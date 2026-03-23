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5 signos vivem uma virada no amor nesta semana e relações começam a melhorar de verdade

Entre 23 e 29 de março, desafios se transformam em conexão, clareza e decisões mais seguras no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 23 e 29 de março começa com uma energia intensa que pode trazer alguns testes nas relações, mas tudo isso tem um propósito claro: fortalecer vínculos e trazer mais verdade para o amor. Aos poucos, o clima muda, o coração se acalma e as conexões passam a fazer mais sentido. No fim, fica mais fácil entender o que vale a pena e o que não merece mais espaço. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão: Mudanças importantes começam a acontecer na forma como você encara o amor e os relacionamentos. Existe uma abertura maior para viver algo que faça sentido para você, mesmo que fuja do padrão. Essa semana traz a chance de construir uma conexão mais autêntica, sem se preocupar com expectativas externas.

Dica cósmica: O amor certo é aquele que respeita quem você é.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Libra: Desafios podem surgir, mas eles vêm para fortalecer, não para destruir. Essa é uma semana de entender o que realmente vale a pena dentro de uma relação. Você começa a enxergar com mais clareza a diferença entre algo que pode ser resolvido e algo que precisa ser deixado para trás. Se estiver solteiro, uma nova conexão pode surgir, mas será preciso atitude da sua parte.

Dica cósmica: Nem todo conflito é o fim, alguns são o começo de algo mais forte.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
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Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Sagitário: A rotina no amor pede novidade. Essa é uma semana perfeita para quebrar padrões, viver experiências diferentes e trazer mais leveza para a relação. Pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. Para solteiros, encontros inesperados podem surgir quando você menos espera, especialmente em momentos descontraídos.

Dica cósmica: O amor cresce quando sai da zona de conforto.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: O passado pode bater à porta, principalmente através de sentimentos acumulados. Pequenos incômodos ou grandes questões podem vir à tona, pedindo resolução. Essa é a sua chance de limpar o que pesa e abrir espaço para uma relação mais leve e recíproca. Se estiver começando algo novo, vá com calma e permita que a conexão cresça naturalmente.

Dica cósmica: Resolver o passado é o que libera o futuro.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
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Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Peixes: O amor ganha uma energia mais leve, afetiva e até especial. Você pode sentir que está exatamente onde deveria estar, seja em uma relação ou consigo mesmo. Existe uma sensação de gratidão e pertencimento que fortalece os vínculos. Para quem está solteiro, essa é uma fase em que se sentir bem sozinho pode atrair alguém na mesma sintonia.

Dica cósmica: Quando você se sente completo, o amor chega com mais facilidade.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Amor Leão Libra Sagitário Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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