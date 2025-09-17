Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Meu filho ainda não começou a falar’: Entenda etapas do desenvolvimento das crianças

Estar atento a alguns sinais é importante para identificar atraso e tratá-lo corretamente

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:30

O desenvolvimento da fala da criança deve ser acompanhado pelos pais (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)
O desenvolvimento da fala da criança deve ser acompanhado pelos pais Crédito: Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock

Recentemente, a influenciadora Virgínia Fonseca gerou debate nas redes sociais ao afirmar que seu filho caçula teria “um mês para falar”. A declaração resultou questionamentos entre os seguidores sobre os marcos do desenvolvimento infantil, principalmente sobre atrasos na fala.

Para especialistas, cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento. No entanto, além da fala, existem outros parâmetros que ajudam pais e profissionais de saúde a acompanharem o progresso da comunicação da criança, como sorrisos, balbucios e respostas sonoras.

“É essencial observar não apenas quando a criança começa a falar, mas todo o conjunto de sinais de desenvolvimento comunicativo e de linguagem”, explica a fonoaudióloga Letícia Sena. Segundo ela, atrasos podem estar ligados a diferentes fatores — desde questões transitórias até condições como transtornos de linguagem, autismo ou síndromes genéticas.

“Estar atento precocemente faz toda a diferença. O cérebro da criança na primeira infância está em pleno desenvolvimento, criando conexões que serão fortalecidas ou descartadas nas chamadas podas neurais. Se essas conexões não forem bem estimuladas, a criança pode passar por etapas cruciais sem ter consolidado habilidades importantes”, alerta a profissional.

Marcos importantes no desenvolvimento da falae da linguagem

Veja marcos importantes no desenvolvimento da fala da criança conforme a idade:

  • 12 meses:primeiras palavras simples, como “mamãe” ou “papai”;
  • 18 meses:vocabulário entre 5 e 20 palavras;
  • 2 anos:frases curtas de duas palavras;
  • 3 anos:fala compreensível para a família na maior parte do tempo;
  • 4 a 5 anos:discurso claro, frases complexas e narrativas simples.

Ausência de palavras aos 16 meses, dificuldade de formar frases de duas palavras aos 2 anos, ou fala ainda pouco compreensível aos 3 anos, são sinais de alerta, indicando a necessidade de procurar ajuda profissional.

Brincadeiras com a família estimulam a comunicação de forma natural na infância (Imagem: Andy Dean Photography | Shutterstock)
Brincadeiras com a família estimulam a comunicação de forma natural na infância Crédito: Imagem: Andy Dean Photography | Shutterstock

Importância da família

Segundo Letícia Sena, os pais são peças fundamentais no processo de desenvolvimento da fala das crianças. Brincadeiras, leituras, músicas e tempo de qualidade estimulam a comunicação de forma natural. “Respeitar o tempo da criança não significa ignorar sinais de alerta. O equilíbrio é fundamental: nem tudo é motivo para preocupação, mas dúvidas devem sempre ser investigadas por um profissional”, orienta.

Para ela, em um mundo cada vez mais acelerado, o maior desafio é encontrar espaço na rotina para se conectar com os filhos. “Não é preciso muito: 20 a 30 minutos de atenção de qualidade por dia já fazem diferença enorme. Cada semente de tempo que plantamos hoje se transforma em uma árvore no desenvolvimento saudável da criança”, conclui.

Por Evelyn Guimarães

Mais recentes

Imagem - Confira 5 dicas importantes para manter o coração saudável

Confira 5 dicas importantes para manter o coração saudável
Imagem - Entenda 7 riscos de roer as unhas e confira parar com esse hábito

Entenda 7 riscos de roer as unhas e confira parar com esse hábito
Imagem - Cerimônia celebra 60 anos de Administração profissional no Brasil

Cerimônia celebra 60 anos de Administração profissional no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
01

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
02

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Imagem - Novo viaduto deve reduzir tempo de deslocamento na Rótula do Abacaxi
03

Novo viaduto deve reduzir tempo de deslocamento na Rótula do Abacaxi

Imagem - Alba aprova projeto de abono aos professores; saiba quando será pago
04

Alba aprova projeto de abono aos professores; saiba quando será pago