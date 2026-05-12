50 ANOS DE CARREIRA

Tudo o que você precisa saber sobre o show de Djavan em Salvador

Show terá clássicos, turnê histórica e quase 3h de apresentação

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:56

Djavan desembarca em Salvador com turnê que celebra 50 anos de carreira e reúne clássicos Crédito: Reprodução

Celebrando cinco décadas de carreira, Djavan desembarca em Salvador ainda neste mês com a turnê “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, espetáculo que reúne os maiores hits da trajetória do artista alagoano. Após lotar o Allianz Parque, em São Paulo, para um público de 45 mil pessoas, o cantor promete repetir a emoção na capital baiana com um repertório recheado de sucessos que atravessaram gerações.

A apresentação acontece no dia 23 de maio, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e faz parte da nova excursão nacional do artista, que também passará por cidades como Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A turnê ainda terá datas internacionais na Europa, África e América Latina.

Os portões serão abertos às 17h e a apresentação está prevista para começar às 21h. A classificação etária do evento é de 16 anos.

Os ingressos seguem disponíveis na plataforma oficial da Ticketmaster Brasil e também em pontos físicos autorizados. Os valores variam entre R$ 105 e R$ 1.065, de acordo com o setor escolhido pelo público.

Djavan em "Improviso" 1 de 13

A turnê reúne canções que marcaram toda a trajetória do cantor. Na estreia da excursão, realizada em São Paulo, Djavan abriu e encerrou o espetáculo com “Sina”, em um momento que emocionou os fãs presentes.

O repertório contou com clássicos como “Oceano”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Lilás”, “Meu Bem Querer”, “Se…”, “Pétala”, “Um Amor Puro” e “Flor de Lis”. Segundo o site Setlist.fm, foram 27 músicas apresentadas em quase três horas de show.

Confira parte da setlist da estreia da turnê:

Sina

Eu Te Devoro

Boa Noite

Cigano

Nem Um Dia

Linha do Equador

Meu Bem Querer

Oceano

Azul

Açaí

Se…

Pétala

Seduzir

Samurai

Lilás

Um Amor Puro

Sina

A série de apresentações celebra os 50 anos da carreira de Djavan, iniciada em 1976 com o álbum “A Voz, o Violão, a Música de Djavan”. A proposta do espetáculo é revisitar diferentes fases da trajetória do artista em um show formado apenas por sucessos.

Nos bastidores divulgados pelo canal oficial do cantor no YouTube, músicos e integrantes da equipe classificaram a nova turnê como uma das maiores produções já realizadas pelo artista.

Serviço

Evento

“Djavanear 50 anos. Só Sucessos”

Artista

Djavan

Data

23 de maio de 2026

Local

Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Horário

Portões abertos às 17h

Show às 21h

Ingressos