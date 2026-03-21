ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase de dinheiro e abundância antes do fim de março

Uma mudança de energia começa a destravar oportunidades e trazer ganhos mais consistentes para alguns signos nas próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 15:00

Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda metade de março chega com uma virada importante no campo financeiro. O que antes parecia lento ou travado começa a ganhar ritmo, abrindo espaço para oportunidades, decisões estratégicas e crescimento mais sólido. Para três signos, esse é o início de uma fase de abundância que tende a se fortalecer ao longo dos próximos dias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você entra em um momento extremamente favorável para atrair dinheiro e oportunidades. As coisas começam a fluir com mais facilidade, e situações que antes exigiam esforço agora parecem acontecer de forma mais natural. Mesmo que algumas escolhas peçam ajustes ou sacrifícios no início, o retorno tende a ser significativo.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades, mesmo que elas exijam um passo de coragem.

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Capricórnio: A sua evolução financeira acontece de forma consistente e estratégica. Nada aqui é imediato, mas tudo aponta para crescimento sólido e duradouro. Existe a possibilidade de assumir compromissos importantes que, apesar de exigirem responsabilidade, trazem segurança a longo prazo.

Dica cósmica: Confie no processo e continue jogando o jogo a longo prazo.

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Peixes: Você entra em um período de renovação que pode transformar completamente sua relação com dinheiro e oportunidades. Existe um impulso forte para recomeçar, criar novos caminhos e visualizar uma realidade mais próspera. Ao alinhar suas decisões com o que realmente deseja, os resultados começam a aparecer.

Dica cósmica: Defina o que você quer e comece a agir com intenção.