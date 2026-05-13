Pedro Scooby apresenta novo integrante da família e encanta seguidores com nome do cachorro

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:16
O surfista Pedro Scooby apresentou aos seguidores o novo integrante da família nesta terça-feira (12). Nos Stories do Instagram, Scooby mostrou um filhote de cachorro da raça Shih Tzu que acabou de chegar à casa da família.
O pet recebeu o nome de Floquinho. “Ó o novo integrante da casa”, disse o surfista enquanto fazia carinho no animalzinho.
Pedro Scooby e Cíntia Dicker
Pedro Scooby é casado com Cíntia Dicker desde 2020. Os dois são pais de Aurora, nascida em 2022. O atleta também é pai de Dom e dos gêmeos Bem e Liz, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani.
Nos últimos dias, Scooby também repercutiu nas redes sociais após presentear Cíntia Dicker com um carro de luxo avaliado em quase R$ 900 mil.