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Fernanda Lima revela mudanças após filhos fazerem 18 anos: 'Tive que empurrar'

Apresentadora abriu o jogo sobre a nova rotina com Francisco e João

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:11

Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert
Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Crédito: Reprodução

Com a chegada dos 18 anos dos filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, os gêmeos Francisco e João, recentemente em abril, a dinâmica na casa da família mudou radicalmente, e por decisão firme da mãe.

Em um bate-papo durante um evento em São Paulo, Fernanda, de 48 anos, contou que o foco agora é a independência total dos rapazes. Se antes ela cuidava de tudo, hoje os meninos precisam lidar com a burocracia do dia a dia, o que tem gerado momentos, no mínimo, curiosos.

Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por Reprodução
Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por Reprodução
Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por Reprodução
Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por Reprodução
Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por Reprodução
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima por Reprodução
Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert e os filhos do casal por Reprodução
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Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert por Reprodução

A apresentadora revelou que cortou facilidades que muitos jovens dessa idade ainda mantêm. "Eu não marco mais médico, eu não faço mais pagamentos extras para eles. Estou ensinando eles a cuidarem do dinheirinho que ganham e a arcarem com as responsabilidades", explicou.

Mas o maior desafio, segundo ela, não é o financeiro, mas o emocional. Fernanda notou que os filhos sentem um certo 'travamento' na hora de resolver pendências sociais. "Se eles não podem ir a um compromisso, eles que ligam para desmarcar. Vejo que às vezes tem um certo constrangimento nisso", confessou. Para ela, ensinar os filhos a dizerem o que sentem e assumirem suas vontades é a sua principal missão nessa transição.

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Diferente de muitos pais que sofrem quando os filhos saem de casa, Fernanda contou que está fazendo o movimento inverso, ela precisa 'dar um empurrãozinho' para que os rapazes saiam do ninho. Como a família é muito unida e costuma fazer tudo junto, desde jogar vôlei até ver filmes, os gêmeos acabam ficando muito em casa.

"Eu dou força até para eles saírem à noite. Me preocupa por conta da violência, claro, mas eu falo: 'Tem que ir, tem que experimentar, tem que curtir'", afirmou a apresentadora, que também é mãe da pequena Maria Manoela, de 6 anos. 

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Tags:

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