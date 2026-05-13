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Mansões de até R$ 300 milhões, empresas e marcas: Neymar constrói império de R$ 6,5 bilhões

Jogador brasileiro é dono de uma das maiores fortunas do mundo

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:30

Neymar é dono de império luxuoso Crédito: Reprodução | Instagram

Neymar é um dos jogadores brasileiros mais conhecidos do mundo. Já chamado de “Fenômeno” por alguns jornais pelo mundo, o atleta teve várias conquistas ao longo de sua trajetória como o maior artilheiro da Seleção Brasileira (FIFA) e conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o ouro olímpico.

No entanto, também impressiona a fortuna do craque. Neymar é dono de uma patrimônio estimado em R$ 6,5 milhões, e segue como um dos atletas mais ricos do planeta, segundo a revista Forbes.

A fortuna de Neymar está distribuída entre marcas, imóveis de alto luxo e bens também de luxo. O patrimônio acumulado de Neymar supera o valor de clubes brasileiros, como o Flamengo, que tem um valor estimado em R$ 5,1 bilhões, cerca de R$ 1,4 bilhão a menos do que o jogador.

Neymar 1 de 10

Residências

Neymar tem várias mansões de alto luxo que fazem parte de seu império. O jogador é dono de uma mansão em Santos, em São Paulo, no Morro de Santa Terezinha, avaliada em R$ 50 milhões. A residência foi adquirida em fevereiro de 2025, com 10 suítes, garagem para mais de 20 carros, cinema, spa e heliponto.

O craque tem outra mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no condomínio Portobello Resort & Safari, avaliada em R$ 28 milhões. Inclui 10 mil m² de terreno, marina privativa e heliponto.

Mansão de Neymar em Mangaratiba 1 de 17

O jogador ainda é dono de uma cobertura em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, localizado no edifício Yatchthouse, um dos prédios mais altos do Brasil. Além de um imóvel em Alphaville de São Paulo, uma mansão foi adquirida por aproximadamente R$ 20 milhões e vendida posteriormente.

Prédio de R$ 50 milhões de Neymar em Santa Catarina 1 de 17

Já fora do Brasil, o atleta é proprietário de um Penthouse, em Dubai, um apartamento de altíssimo luxo avaliado em mais de R$ 300 milhões. O jogador ainda investiu em terrenos na Flórida, nos Estados Unidos, estimados em R$ 150 milhões.

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões 1 de 9

Marcas

Além de jogador, Neymar atua como empresário e é dono de várias marcas. Os principais registros incluem “Neymar Jr.”, “NJR”, “Caos Perfeito”, “O Pai Tá On” e o Instituto Projeto Neymar Jr. Recentemente lançou a marca de óculos NJR Eyewear.

Neymar ainda é dono de empresas como a Neymar Sport e Marketing LTDA, focada na gestão de carreira. Além da Pelé Brand Brasil S.a, marca de Pelé que a NR Sports adquiriu recentemente.

Parcerias e Patrocínios