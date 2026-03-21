ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase de dinheiro alto e crescimento financeiro durante a temporada de Áries

Uma sequência de oportunidades, reconhecimento e ganhos começa a se formar, abrindo espaço para um salto financeiro importante nas próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:00

Signos, dinheiro e temporada de Áries Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 20 de março e 20 de abril, a energia ganha força e impulsiona atitudes mais ousadas, especialmente quando o assunto é dinheiro. É um período de iniciativa, coragem e movimento, em que esperar não é mais uma opção. Segundo a astróloga Elizabeth Brobeck, esse é o melhor momento financeiro do ano para alguns signos, com potencial real de crescimento, novas fontes de renda e ganhos expressivos.

Virgem: Um dinheiro inesperado pode aparecer, trazendo alívio e até uma sensação de avanço. Seja através de um valor que retorna, reconhecimento profissional ou novas condições financeiras, o momento é de expansão. Também é uma fase excelente para pedir aumento ou buscar algo maior.

Dica cósmica: Não tenha medo de pedir mais, você pode se surpreender.

Filmes para o signo de Virgem 1 de 10

Sagitário: O fluxo financeiro tende a crescer de forma visível. Pode vir de trabalho, oportunidades ou até benefícios inesperados. Existe também uma facilidade maior em atrair apoio, parcerias e até presentes. Tudo conspira para que você tenha mais entrada de dinheiro.

Dica cósmica: Mantenha o ritmo e aproveite as conexões ao seu redor.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Peixes: Você entra em um dos períodos mais favoráveis para dinheiro. Novas oportunidades começam a surgir, seja através de projetos, trabalhos paralelos ou até ideias que podem virar fonte de renda. Existe um impulso claro de crescimento, com chances reais de aumentar seus ganhos de forma significativa.

Dica cósmica: Aproveite tudo que surgir, porque isso pode crescer mais do que você imagina.