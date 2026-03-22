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O dia da sorte da semana para cada signo (entre 23 e 29 de março) chega com decisões que podem mudar tudo de uma vez

Entre paciência e coragem, esta semana revela que as melhores oportunidades surgem quando você confia no seu tempo sem ignorar o que sente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 23 a 29 de março traz um equilíbrio delicado entre agir e esperar. De um lado, há exigência por comprometimento, responsabilidade e escolhas mais sérias. Do outro, surge uma onda emocional que lembra que não adianta conquistar algo que não faz sentido para o coração. Esse é um período em que sorte não vem apenas de oportunidades externas, mas da forma como você decide se posicionar diante delas. Quando mente e emoção caminham juntas, os caminhos começam a se abrir. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Esse é um dia de assumir responsabilidade sobre o que você quer construir. Pode não ser leve, mas é extremamente poderoso para dar forma a planos importantes. A sorte aparece quando você leva seus objetivos a sério e age com disciplina.

Dica cósmica: Compromisso com seus sonhos é o que transforma intenção em realidade.

Touro

Dia mais sortudo da semana: domingo, 29 de março

Novas parcerias e conexões podem surgir de forma inesperada, trazendo impacto direto na sua vida profissional. O mais importante será estar aberto a caminhos diferentes do que você imaginava.

Dica cósmica: Oportunidades nem sempre vêm do jeito que você planejou.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Um novo olhar sobre dinheiro, valor pessoal e merecimento começa a se formar. Esse é um dia importante para mudar sua mentalidade e abrir espaço para mais prosperidade.

Dica cósmica: Você só recebe aquilo que acredita merecer.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 26 de março

A esperança volta com força e traz uma sensação de expansão. Você começa a acreditar novamente em planos que pareciam distantes. A sorte aparece quando você confia no que está por vir.

Dica cósmica: Acreditar no futuro já é um passo poderoso.

Leão

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 27 de março

O dia favorece decisões guiadas pelo coração e pela intuição. Sonhos antigos podem ganhar nova importância, mostrando que ainda vale a pena investir neles.

Dica cósmica: Não abandone aquilo que faz sentido para sua alma.

Virgem

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Mudanças inevitáveis pedem posicionamento. Esse é um momento de encarar a verdade sobre o que você quer para sua vida e parar de adiar decisões importantes.

Dica cósmica: Clareza sobre o que você quer muda tudo.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 26 de março

Oportunidades ligadas à carreira e propósito ganham força. O diferencial será alinhar ambição com aquilo que realmente faz sentido para você emocionalmente.

Dica cósmica: Sucesso sem propósito não sustenta felicidade.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 27 de março

Uma nova oportunidade pode surgir, especialmente ligada ao trabalho ou a projetos mais flexíveis. O importante é escolher algo que traga não só retorno, mas também qualidade de vida.

Dica cósmica: Seu bem-estar precisa fazer parte das suas escolhas.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana: domingo, 29 de março

Compromissos importantes entram em pauta, seja no amor ou na carreira. Pode parecer contraditório, mas assumir algo com mais seriedade traz a liberdade que você busca.

Dica cósmica: Comprometer-se com o certo liberta.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio

Dia mais sortudo da semana: sábado, 28 de março

Esse é um dia de quebra de padrões. Ideias novas e caminhos diferentes podem surgir, especialmente ligados à vida pessoal e financeira.

Dica cósmica: Questionar o que sempre foi normal pode abrir novas portas.

Aquário

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Um momento de pausa traz respostas importantes. Você percebe que não precisa seguir no automático e pode escolher um novo caminho com mais consciência.

Dica cósmica: Parar também faz parte do progresso.

Peixes

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 26 de março

A criatividade e a inspiração estão em alta, trazendo ideias que podem impactar tanto a vida pessoal quanto profissional. O dia favorece acreditar mais no seu potencial.

Dica cósmica: Suas ideias podem te levar mais longe do que você imagina.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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