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'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' entram para a lista atualizada de melhores filmes nacionais da Abraccine

Após 10 anos da publicação de "Os 100 Melhores Filmes Brasileiros", a Associação Brasileira de Críticos de Cinema refaz a seleção com foco em diversidade

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:00

"Ainda Estou Aqui" e "O Agente Secreto" foram indicados a categoria de Melhor Filme no Oscar Crédito: Divulgação

“Ainda Estou Aqui” (2024) e “O Agente Secreto” (2025), produções que representaram o Brasil nas temporadas de premiações dos últimos dois anos, foram incluídos na lista de melhores filmes nacionais idealizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). A seleção busca contemplar as principais obras do país, entre curtas e longas-metragens, por meio de votação entre os membros da entidade.

O levantamento foi disponibilizado na última segunda-feira (11) e deve compor o livro “Os 100 Filmes Brasileiros Essenciais”, previsto para o final do ano. A obra reunirá, além do ranking, textos críticos e artigos com recortes históricos, estéticos e temáticos. O lançamento será pela editora Letramento, sob organização editorial de Ivonete Pinto, Danilo Fantinel e Paulo Henrique da Silva.

Na edição anterior, publicada há dez anos, a Abraccine listou o que considerava os “Os 100 Melhores Filmes Brasileiros” sob o mesmo sistema de votação. O objetivo da renovação é atualizar o catálogo com produções recentes e buscar um olhar mais diverso para a cinematografia nacional, ampliando a presença de diretores negros e de filmes dirigidos por mulheres.

Ainda Estou Aqui (2024)

Ainda estou aqui por Divulgação
Ainda Estou Aqui por Divulgação
Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" por Reprodução
Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui por Divulgação
Ainda Estou Aqui por Reprodução
Ainda Estou Aqui por Reprodução
Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui' por Reprodução / Redes Sociais
Ainda Estou Aqui com Selton Mello e Fernanda Torres por Reprodução
Ainda Estou Aqui (2024) por Divulgação
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Ainda estou aqui por Divulgação

A Associação, que completa 15 anos e conta atualmente com 180 críticos, busca acompanhar o panorama de diversidade em debate na atualidade. A nova lista reflete esse posicionamento. "Essa mudança reflete a busca de um olhar mais diverso sobre a produção nacional", afirmou a Abraccine.

Diferente da última edição, que era marcada por uma ordem de preferência, a lista atualizada é organizada por cronologia de lançamento. Em ambas, contudo, “Limite”, de Mário Peixoto, aparece no topo.

“Desde a primeira edição do livro, resultado da primeira lista, a sociedade mudou, assim como o perfil da associação, que naturalmente cresceu e se modificou. Esta acaba sendo uma revisão importante e necessária da nossa história do cinema”, disse Orlando Margarido, presidente da Abraccine.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Confira a lista dos 100 filmes essenciais, de acordo com a Abraccine:

1. Limite (1931), Mário Peixoto;

2. Ganga bruta (1933), Humberto Mauro;

3. O ébrio (1946), Gilda de Abreu;

4. Também somos irmãos (1949), José Carlos Burle;

5. Carnaval Atlântida (1952), José Carlos Burle;

6. O cangaceiro (1953), Lima Barreto;

7. Rio, 40 graus (1955), Nelson Pereira dos Santos;

8. Rio, Zona Norte (1957), Nelson Pereira dos Santos;

9. O grande momento (1958), Roberto Santos;

10. O homem do Sputnik (1959), Carlos Manga;

11. Aruanda (1960), Linduarte Noronha;

12. O assalto ao trem pagador (1962), Roberto Farias;

13. O pagador de promessas (1962), Anselmo Duarte;

14. Os cafajestes (1962), Ruy Guerra;

15. Porto das caixas (1962), Paulo Cezar Saraceni;

16. Vidas secas (1963), Nelson Pereira dos Santos;

17. À meia noite levarei sua alma (1964), José Mojica Marins;

