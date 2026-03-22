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Mudanças em dinheiro, trabalho e vida pessoal atingem 4 signos antes do fim de março

Alterações profundas começam a se desenhar mesmo que ainda não estejam totalmente visíveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de março de 2026 às 05:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem gerada por IA

Mesmo que nem tudo esteja claro agora, algo grande já começou a se movimentar nos bastidores para alguns signos. A reta final de março carrega uma energia de virada, com pausas estratégicas que servem para ajustar caminhos antes de avanços importantes. Segundo a astróloga May, este é um período de transformação real, em que o que tem base se fortalece e o que não tem simplesmente deixa de fazer sentido.

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Áries: Um ciclo de destaque pessoal começa a ganhar força, trazendo mudanças visíveis na sua autoestima, na forma como você se apresenta e até nas suas oportunidades financeiras. Existe um magnetismo maior ao seu redor, mas junto com isso vem a necessidade de saber sustentar o que está chegando. Esse é um momento de crescimento que pede atitude, mas também maturidade para manter os resultados a longo prazo.

Dica cósmica: O que você atrai agora precisa de estrutura para permanecer.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Virgem: Grandes mudanças já começaram, mesmo que você ainda esteja processando tudo. Existe uma sensação de virada silenciosa, principalmente ligada ao trabalho e à forma como você se posiciona. Reconhecimento, encerramentos ou decisões importantes podem surgir, abrindo espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou. Esse é um momento de sair de padrões antigos e avançar com mais leveza.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para dar certo.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: Depois de um período mais arrastado, você começa a sentir a energia voltando com força. A motivação cresce, a confiança retorna e aquilo que parecia parado começa a andar. Existe também uma sensação de recompensa chegando, como se o esforço dos últimos meses finalmente estivesse sendo reconhecido. Esse novo momento abre portas tanto no emocional quanto no financeiro.

Dica cósmica: Confie no movimento da vida, ele voltou a seu favor.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: Você entra em um dos momentos mais intensos do seu ano, com uma sensação crescente de retomada de poder. Aos poucos, você percebe que está mais firme, mais consciente e muito menos disposto a aceitar situações que antes tolerava. Cortes, decisões e mudanças de postura podem acontecer de forma inesperada, mas necessária. Esse é um período em que oportunidades começam a surgir com mais facilidade, principalmente depois de um ciclo de revisão interna.

Dica cósmica: Assumir sua força muda completamente o seu caminho.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Dinheiro Áries Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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