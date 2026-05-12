VIOLÊNCIA

Maíra Cardi revela estupro, cárcere e omissão policial em relato sobre relação abusiva

Influenciadora afirmou que precisou fugir de São Paulo após ameaças e contou episódios de assédio em antiga emissora de TV

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:16

Maíra Cardi relembrou episódios traumáticos de abuso, cárcere e assédio durante participação em podcast Crédito: Reprodução

A influenciadora Maíra Cardi fez revelações delicadas durante participação no podcast “Papo Íntimo”. Em um relato emocionante, a empresária relembrou situações traumáticas de violência e abuso que afirma ter vivido na juventude, incluindo um relacionamento abusivo aos 19 anos que terminou em crimes gravíssimos.

“Eu fui parar em cativeiro, fui estuprada, foi bem forte”, declarou Maíra ao detalhar o nível de violência que sofreu na época.

Segundo a influenciadora, após passar por ameaças, ela tentou procurar ajuda das autoridades, mas afirma ter encontrado omissão policial. Maíra contou que, ao buscar apoio em uma delegacia, ouviu de um delegado que “briga de marido e mulher não se mete a colher”.

A empresária destacou que o episódio aconteceu há cerca de 25 anos, antes dos avanços nas leis de proteção às mulheres e das discussões atuais sobre violência doméstica e abuso psicológico.

Casa de Maíra Cardi e Thiago Nigro 1 de 20

Ainda durante a conversa, Maíra revelou que precisou deixar São Paulo e se mudar para o Mato Grosso após orientações de pessoas próximas, diante do risco que corria.

Ela explicou que o período de isolamento acabou transformando sua personalidade e a fez desenvolver mecanismos de autodefesa para sobreviver. A influenciadora afirmou que percebeu, naquele momento, que precisava agir por conta própria para garantir a própria segurança.

Além dos traumas pessoais, Maíra Cardi também revelou episódios de assédio que teria sofrido em um antigo ambiente de trabalho em uma emissora de televisão. Sem citar nomes, ela contou que um ex-chefe costumava agir de maneira invasiva com funcionárias na frente de outras pessoas. “Ele vinha com as duas mãos no peito e apertava, assim. Na frente de todo mundo”, afirmou.

Segundo a influenciadora, o comportamento era normalizado no ambiente corporativo, o que dificultava reações das vítimas. Ela disse ainda que, ao tentar impor limites, era desacreditada e tratada como “louca” pelo agressor.

Ao finalizar o relato, Maíra ressaltou que decidiu falar publicamente sobre os episódios porque acredita que atualmente as mulheres possuem mais espaço para denunciar situações de violência e abuso.