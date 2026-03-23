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Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário recebem um recado importante do Universo hoje (23 de março), e podem tomar uma decisão que muda tudo

O dia favorece escolhas mais firmes, limites mais claros e a coragem de dizer sim ao que faz sentido e não ao que pesa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00

Recado do universo para os signos
Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Hoje, 23 de março, o universo pode enviar um recado importante para alguns signos por meio de sensações muito claras, decisões adiadas e uma necessidade crescente de retomar o próprio controle. O dia favorece escolhas mais conscientes e mostra que nem tudo precisa ser aceito só porque veio de fora, foi sugerido por alguém ou parece agradar a maioria. Em alguns casos, a grande mensagem do momento é justamente lembrar que você pode recusar o que não combina com a sua vida e abrir espaço apenas para o que realmente faz sentido. Para quatro signos, esse chamado tende a vir com ainda mais força. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos: Hoje, a principal mensagem do universo para você é simples e poderosa: o ritmo da sua vida não precisa seguir a expectativa de ninguém. Depois de um período de lentidão, dúvida ou sensação de estar presa ao tempo dos outros, o dia traz clareza para perceber que você pode retomar as rédeas e decidir o que quer daqui para frente. Há uma urgência interna para sair da espera e escolher o que realmente combina com a sua vontade.

Dica cósmica: Pare de se medir pela régua dos outros e volte a confiar no seu próprio tempo.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: O recado do universo hoje toca diretamente sua identidade e sua relação com a necessidade de aprovação. Você pode perceber com mais nitidez que não precisa suavizar tanto quem é, nem revisar cada opinião com medo de desagradar. O dia favorece autenticidade, amor-próprio e decisões tomadas com mais firmeza, sem tanta preocupação com a validação alheia. Em vez de tentar caber em tudo, o momento pede que você se escolha primeiro.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma vai te trazer mais paz do que tentar agradar todo mundo.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra: Nesta segunda-feira, a mensagem do universo chega como um convite claro para parar de ceder apenas para manter a harmonia. Você pode sentir com mais força que algumas escolhas precisam ser feitas com base no que é certo para você, e não apenas no que evita conflito ou agrada outras pessoas. O dia fortalece sua intuição e mostra que dizer não também pode ser um gesto de equilíbrio.

Dica cósmica: Nem toda paz vale o preço de se abandonar no processo.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
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Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário: Hoje, o universo reforça algo que você já sabe no fundo: sua diferença não é um problema, é justamente a sua força. O dia pode trazer um impulso importante para rejeitar pressões externas, parar de tentar se encaixar e assumir de vez aquilo que te torna única. Quanto mais você honra sua originalidade, mais segura tende a se sentir nas próprias escolhas. A principal mensagem é viver do seu jeito, sem pedir desculpas por isso.

Dica cósmica: O que te torna incomum também é o que te torna inesquecível.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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