CINEMA

Wagner Moura encerra filmagens de remake de ‘Gosto de Cereja’ e inicia projeto de vampiros com estrela de 'Crepúsculo'

Após o sucesso em “O Agente Secreto”, ator baiano mantém agenda intensa com gravações no Tocantins e na Espanha

Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:02

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

Wagner Moura segue com a agenda repleta de produções para este ano. Após a temporada de premiações de “O Agente Secreto” (2025) – que rendeu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama e uma indicação inédita ao Oscar –, o ator iniciou os trabalhos no remake de “Gosto de Cereja” (1997) e agora parte para a Espanha, onde filmará “Flesh of the Gods” ao lado de Kristen Stewart.

Moura finalizou as gravações da releitura de “Gosto de Cereja” na última semana. Com o título provisório de “O Aroma da Pitanga”e dirigida pelo argentino Lisandro Alonso. a produção da Bananeira Filmes teve suas cenas rodadas no estado do Tocantins.

No longa iraniano original, Homayoun Ershadi interpretou o protagonista, Sr. Badii. A história gira em torno da jornada reflexiva de um homem de meia-idade que percorre Teerã, capital do Irã, em busca de alguém disposto a realizar um plano específico após a sua morte. Na época, a atuação de Ershadi foi um dos pontos mais elogiados pela crítica. Na versão brasileira, a trama deve seguir a mesma premissa.

Confira, abaixo, a primeira imagem divulgada de Wagner caracterizado para o filme de Lisandro Alonso.

Sem tempo para descanso, o ator baiano já desembarcou na Espanha para as filmagens de seu próximo longa-metragem, “Flesh of the Gods”. Sob a direção do italiano Panos Cosmatos, o drama de vampiros acompanha a história de Raoul, vivido por Wagner Moura, e Alex, interpretada por Kristen Stewart, mundialmente conhecida por protagonizar a saga “Crepúsculo” (2008).

De acordo com o Deadline, a primeira etapa das gravações será concentrada nas Ilhas Canárias, território espanhol, seguida por uma segunda fase de filmagens em Colônia, na Alemanha.