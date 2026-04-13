CASAMENTO

‘Casei com pobre’, desabafa Fernanda Lima por ter que dividir contas com Rodrigo Hilbert

Apresentadora revelou detalhes de sua relação com esposo em podcast

Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 18:27

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert Crédito: Reprodução | Instagram

Casamento é um tema histórico e com várias dinâmicas, que rende várias polêmicas, sobretudo quando se trata de matrimônios de famosos. Nesta semana, Fernanda Lima abriu o jogo sobre a vida financeira com o esposo, Rodrigo Hilbert.

A apresentadora admitiu que, mesmo livre financeiramente com bens materiais, ainda sente vergonha de falar sobre dinheiro ou divisão das contas de casa com o marido mesmo após mais de 20 anos de casamento.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima 1 de 8

“Acho que faz parte da maneira como eu fui criada. Minha avó casou com um homem pobre. Minha mãe casou com um homem pobre. Eu casei com um homem pobre” disse no podcast TerapiRa.

Fernanda Lima explicou que começou a trabalhar e conquistar a independência financeira ainda na adolescência, além disso, afirmou que lutou contra o ideal do “homem perfeito e provedor”, o que reforça o patriarcado social. A apresentadora também disse que hoje tenta desvincular o próprio valor dos ganhos financeiros.

“É tão patético, tão triste, porque em um primeiro momento pode parecer a salvação, mas é o tolhimento da liberdade. Como é que pode, gente? Parece que a gente tem vergonha de falar dinheiro, parece que a gente tem uma insegurança em dizer quando a gente vale”, disse.