ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana para cada signo (entre 23 e 29 de março) chega com decisões que podem mudar tudo de uma vez

Entre paciência e coragem, esta semana revela que as melhores oportunidades surgem quando você confia no seu tempo sem ignorar o que sente

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 23 a 29 de março traz um equilíbrio delicado entre agir e esperar. De um lado, há exigência por comprometimento, responsabilidade e escolhas mais sérias. Do outro, surge uma onda emocional que lembra que não adianta conquistar algo que não faz sentido para o coração. Esse é um período em que sorte não vem apenas de oportunidades externas, mas da forma como você decide se posicionar diante delas. Quando mente e emoção caminham juntas, os caminhos começam a se abrir. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Esse é um dia de assumir responsabilidade sobre o que você quer construir. Pode não ser leve, mas é extremamente poderoso para dar forma a planos importantes. A sorte aparece quando você leva seus objetivos a sério e age com disciplina.

Dica cósmica: Compromisso com seus sonhos é o que transforma intenção em realidade.

Touro

Dia mais sortudo da semana: domingo, 29 de março

Novas parcerias e conexões podem surgir de forma inesperada, trazendo impacto direto na sua vida profissional. O mais importante será estar aberto a caminhos diferentes do que você imaginava.

Dica cósmica: Oportunidades nem sempre vêm do jeito que você planejou.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Um novo olhar sobre dinheiro, valor pessoal e merecimento começa a se formar. Esse é um dia importante para mudar sua mentalidade e abrir espaço para mais prosperidade.

Dica cósmica: Você só recebe aquilo que acredita merecer.

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Câncer

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 26 de março

A esperança volta com força e traz uma sensação de expansão. Você começa a acreditar novamente em planos que pareciam distantes. A sorte aparece quando você confia no que está por vir.

Dica cósmica: Acreditar no futuro já é um passo poderoso.

Leão

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 27 de março

O dia favorece decisões guiadas pelo coração e pela intuição. Sonhos antigos podem ganhar nova importância, mostrando que ainda vale a pena investir neles.

Dica cósmica: Não abandone aquilo que faz sentido para sua alma.

Virgem

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Mudanças inevitáveis pedem posicionamento. Esse é um momento de encarar a verdade sobre o que você quer para sua vida e parar de adiar decisões importantes.

Dica cósmica: Clareza sobre o que você quer muda tudo.

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Libra

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 26 de março

Oportunidades ligadas à carreira e propósito ganham força. O diferencial será alinhar ambição com aquilo que realmente faz sentido para você emocionalmente.

Dica cósmica: Sucesso sem propósito não sustenta felicidade.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana: sexta-feira, 27 de março

Uma nova oportunidade pode surgir, especialmente ligada ao trabalho ou a projetos mais flexíveis. O importante é escolher algo que traga não só retorno, mas também qualidade de vida.

Dica cósmica: Seu bem-estar precisa fazer parte das suas escolhas.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana: domingo, 29 de março

Compromissos importantes entram em pauta, seja no amor ou na carreira. Pode parecer contraditório, mas assumir algo com mais seriedade traz a liberdade que você busca.

Dica cósmica: Comprometer-se com o certo liberta.

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Capricórnio

Dia mais sortudo da semana: sábado, 28 de março

Esse é um dia de quebra de padrões. Ideias novas e caminhos diferentes podem surgir, especialmente ligados à vida pessoal e financeira.

Dica cósmica: Questionar o que sempre foi normal pode abrir novas portas.

Aquário

Dia mais sortudo da semana: quarta-feira, 25 de março

Um momento de pausa traz respostas importantes. Você percebe que não precisa seguir no automático e pode escolher um novo caminho com mais consciência.

Dica cósmica: Parar também faz parte do progresso.

Peixes

Dia mais sortudo da semana: quinta-feira, 26 de março

A criatividade e a inspiração estão em alta, trazendo ideias que podem impactar tanto a vida pessoal quanto profissional. O dia favorece acreditar mais no seu potencial.