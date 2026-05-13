CANCELADA NAS FÉRIAS?

'Gente feia por metro quadrado': Ana Clara Lima gera revolta ao criticar aparência de turistas na Grécia

Apresentadora do 'Estrela da Casa' causou polêmica ao filmar frequentadores de restaurante famoso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12:26

Ana Clara na Grécia Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora do Estrela da Casa, Ana Clara Lima, de 29 anos, está em Mykonos, na Grécia, mas o que chamou a atenção não foram as paisagens paradisíacas, e sim um comentário sobre as pessoas que encontrou por lá.

Hospedada em uma das ilhas mais luxuosas do mundo ao lado da amiga Ceci Ribeiro, Ana Clara publicou um vídeo que rapidamente viralizou, mas não pelo motivo que ela esperava. Enquanto jantavam em um dos estabelecimentos mais badalados da região, a ex-BBB não poupou críticas ao visual dos outros clientes.

Ana Clara e Ceci Ribeiro curtem férias 1 de 6

"A gente nunca viu tanta gente feia por metro quadrado. Mas é muita. É uma galera esquisita", disparou Ana Clara para os seus seguidores no Instagram. Ceci entrou na onda e completou a crítica: "Uma galera que a cirurgia não deu certo. A gente tá com fé que o que importa é o de dentro".

A tentativa de 'humor', no entanto, não deu certo. Nas redes sociais, as críticas não demoraram a aparecer, variando entre acusações de grosseria e até apontamentos mais sérios sobre o tom das falas.

Muitos internautas consideraram a postura da ruiva 'soberba' e desnecessária. "Muito feio ela falar isso. Se fosse um gringo falando mal dos brasileiros, ia todo mundo cair em cima", comentou uma seguidora, destacando o que chamou de 'dois pesos e duas medidas'.