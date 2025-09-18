Acesse sua conta
Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:24

Jacques fará revelação bombástica a Davi
Jacques fará revelação bombástica a Davi Crédito: Reprodução / Gshow

Muita tensão vai tomar conta das telinhas no capítulo de "Dona de Mim" desta quinta-feira (18). Nova moradora na mansão Boaz, doença avançando e descoberta familiar bombástica movimentarão a trama nas 7 da TV Globo. Um dos acontecimentos principais será uma conversa entre Jacques (Marcello Novaes) e Davi (Rafa Vitti) em que o vilão revelará que é o pai biológico do playboy e não Abel (Tony Ramos) como ele sempre viveu acreditando. 

Veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (18):

Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia. Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques. Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

*As informações são divulgadas pelo Gshow e podem ser modificadas em função da edição das novelas.

