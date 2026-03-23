ASTROLOGIA

Essa semana (de 23 a 29 de março) promete encaixes, reconciliações e viradas mais leves para os signos

Entre reencontros, ajustes e novas percepções, os signos vivem dias mais fluidos e com espaço para avançar

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Reprodução | Freepik

A semana de 23 a 29 de março chega com uma energia mais fluida, como se muita coisa começasse enfim a se encaixar. Depois de um início de mês mais intenso, os próximos dias favorecem conversas importantes, ajustes de rota e decisões mais conscientes. Há espaço para reconciliações, retomadas e pequenos avanços que, juntos, trazem uma sensação real de alívio. O céu da semana convida os signos a confiarem mais no próprio ritmo, sem atropelar processos que ainda precisam amadurecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa movimentando conversas e revelações importantes dentro do seu círculo mais próximo. Você pode entender melhor uma situação envolvendo amigos, irmãos ou pessoas com quem convive com frequência. No meio da semana, o recolhimento faz bem e ajuda a recuperar o equilíbrio. Já no fim, você tende a sentir mais firmeza para resolver o que estava pendente e seguir com mais clareza.

Dica cósmica: Nem toda resposta vem na pressa, algumas chegam no silêncio.

Touro: Os próximos dias favorecem uma reorganização importante na sua relação com dinheiro, segurança e prioridades. Você percebe com mais nitidez onde vale insistir e onde precisa mudar hábitos. No meio da semana, sua criatividade ganha força e pode render boas ideias. No fim, o foco volta para a vida pessoal, pedindo mais presença em casa e mais cuidado com o que sustenta você.

Dica cósmica: Estabilidade também se constrói nos pequenos ajustes.

Gêmeos: Com mais brilho e presença logo no início da semana, você tende a atrair contatos, oportunidades e conversas estimulantes. Seu momento favorece trocas que abrem caminhos e ajudam a ampliar sua visão. No meio da semana, a atenção se volta para metas profissionais e questões práticas. No fim, a energia pede paciência para consolidar o que começou a se movimentar agora.

Dica cósmica: O que cresce com consistência dura mais.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: A semana começa despertando sua intuição e sua forma de se comunicar, o que pode trazer respostas valiosas. A partir da metade da semana, você ganha destaque e sente mais força para tomar a dianteira em situações importantes. Há chance de viver novidades no amor ou de reacender a confiança em si. No fim, o foco se volta para autoestima e prazer.

Dica cósmica: Quando você se reconhece, tudo ao redor responde melhor.

Leão: Os próximos dias despertam sonhos, vontades e planos que estavam quietos dentro de você. É uma semana boa para revisitar ideias, anotar inspirações e confiar mais no seu processo criativo. No meio da semana, trabalhar mais recolhido pode render bastante. Já no fim, a energia cresce e devolve confiança, presença e vontade de ocupar seu espaço com mais segurança.

Dica cósmica: Leve suas ideias a sério antes de cobrar que os outros façam o mesmo.

Virgem: A semana pede diplomacia, equilíbrio e mais cuidado com as relações ao redor. Você pode ser chamado a mediar situações ou oferecer apoio a quem precisa, mas sem se sobrecarregar. No meio da semana, o principal aprendizado será olhar mais para si e respeitar seu cansaço. No fim, sua energia se reorganiza e você volta a se sentir mais forte.

Dica cósmica: Cuidar dos outros não pode significar se abandonar.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra: Os próximos dias favorecem aprendizados, novos interesses e uma expansão importante da sua visão. Você pode se sentir mais curioso, mais aberto e até mais corajoso para explorar caminhos diferentes. No meio da semana, a carreira pede postura, iniciativa e menos dúvida sobre a própria capacidade. No fim, apoios importantes surgem e ajudam você a enxergar com mais clareza o próximo passo.

Dica cósmica: Confiar no que você sabe muda a forma como o mundo responde.

Escorpião: A semana traz uma atenção maior ao autocuidado, ao seu bem-estar emocional e à forma como você vem se tratando. O início pede acolhimento e uma reconexão com partes suas que precisavam de mais cuidado. No meio da semana, a criatividade cresce e pode abrir espaço para novas ideias ou desejos. Já no fim, o foco muda para metas e sonhos que precisam de mais constância.

Dica cósmica: Crescer também é aprender a se tratar com mais gentileza.

Sagitário: Os relacionamentos ganham destaque logo no início da semana, favorecendo trocas afetuosas, apoio e presença de quem faz bem. No meio da semana, você recupera uma força interna importante e percebe que muita coisa já pode avançar com mais segurança. O fim da semana traz fôlego novo para pensar mais alto e mirar em objetivos maiores, especialmente no trabalho.

Dica cósmica: O próximo passo fica mais claro quando você lembra da própria força.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio: A semana começa pedindo organização do tempo, da rotina e das prioridades. Você tende a render melhor quando consegue equilibrar responsabilidades com pausas necessárias. Os vínculos profissionais e pessoais também ganham força ao longo dos dias, mostrando que boas conexões fazem diferença. No fim da semana, reflexões mais profundas ajudam você a resgatar coragem e confiança.

Dica cósmica: Sua força cresce quando você não tenta controlar tudo sozinho.

Aquário: Os próximos dias chegam com inspiração, curiosidade e vontade de aprender algo novo. Sua criatividade pode render bons frutos quando encontra espaço na rotina. No meio da semana, o foco se volta para hábitos, planejamento e ajustes que melhoram seu desempenho. Já no fim, os relacionamentos ganham intensidade e ajudam você a fortalecer laços importantes.

Dica cósmica: Ideias boas florescem melhor quando encontram organização.

Peixes: A semana coloca casa, família e emoções mais íntimas em evidência. Você tende a buscar mais conforto, acolhimento e estabilidade nos primeiros dias. No meio da semana, o amor e a criatividade ganham força, favorecendo projetos em andamento e conexões mais leves. No fim, a rotina pede mais calma e apoio de pessoas que ajudam você a se recentrar.