FAMÍLIA CRESCEU

Pedro Scooby apresenta novo integrante da família e encanta seguidores com nome do cachorro

Surfista mostrou filhote da raça Shih Tzu nas redes sociais e revelou nome escolhido para o pet

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:16

Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista Pedro Scooby apresentou aos seguidores o novo integrante da família nesta terça-feira (12). Nos Stories do Instagram, Scooby mostrou um filhote de cachorro da raça Shih Tzu que acabou de chegar à casa da família.

O pet recebeu o nome de Floquinho. “Ó o novo integrante da casa”, disse o surfista enquanto fazia carinho no animalzinho.



Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

Pedro Scooby é casado com Cíntia Dicker desde 2020. Os dois são pais de Aurora, nascida em 2022. O atleta também é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani.