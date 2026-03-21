Se um desses signos se abre com você, pode acreditar: você é mais especial do que imagina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de março de 2026 às 13:00
Nem todo mundo lida bem com emoções, e para alguns signos, se abrir não é algo natural, muito menos fácil. Eles preferem guardar, processar sozinhos ou simplesmente evitar o assunto. Por isso, quando decidem falar o que realmente sentem, não é por impulso, é por confiança. E isso diz muito mais sobre você do que imagina. Veja a análise do site "Your Tango".
Touro: Touro só se abre quando tem certeza de que não será ferido ou exposto. A confiança aqui é construída com o tempo, e não é qualquer pessoa que chega nesse nível. Se ele compartilhou o que sente, é porque se sente seguro ao seu lado.
Dica cósmica: Não quebre essa confiança, ela é difícil de conquistar.
Características do signo de Touro
Virgem: Virgem prefere resolver tudo internamente antes de falar qualquer coisa. Demonstrar sentimentos pode parecer arriscado demais. Por isso, quando decide compartilhar, é porque acredita que será compreendido.
Dica cósmica: Escute com atenção, isso é mais importante do que responder.
Características do signo de Virgem
Libra: Libra sente tudo intensamente, mas evita se expressar para não gerar conflitos ou desconfortos. Muitas vezes guarda por muito tempo. Se abriu o coração com você, é porque confia de verdade.
Dica cósmica: Receba com cuidado e sem julgamentos.
Características do signo de Libra
Escorpião: Apesar de sentir tudo de forma profunda, Escorpião não gosta de perder o controle emocional. Ele escolhe muito bem com quem se vulnerabiliza. Se você ouviu o que ele realmente sente, é porque passou por um filtro rigoroso.
Dica cósmica: Leve isso a sério, não é algo que acontece sempre.
Características de Escorpião
Capricórnio: Focado e prático, Capricórnio costuma deixar emoções em segundo plano. Ele acredita que existe hora certa para tudo, inclusive para se abrir. Se decidiu falar com você, é porque enxerga confiança e estabilidade nessa conexão.
Dica cósmica: Mostre que você é alguém em quem ele pode continuar confiando.
Características do signo de Capricórnio
Aquário: Emoções não são exatamente o território favorito de Aquário. Esse signo tende a evitar conversas profundas sobre sentimentos, principalmente os próprios. Quando decide se abrir, é algo raro e significativo. Se isso aconteceu com você, considere um privilégio.
Dica cósmica: Valorize o que foi dito, porque não veio à toa.
Características do signo de Aquário