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Eliezer expõe brigas com funcionária no supermercado: 'Fica descendo a lenha em mim'

Influenciador falou que 'flagrou' funcionária falando mal dele e mostrou valor astronômico da compra

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10:53

Eliezer fez as compras da casa com funcionária Crédito: Reprodução/Instagram

Eliezer divertiu os seguidores ao mostrar os bastidores de uma ida ao supermercado ao lado de uma funcionária. O ex-BBB tem ido fazer as compras de casa acompanhado, na tentativa de economizar. Mas mostrou que, ainda assim, gastou um valor astronômico em uma rede atacadista. Para piorar, ainda teve uma série de discussões com sua parceira na missão.

Antes de entrar no mercado, Eli contou que os dois fizeram até um "acordo de paz" para evitar as brigas durante as compras. No carro, eles chegaram a cantar um louvor juntos. "Antes de começar, a gente tem nossos combinados de não se estressar", disse o influenciador. A funcionária completou: "A gente louvou muito para Deus adentrar os corações e a gente fazer a compra em paz. Sem abrir brecha para o inimigo entrar e fazer bagunça".

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O clima amistoso, no entanto, durou pouco. Pouco depois, Eliezer apareceu reclamando que a funcionária estaria falando mal dele enquanto faziam compras. "Estou escutando, tá, querida, você falar de mim. Estou trabalhando aqui e ela lá conversando e falando mal de mim", disparou. Em seguida, o ex-BBB brincou com os seguidores: "Ela fica descendo a lenha em mim no mercado para os outros. Falo mesmo e vocês me defendam".

Outro motivo de discussão foi o fato de a funcionária esqueceu as sacolas ecológicas que ela o fez comprar da última vez. "Agora tenho que ficar pegando caixa [de papelão] pelo mercado", esbravejou Eli. A funcionária rebateu dizendo que ele precisava ser mais ágil.

A dupla também entrou em conflito na hora de escolher uma tapioca. Enquanto o influenciador queria optar pela marca mais barata, a funcionária insistia na versão considerada de melhor qualidade. Segundo eles, a diferença de preço era de R$ 10.