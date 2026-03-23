Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário recebem um recado importante do Universo hoje (23 de março), e podem tomar uma decisão que muda tudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de março de 2026 às 07:00
Hoje, 23 de março, o universo pode enviar um recado importante para alguns signos por meio de sensações muito claras, decisões adiadas e uma necessidade crescente de retomar o próprio controle. O dia favorece escolhas mais conscientes e mostra que nem tudo precisa ser aceito só porque veio de fora, foi sugerido por alguém ou parece agradar a maioria. Em alguns casos, a grande mensagem do momento é justamente lembrar que você pode recusar o que não combina com a sua vida e abrir espaço apenas para o que realmente faz sentido. Para quatro signos, esse chamado tende a vir com ainda mais força. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Hoje, a principal mensagem do universo para você é simples e poderosa: o ritmo da sua vida não precisa seguir a expectativa de ninguém. Depois de um período de lentidão, dúvida ou sensação de estar presa ao tempo dos outros, o dia traz clareza para perceber que você pode retomar as rédeas e decidir o que quer daqui para frente. Há uma urgência interna para sair da espera e escolher o que realmente combina com a sua vontade.
Dica cósmica: Pare de se medir pela régua dos outros e volte a confiar no seu próprio tempo.
Famosos do signo de Gêmeos
Virgem: O recado do universo hoje toca diretamente sua identidade e sua relação com a necessidade de aprovação. Você pode perceber com mais nitidez que não precisa suavizar tanto quem é, nem revisar cada opinião com medo de desagradar. O dia favorece autenticidade, amor-próprio e decisões tomadas com mais firmeza, sem tanta preocupação com a validação alheia. Em vez de tentar caber em tudo, o momento pede que você se escolha primeiro.
Dica cósmica: Ser fiel a si mesma vai te trazer mais paz do que tentar agradar todo mundo.
Famosos do signo de Virgem
Libra: Nesta segunda-feira, a mensagem do universo chega como um convite claro para parar de ceder apenas para manter a harmonia. Você pode sentir com mais força que algumas escolhas precisam ser feitas com base no que é certo para você, e não apenas no que evita conflito ou agrada outras pessoas. O dia fortalece sua intuição e mostra que dizer não também pode ser um gesto de equilíbrio.
Dica cósmica: Nem toda paz vale o preço de se abandonar no processo.
Famosos do signo de Libra
Aquário: Hoje, o universo reforça algo que você já sabe no fundo: sua diferença não é um problema, é justamente a sua força. O dia pode trazer um impulso importante para rejeitar pressões externas, parar de tentar se encaixar e assumir de vez aquilo que te torna única. Quanto mais você honra sua originalidade, mais segura tende a se sentir nas próprias escolhas. A principal mensagem é viver do seu jeito, sem pedir desculpas por isso.
Dica cósmica: O que te torna incomum também é o que te torna inesquecível.
Famosos do signo de Aquário