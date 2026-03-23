ASTROLOGIA

5 signos vivem uma virada no amor nesta semana e relações começam a melhorar de verdade

Entre 23 e 29 de março, desafios se transformam em conexão, clareza e decisões mais seguras no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 05:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 23 e 29 de março começa com uma energia intensa que pode trazer alguns testes nas relações, mas tudo isso tem um propósito claro: fortalecer vínculos e trazer mais verdade para o amor. Aos poucos, o clima muda, o coração se acalma e as conexões passam a fazer mais sentido. No fim, fica mais fácil entender o que vale a pena e o que não merece mais espaço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: Mudanças importantes começam a acontecer na forma como você encara o amor e os relacionamentos. Existe uma abertura maior para viver algo que faça sentido para você, mesmo que fuja do padrão. Essa semana traz a chance de construir uma conexão mais autêntica, sem se preocupar com expectativas externas.

Dica cósmica: O amor certo é aquele que respeita quem você é.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Libra: Desafios podem surgir, mas eles vêm para fortalecer, não para destruir. Essa é uma semana de entender o que realmente vale a pena dentro de uma relação. Você começa a enxergar com mais clareza a diferença entre algo que pode ser resolvido e algo que precisa ser deixado para trás. Se estiver solteiro, uma nova conexão pode surgir, mas será preciso atitude da sua parte.

Dica cósmica: Nem todo conflito é o fim, alguns são o começo de algo mais forte.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Sagitário: A rotina no amor pede novidade. Essa é uma semana perfeita para quebrar padrões, viver experiências diferentes e trazer mais leveza para a relação. Pequenas mudanças já fazem uma grande diferença. Para solteiros, encontros inesperados podem surgir quando você menos espera, especialmente em momentos descontraídos.

Dica cósmica: O amor cresce quando sai da zona de conforto.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Capricórnio: O passado pode bater à porta, principalmente através de sentimentos acumulados. Pequenos incômodos ou grandes questões podem vir à tona, pedindo resolução. Essa é a sua chance de limpar o que pesa e abrir espaço para uma relação mais leve e recíproca. Se estiver começando algo novo, vá com calma e permita que a conexão cresça naturalmente.

Dica cósmica: Resolver o passado é o que libera o futuro.

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Peixes: O amor ganha uma energia mais leve, afetiva e até especial. Você pode sentir que está exatamente onde deveria estar, seja em uma relação ou consigo mesmo. Existe uma sensação de gratidão e pertencimento que fortalece os vínculos. Para quem está solteiro, essa é uma fase em que se sentir bem sozinho pode atrair alguém na mesma sintonia.

Dica cósmica: Quando você se sente completo, o amor chega com mais facilidade.