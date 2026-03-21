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3 signos entram em uma fase de dinheiro alto e crescimento financeiro durante a temporada de Áries

Uma sequência de oportunidades, reconhecimento e ganhos começa a se formar, abrindo espaço para um salto financeiro importante nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:00

Signos, dinheiro e temporada de Áries
Signos, dinheiro e temporada de Áries Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 20 de março e 20 de abril, a energia ganha força e impulsiona atitudes mais ousadas, especialmente quando o assunto é dinheiro. É um período de iniciativa, coragem e movimento, em que esperar não é mais uma opção. Segundo a astróloga Elizabeth Brobeck, esse é o melhor momento financeiro do ano para alguns signos, com potencial real de crescimento, novas fontes de renda e ganhos expressivos.

Virgem: Um dinheiro inesperado pode aparecer, trazendo alívio e até uma sensação de avanço. Seja através de um valor que retorna, reconhecimento profissional ou novas condições financeiras, o momento é de expansão. Também é uma fase excelente para pedir aumento ou buscar algo maior.

Dica cósmica: Não tenha medo de pedir mais, você pode se surpreender.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Sagitário: O fluxo financeiro tende a crescer de forma visível. Pode vir de trabalho, oportunidades ou até benefícios inesperados. Existe também uma facilidade maior em atrair apoio, parcerias e até presentes. Tudo conspira para que você tenha mais entrada de dinheiro.

Dica cósmica: Mantenha o ritmo e aproveite as conexões ao seu redor.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
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Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Peixes: Você entra em um dos períodos mais favoráveis para dinheiro. Novas oportunidades começam a surgir, seja através de projetos, trabalhos paralelos ou até ideias que podem virar fonte de renda. Existe um impulso claro de crescimento, com chances reais de aumentar seus ganhos de forma significativa.

Dica cósmica: Aproveite tudo que surgir, porque isso pode crescer mais do que você imagina.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

Tags:

Signo Dinheiro Áries Virgem Sagitário Peixes Signos

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