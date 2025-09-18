Acesse sua conta
Sheila Mello, a ‘Loira do Tchan’ volta a estudar Psicologia ao lado do irmão e motiva seguidoras

Ex-dançarina do “É O Tchan” motivou seguidoras através das redes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:45

Dançarina tinha trancado o curso
Dançarina tinha trancado o curso Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A ex-dançarina do “É O Tchan”, Sheila Mello compartilhou um registro orgulhoso nas redes sociais que chamou a atenção dos seguidores, sendo considerado uma forma de motivação e inspiração.

A famosa ‘Loira do Tchan’ voltou para a faculdade com o objetivo de concluir o curso de Psicologia. Em uma foto em que está sentada na primeira cadeira da sala de aula, a dançarina escreveu com um emoji de riso: “Sumida? Não, gente, só estou vivendo meu relacionamento sério com a faculdade de Psicologia”.

Inclusive, a retomada do curso veio de maneira muito especial. Ao lado do irmão Washington Melo. “Que honra beber da fonte do saber junto com essa mulher admirável. Demais loira”, escreveu o empresário artístico.

Registro foi compartilhado nas redes
Registro foi compartilhado nas redes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Além dos elogios, Sheila Mello também serviu de inspiração para seguidoras que relatam também o desejo de voltar para a universidade, mesmo com idade acima de 40 anos, assim como a dançarina que tem 52 anos, reforçando que a idade não é um impedimento para retomar os estudos.

Sheila Mello e o irmão
Sheila Mello e o irmão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Sempre evoluindo , nos dando orgulho e claro nos motivando a sair da zona de conforto”, comentou uma seguidora na publicação.

Uma das seguidoras da artista chegou a relatar que se formou em Psicologia aos 46 anos, e completa 50 anos no final desse ano, mas nunca desistiu da caminhada.

“Estou com 51 e no oitavo período de Psicologia”, mencionou outra. “Me formei em Psicologia aos 45 anos e tô feliz da vida @sheilamello ❤️❤️❤️ vá firme a será um divisor de águas ?”, disse ainda outra seguidora de Sheila.

A dançarina iniciou o curso de Psicologia em 2019 e divulgou a novidade nas redes sociais, mas depois teve que trancar o curso.

