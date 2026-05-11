CURIOSIDADE

O que significa a frase Hakuna Matata, a expressão africana que virou lema de vida após filme O Rei Leão

Expressão famosa do filme da Disney tem origem no idioma suaíli baseada em tranquilidade e aceitação diante dos problemas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:07

O Rei Leão (1994) - Disney+ Crédito: Reprodução

Uma frase breve, mas cheia de significado, que foi imortalizada mundialmente graças à magia do cinema. Embora muita gente a associe a expressão “Hakuna Matata” apenas a uma canção leve de animação, sua origem é bem mais antiga e está conectada a uma filosofia cultural profunda do leste africano.

A frase difundida pelo filme O Rei Leão reflete uma maneira de enxergar a vida com mais serenidade e aceitação diante das adversidades.

'Hakuna Matata' e a mágica do Rei Leão, da Disney 1 de 6

O que significa “Hakuna Matata” no suaíli

No idioma suaíli, língua falada principalmente na África Oriental, com raízes fortes na Tanzânia e no Quênia, a expressão tem um significado bastante direto.

Hakuna significa 'não existe' ou 'não há'

Matata se refere a problemas, dificuldades ou complicações

Em conjunto, as palavras formam uma ideia que pode ser interpretada como “não há preocupações” ou “não se preocupe”. No dia a dia de países africanos, a expressão é utilizada para transmitir calma, acolhimento e harmonia nas relações sociais.

Mais do que uma simples frase, ela reflete uma mentalidade cultural baseada em:

Leveza diante das dificuldades

Valorização da harmonia social

Convivência com menos tensão

Aceitação do que não pode ser controlado

Para muitos falantes nativos, dizer 'Hakuna Matata' é uma maneira de reafirmar que a calma deve prevalecer sobre o estresse do dia a dia.

Uma filosofia cultural antiga

Mesmo tendo se tornado famosa depois da década de 1990, alguns turistas que visitam a região costumam ouvir a frase com frequência, como um convite informal para relaxar e aproveitar o momento.

Essa visão de mundo incentiva as pessoas a focarem no presente, deixando de lado preocupações excessivas com situações futuras que ainda não podem ser resolvidas.

Por que a frase virou um estilo de vida

Muitas pessoas passaram a adotar a expressão como uma espécie de mantra cotidiano. A ideia central é simples: reduzir a carga de preocupações desnecessárias e viver com mais consciência do presente.

Entre os benefícios associados a essa mentalidade estão:

Redução do estresse psicológico

Maior atenção ao momento presente

Melhora na qualidade do sono

Fortalecimento da resiliência emocional

Aumento da sensação de bem-estar

O papel do cinema na popularização

A expressão ganhou fama mundial após aparecer no filme O Rei Leão, lançado em 1994 pela The Walt Disney Company. Na história, os personagens Timão e Pumba apresentam a frase como um estilo de vida despreocupado e livre de responsabilidades.

A animação ajudou a transformar a expressão em um fenômeno cultural global. Desde então, ela passou a aparecer em músicas, tatuagens, produtos e diversas referências da cultura pop.

Ao mesmo tempo, o sucesso também abriu discussões sobre apropriação cultural, já que alguns estudiosos defendem que o significado original da expressão pode ser simplificado quando é usado fora de seu contexto cultural.

O que dizem os dicionários

Hoje, 'Hakuna Matata' também aparece em registros formais da língua inglesa. O termo foi incluído em dicionários internacionais, como os publicados pela Oxford University Press.