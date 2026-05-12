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Wagner Moura encerra filmagens de remake de ‘Gosto de Cereja’ e inicia projeto de vampiros com estrela de 'Crepúsculo'

Após o sucesso em “O Agente Secreto”, ator baiano mantém agenda intensa com gravações no Tocantins e na Espanha

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:02

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar
Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

Wagner Moura segue com a agenda repleta de produções para este ano. Após a temporada de premiações de “O Agente Secreto” (2025) – que rendeu o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama e uma indicação inédita ao Oscar –, o ator iniciou os trabalhos no remake de “Gosto de Cereja” (1997) e agora parte para a Espanha, onde filmará “Flesh of the Gods” ao lado de Kristen Stewart.

Moura finalizou as gravações da releitura de “Gosto de Cereja” na última semana. Com o título provisório de “O Aroma da Pitanga”e dirigida pelo argentino Lisandro Alonso. a produção da Bananeira Filmes teve suas cenas rodadas no estado do Tocantins.

No longa iraniano original, Homayoun Ershadi interpretou o protagonista, Sr. Badii. A história gira em torno da jornada reflexiva de um homem de meia-idade que percorre Teerã, capital do Irã, em busca de alguém disposto a realizar um plano específico após a sua morte. Na época, a atuação de Ershadi foi um dos pontos mais elogiados pela crítica. Na versão brasileira, a trama deve seguir a mesma premissa.

Confira, abaixo, a primeira imagem divulgada de Wagner caracterizado para o filme de Lisandro Alonso.

Sem tempo para descanso, o ator baiano já desembarcou na Espanha para as filmagens de seu próximo longa-metragem, “Flesh of the Gods”. Sob a direção do italiano Panos Cosmatos, o drama de vampiros acompanha a história de Raoul, vivido por Wagner Moura, e Alex, interpretada por Kristen Stewart, mundialmente conhecida por protagonizar a saga “Crepúsculo” (2008).

De acordo com o Deadline, a primeira etapa das gravações será concentrada nas Ilhas Canárias, território espanhol, seguida por uma segunda fase de filmagens em Colônia, na Alemanha.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
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Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

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