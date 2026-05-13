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Mansões de até R$ 300 milhões, empresas e marcas: Neymar constrói império de R$ 6,5 bilhões

Jogador brasileiro é dono de uma das maiores fortunas do mundo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 07:30

Neymar é dono de império luxuoso
Neymar é dono de império luxuoso Crédito: Reprodução | Instagram

Neymar é um dos jogadores brasileiros mais conhecidos do mundo. Já chamado de “Fenômeno” por alguns jornais pelo mundo, o atleta teve várias conquistas ao longo de sua trajetória como o maior artilheiro da Seleção Brasileira (FIFA) e conquistou títulos importantes, como a Libertadores e o ouro olímpico.

No entanto, também impressiona a fortuna do craque. Neymar é dono de uma patrimônio estimado em R$ 6,5 milhões, e segue como um dos atletas mais ricos do planeta, segundo a revista Forbes.

A fortuna de Neymar está distribuída entre marcas, imóveis de alto luxo e bens também de luxo. O patrimônio acumulado de Neymar supera o valor de clubes brasileiros, como o Flamengo, que tem um valor estimado em R$ 5,1 bilhões, cerca de R$ 1,4 bilhão a menos do que o jogador.

Neymar

Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em ação pela Seleção Brasileira por Vitor Silva/CBF
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Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação

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Residências

Neymar tem várias mansões de alto luxo que fazem parte de seu império. O jogador é dono de uma mansão em Santos, em São Paulo, no Morro de Santa Terezinha, avaliada em R$ 50 milhões. A residência foi adquirida em fevereiro de 2025, com 10 suítes, garagem para mais de 20 carros, cinema, spa e heliponto.

O craque tem outra mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no condomínio Portobello Resort & Safari, avaliada em R$ 28 milhões. Inclui 10 mil m² de terreno, marina privativa e heliponto.

Mansão de Neymar em Mangaratiba

A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar tem pista de kart e boliche na mansão de Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Mansão de Neymar em Mangaratiba tem pista de kart por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
O lago da mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais
Neymar por Reprodução
Neymar no lago artificial em sua mansão em Mangaratiba por Reprodução
Neymar realizou torneio de poker na sua casa em Mangaratiba por Reprodução
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A mansão de Neymar em Mangaratiba por Reprodução/Redes Sociais

O jogador ainda é dono de uma cobertura em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, localizado no edifício Yatchthouse, um dos prédios mais altos do Brasil. Além de um imóvel em Alphaville de São Paulo, uma mansão foi adquirida por aproximadamente R$ 20 milhões e vendida posteriormente.

Prédio de R$ 50 milhões de Neymar em Santa Catarina

'Prédio do Neymar' tem apartamento de R$ 50 milhões com 8 vagas de garagem por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar'  é construído em Itapema, que possui um dos metros quadrados mais caros do país por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' - apelido não é à toa, já que a empresa do jogador é proprietária do terreno e sócia da construtora responsável pela obra por Divulgação/Edify One
'O prédio terá 140 metros de altura, com 41 andares por Divulgação/Edify One
Desses 41 andares, cinco serão apenas de garagem por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' tem 60 apartamentos com metragens entre 264 m² e 966 m², de 4 a 6 suítes por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' tem 4 a 8 vagas de garagens para cada apartamento por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' tem valores que partem de R$ 13 milhões, com a cobertura triplex avaliada em R$ 50,8 milhões por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' tem vidros do chão ao teto, sem colunas por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' tem sistema de reaproveitamento de água da chuva por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' tem infraestrutura para recarga de veículos elétricos por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' - Do 9º ao 35º, são 2 apartamentos por andar; por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' - Do 36 ao 38, é 1 apartamento por andar; por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' - Do 39º a 41º é a cobertura triplex. por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' - A área de lazer terá 2,7 mil m² distribuídos, em dois pavimentos por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' - A entrega do prédio está prevista para dezembro de 2028. por Divulgação/Edify One
'Prédio do Neymar' fica em Itapema, onde o metro quadrado custa R$ 14.547. A cidade fica atrás apenas de Balneário Camboriú, por Divulgação/Edify One
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'Prédio do Neymar' tem apartamento de R$ 50 milhões com 8 vagas de garagem por Divulgação/Edify One

Já fora do Brasil, o atleta é proprietário de um Penthouse, em Dubai, um apartamento de altíssimo luxo avaliado em mais de R$ 300 milhões. O jogador ainda investiu em terrenos na Flórida, nos Estados Unidos, estimados em R$ 150 milhões.

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões

Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação
Neymar por Reprodução
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Cobertura de prédio construído no terreno de Neymar custará R$ 54 milhões por Divulgação

Marcas

Além de jogador, Neymar atua como empresário e é dono de várias marcas. Os principais registros incluem “Neymar Jr.”, “NJR”, “Caos Perfeito”, “O Pai Tá On” e o Instituto Projeto Neymar Jr. Recentemente lançou a marca de óculos NJR Eyewear.

Neymar ainda é dono de empresas como a Neymar Sport e Marketing LTDA, focada na gestão de carreira. Além da Pelé Brand Brasil S.a, marca de Pelé que a NR Sports adquiriu recentemente.

Parcerias e Patrocínios

Neymar tem vários patrocínios e parcerias. O jogador é embaixador da marca de eletrônicos AIWA, da Lavitan (linha de vitaminas da Cimed), tem parceria com a Skims, marca sde vestuário, e parceria como a NFTStar em coleções de NFTs. Além de ser parceiro da Beats by Dry, marca de fones de ouvido.

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