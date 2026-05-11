O que significa a frase Hakuna Matata, a expressão africana que virou lema de vida após filme O Rei Leão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:07
Uma frase breve, mas cheia de significado, que foi imortalizada mundialmente graças à magia do cinema. Embora muita gente a associe a expressão “Hakuna Matata” apenas a uma canção leve de animação, sua origem é bem mais antiga e está conectada a uma filosofia cultural profunda do leste africano.
A frase difundida pelo filme O Rei Leão reflete uma maneira de enxergar a vida com mais serenidade e aceitação diante das adversidades.
'Hakuna Matata' e a mágica do Rei Leão, da Disney
No idioma suaíli, língua falada principalmente na África Oriental, com raízes fortes na Tanzânia e no Quênia, a expressão tem um significado bastante direto.
Em conjunto, as palavras formam uma ideia que pode ser interpretada como “não há preocupações” ou “não se preocupe”. No dia a dia de países africanos, a expressão é utilizada para transmitir calma, acolhimento e harmonia nas relações sociais.
Mais do que uma simples frase, ela reflete uma mentalidade cultural baseada em:
Para muitos falantes nativos, dizer 'Hakuna Matata' é uma maneira de reafirmar que a calma deve prevalecer sobre o estresse do dia a dia.
Mesmo tendo se tornado famosa depois da década de 1990, alguns turistas que visitam a região costumam ouvir a frase com frequência, como um convite informal para relaxar e aproveitar o momento.
Essa visão de mundo incentiva as pessoas a focarem no presente, deixando de lado preocupações excessivas com situações futuras que ainda não podem ser resolvidas.
Muitas pessoas passaram a adotar a expressão como uma espécie de mantra cotidiano. A ideia central é simples: reduzir a carga de preocupações desnecessárias e viver com mais consciência do presente.
A expressão ganhou fama mundial após aparecer no filme O Rei Leão, lançado em 1994 pela The Walt Disney Company. Na história, os personagens Timão e Pumba apresentam a frase como um estilo de vida despreocupado e livre de responsabilidades.
A animação ajudou a transformar a expressão em um fenômeno cultural global. Desde então, ela passou a aparecer em músicas, tatuagens, produtos e diversas referências da cultura pop.
Ao mesmo tempo, o sucesso também abriu discussões sobre apropriação cultural, já que alguns estudiosos defendem que o significado original da expressão pode ser simplificado quando é usado fora de seu contexto cultural.
Hoje, 'Hakuna Matata' também aparece em registros formais da língua inglesa. O termo foi incluído em dicionários internacionais, como os publicados pela Oxford University Press.
Mesmo com sua popularização global, linguistas destacam que o termo continua sendo uma importante herança cultural do leste africano, carregando valores sociais e históricos que vão muito além do entretenimento.