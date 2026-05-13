Imani ganha o perdão do Rei e coloca plano em prática em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de maio de 2026 às 08:00
No capítulo desta quarta (13), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., quem disse que mentira tem perna curta? Para Imani, ela tem é vida longa! Hoje a farsante consegue o impossível, após admitir que mentiu para conhecer o Rei, ela usa todo o seu poder de sedução para ganhar o perdão de Jendal. Pascoal e sua comparsa comemoram o sucesso do plano, enquanto a princesa Kênia assiste a tudo horrorizada.
A Nobreza do Amor
Já no ateliê, o clima é de apreensão. Alika sabe que algo está errado, pois ninguém apareceu para a festa. Salma, sem papas na língua, decide abrir o jogo e revela que Virgínia foi a responsável por sabotar os convites. No apagar das luzes, uma surpresa para aquecer o coração, Tonho finalmente consegue chegar para apoiar sua amada.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.