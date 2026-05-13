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Casada com herdeiro bilionário, Mariana Rios lança método para 'atrair prosperidade e amor'; saiba o valor

Atriz passou a divulgar curso inspirado na "lei da atração" e afirma que técnica já ajudou milhares de pessoas a conquistarem objetivos pessoais e financeiros

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:47

Mariana Rios
Mariana Rios Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Mariana Rios decidiu apostar em uma nova área profissional e passou a divulgar nas redes sociais um curso voltado para atrair "atrair prosperidade, amor e a vida que você sempre sonhou". Conhecida pela carreira como atriz, cantora e apresentadora, ela agora também se apresenta como mentora de um método inspirado na chamada “lei da atração”.

No Instagram, Mariana anunciou o curso com a promessa de ajudar pessoas a "transformarem sentimentos em conquistas reais" Segundo a divulgação, mais de 20 mil pessoas já teriam utilizado a metodologia criada por ela.

Mariana Rios e Juca Diniz

Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
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Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
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Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram

Em um vídeo publicado nas redes, a artista usa a própria trajetória como exemplo para explicar a proposta do curso. "Muitas das conquistas da minha vida, as oportunidades que mudaram tudo, eu atraí antes mesmo de entender como eu estava fazendo isso. Não foi sorte, não foi o acaso, não foi só talento. Era uma padrão. Um padrão que eu comecei a observar, a estudar e a nomear. Hoje, depois de anos de pesquisa e de aplicar com milhares de mulheres, eu transformei em um método... Eu não apenas desejava, eu sentia", afirmou.

O método recebeu o nome de "Basta Sentir" e, segundo Mariana, funciona a partir de três pilares: pensamento, emoção e energia. "Trabalha em três camadas ao mesmo tempo. A primeira dela: seu pensamento, o que você acredita ser possível para você. O segundo: as suas emoções, o que você sente quando pensa naquilo que deseja. Terceiro: a sua energia, a frequência que você vibra no seu cotidiano. Quando essas três camadas entram em coerência, algo incrível acontece", explicou.

O curso está sendo vendido por R$ 297 à vista ou em 12 parcelas de R$ 29,82.

Mariana Rios

Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por GNT/Reprodução
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Mariana Rios por Reprodução/Instagram

Mariana Rios ganhou projeção nacional ao interpretar Yasmim em Malhação, entre 2007 e 2009. Seu trabalho mais recente na televisão foi como apresentadora do reality A Grande Conquista.

Atualmente, ela vive uma nova fase pessoal. Mariana é mãe de Palo, de 4 meses, fruto do relacionamento com Juca Diniz, herdeiro da família de Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar.

Mariana Rios e o filho, Palo

Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
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Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução

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Mariana Rios Mariana Rios E Juca Diniz Juca Diniz

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