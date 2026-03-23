ASTROLOGIA

Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário recebem um recado importante do Universo hoje (23 de março), e podem tomar uma decisão que muda tudo

O dia favorece escolhas mais firmes, limites mais claros e a coragem de dizer sim ao que faz sentido e não ao que pesa

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00

Recado do universo para os signos Crédito: Reprodução

Hoje, 23 de março, o universo pode enviar um recado importante para alguns signos por meio de sensações muito claras, decisões adiadas e uma necessidade crescente de retomar o próprio controle. O dia favorece escolhas mais conscientes e mostra que nem tudo precisa ser aceito só porque veio de fora, foi sugerido por alguém ou parece agradar a maioria. Em alguns casos, a grande mensagem do momento é justamente lembrar que você pode recusar o que não combina com a sua vida e abrir espaço apenas para o que realmente faz sentido. Para quatro signos, esse chamado tende a vir com ainda mais força. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Hoje, a principal mensagem do universo para você é simples e poderosa: o ritmo da sua vida não precisa seguir a expectativa de ninguém. Depois de um período de lentidão, dúvida ou sensação de estar presa ao tempo dos outros, o dia traz clareza para perceber que você pode retomar as rédeas e decidir o que quer daqui para frente. Há uma urgência interna para sair da espera e escolher o que realmente combina com a sua vontade.

Dica cósmica: Pare de se medir pela régua dos outros e volte a confiar no seu próprio tempo.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Virgem: O recado do universo hoje toca diretamente sua identidade e sua relação com a necessidade de aprovação. Você pode perceber com mais nitidez que não precisa suavizar tanto quem é, nem revisar cada opinião com medo de desagradar. O dia favorece autenticidade, amor-próprio e decisões tomadas com mais firmeza, sem tanta preocupação com a validação alheia. Em vez de tentar caber em tudo, o momento pede que você se escolha primeiro.

Dica cósmica: Ser fiel a si mesma vai te trazer mais paz do que tentar agradar todo mundo.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Libra: Nesta segunda-feira, a mensagem do universo chega como um convite claro para parar de ceder apenas para manter a harmonia. Você pode sentir com mais força que algumas escolhas precisam ser feitas com base no que é certo para você, e não apenas no que evita conflito ou agrada outras pessoas. O dia fortalece sua intuição e mostra que dizer não também pode ser um gesto de equilíbrio.

Dica cósmica: Nem toda paz vale o preço de se abandonar no processo.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Aquário: Hoje, o universo reforça algo que você já sabe no fundo: sua diferença não é um problema, é justamente a sua força. O dia pode trazer um impulso importante para rejeitar pressões externas, parar de tentar se encaixar e assumir de vez aquilo que te torna única. Quanto mais você honra sua originalidade, mais segura tende a se sentir nas próprias escolhas. A principal mensagem é viver do seu jeito, sem pedir desculpas por isso.

Dica cósmica: O que te torna incomum também é o que te torna inesquecível.