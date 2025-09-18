MEDO 0

Fernanda Lima revela desapego em casamento com Hilbert: 'A vida tá aí'

Apresentadora explicou que caso não haja mais amor não terá problema em seguir com a vida

Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:58

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima Crédito: Reprodução

Cada com Rodrigo Hilbert há 20 anos, a apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao dizer tranquilidade que não tem medo algum de se separar do marido, com quem tem três filhos. Segura de si, a famosa demostrou desapego ao explicar que eles continuarão juntos enquanto estiver bom para os dois, mas quando isso mudar não terá menor pressão de continuar. "A vida está aí", disse, destacando que um relacionamento não é tudo.

"Sempre penso que, se um dia não for mais bom, vamos embora, vamos para o que tiver que ser", afirmou em entrevista ao podcast Pod Falar com Tati Pilão, em episódio que foi ao nesta quarta-feira (17).

A atriz garantiu que está sendo boa para os dois a relação, porém destacou que caso isso mude é natural que cada um siga a sua vida. "Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais, vamos em frente", disse. Ela ainda argumentou que mesmo sendo um casamento longo pode acabar inesperadamente como qualquer outro: "A gente não sabe de nada, não temos garantia de nada."

Fernanda Lima ressaltou a importância de as mulheres construírem a própria autonomia e não criarem um apego doentio com quem se está ao lado: "Fico pensando que, seja lá o que acontecer, quero me construir para ter autonomia emocional e financeira. Não adianta ser só financeira".

"Não adianta só trabalhar e ter dinheiro, precisa ter autonomia emocional. Essa ideia que foi construída de que a gente precisa estar casada, que a gente precisa de um homem, que a gente não é ninguém sem um homem, é isso que a gente precisa destruir para as gerações futuras", acrescentou.

Menopausa e libido

Recentemente, Fernanda abriu o coração ao falar sobre os desafios da menopausa e como ela impactou diretamente sua rotina e vida conjugal com Rodrigo Hilbert. Em entrevista ao Fantástico, a apresentadora relatou ter enfrentado mudanças hormonais intensas, com sintomas físicos marcantes, como noites em claro e suor excessivo, que surgiam de forma inesperada.