o apoio silencioso e constante pode fortalecer um vínculo de forma profunda.

Cor da sorte: Açafrão.