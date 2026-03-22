ASTROLOGIA

Mudanças em dinheiro, trabalho e vida pessoal atingem 4 signos antes do fim de março

Alterações profundas começam a se desenhar mesmo que ainda não estejam totalmente visíveis

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 05:00

Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Mesmo que nem tudo esteja claro agora, algo grande já começou a se movimentar nos bastidores para alguns signos. A reta final de março carrega uma energia de virada, com pausas estratégicas que servem para ajustar caminhos antes de avanços importantes. Segundo a astróloga May, este é um período de transformação real, em que o que tem base se fortalece e o que não tem simplesmente deixa de fazer sentido.

Áries: Um ciclo de destaque pessoal começa a ganhar força, trazendo mudanças visíveis na sua autoestima, na forma como você se apresenta e até nas suas oportunidades financeiras. Existe um magnetismo maior ao seu redor, mas junto com isso vem a necessidade de saber sustentar o que está chegando. Esse é um momento de crescimento que pede atitude, mas também maturidade para manter os resultados a longo prazo.

Dica cósmica: O que você atrai agora precisa de estrutura para permanecer.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem: Grandes mudanças já começaram, mesmo que você ainda esteja processando tudo. Existe uma sensação de virada silenciosa, principalmente ligada ao trabalho e à forma como você se posiciona. Reconhecimento, encerramentos ou decisões importantes podem surgir, abrindo espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou. Esse é um momento de sair de padrões antigos e avançar com mais leveza.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para dar certo.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Depois de um período mais arrastado, você começa a sentir a energia voltando com força. A motivação cresce, a confiança retorna e aquilo que parecia parado começa a andar. Existe também uma sensação de recompensa chegando, como se o esforço dos últimos meses finalmente estivesse sendo reconhecido. Esse novo momento abre portas tanto no emocional quanto no financeiro.

Dica cósmica: Confie no movimento da vida, ele voltou a seu favor.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: Você entra em um dos momentos mais intensos do seu ano, com uma sensação crescente de retomada de poder. Aos poucos, você percebe que está mais firme, mais consciente e muito menos disposto a aceitar situações que antes tolerava. Cortes, decisões e mudanças de postura podem acontecer de forma inesperada, mas necessária. Esse é um período em que oportunidades começam a surgir com mais facilidade, principalmente depois de um ciclo de revisão interna.

Dica cósmica: Assumir sua força muda completamente o seu caminho.