18. A velha a fiar (1964), Humberto Mauro;

19. Deus e o diabo na terra do sol (1964), Glauber Rocha;

20. Noite vazia (1964), Walter Hugo Khouri;

21. Os fuzis (1964), Ruy Guerra;

22. A falecida (1965), Leon Hirszman;

23. A hora e vez de Augusto Matraga (1965), Roberto Santos;

24. São Paulo Sociedade Anônima (1965), Luiz Sergio Person;

25. A entrevista (1966), Helena Solberg;

26. O padre e a moça (1966), Joaquim Pedro de Andrade;

27. Todas as mulheres do mundo (1966), Domingos de Oliveira;

28. A margem (1967), Ozualdo Candeias;

29. Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967), José Mojica Marins;

30. O caso dos irmãos Naves (1967), Luiz Sergio Person;

31. O menino e o vento (1967), Carlos Hugo Christensen;

32. Terra em transe (1967), Glauber Rocha;

33. O bandido da luz vermelha (1968), Rogério Sganzerla;

34. A mulher de todos (1969), Rogério Sganzerla;

35. Macunaíma (1969), Joaquim Pedro de Andrade;

36. Matou a família e foi ao cinema (1969), Julio Bressane;

37. O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), Glauber Rocha;

38. O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1970), José Mojica Marins;

39. Sem essa, Aranha (1970), Rogério Sganzerla;

40. Um é pouco, dois é bom (1970), Odilon Lopez;

41. Bang bang (1971), Andrea Tonacci;

42. S. Bernardo (1972), Leon Hirszman;

43. Toda nudez será castigada (1972), Arnaldo Jabor;

44. Alma no olho (1973), Zózimo Bulbul;

45. Compasso de espera (1973), Antunes Filho;

46. Os homens que eu tive (1973), Tereza Trautman;

47. A rainha diaba (1974), Antonio Carlos da Fontoura;

48. Iracema, uma transa amazônica (1975), Jorge Bodanzky e Orlando Senna;

49. Dona Flor e seus dois maridos (1976), Bruno Barreto;

50. Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), Hector Babenco;

51. Mar de rosas (1977), Ana Carolina;

52. A lira do delírio (1978), Walter Lima Jr.;

53. Tudo bem (1978), Arnaldo Jabor;

54. A mulher que inventou o amor (1980), Jean Garrett;

55. Bye bye Brasil (1980), Carlos Diegues;

56. O homem que virou suco (1980), João Batista de Andrade;

57. Pixote, a lei do mais fraco (1980), Hector Babenco;

58. Eles não usam black-tie (1981), Leon Hirszman;

59. Os saltimbancos trapalhões (1981), J.B. Tanko;

60. Das tripas coração (1982), Ana Carolina;

61. Pra frente Brasil (1982), Roberto Farias;

62. Onda Nova (1983), Ícaro Martins e José Antonio Garcia;

63. Amor maldito (1984), Adélia Sampaio;

64. Cabra marcado para morrer (1984), Eduardo Coutinho;

65. Memórias do cárcere (1984), Nelson Pereira dos Santos;

66. A hora da estrela (1985), Suzana Amaral;

67. A marvada carne (1985), André Klotzel;

68. Filme demência (1986), Carlos Reichenbach;

69. Ilha das Flores (1989), Jorge Furtado;

70. Que bom te ver viva (1989), Lúcia Murat;

71. Superoutro (1989), Edgard Navarro;

72. Alma corsária (1993), Carlos Reichenbach;

73. Carlota Joaquina, princesa do Brazil (1995), Carla Camurati;

74. Terra estrangeira (1995), Daniela Thomas e Walter Salles;

75. Baile perfumado (1996), Lírio Ferreira e Paulo Caldas;

76. Central do Brasil (1998), Walter Salles;

77. O auto da compadecida (2000), Guel Arraes;

78. Bicho de sete cabeças (2001), Laís Bodanzky;

79. Lavoura arcaica (2001), Luiz Fernando Carvalho;

80. Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund;

81. Edifício Master (2002), Eduardo Coutinho;

82. Madame Satã (2002), Karim Aïnouz;

83. Cinema aspirinas e urubus (2005), Marcelo Gomes;

84. O céu de Suely (2006), Karim Aïnouz;

85. Serras da desordem (2006), Andrea Tonacci;

86. Jogo de cena (2007), Eduardo Coutinho;

87. Saneamento básico, o filme (2007), Jorge Furtado;

88. Santiago (2007), João Moreira Salles;

89. Trabalhar cansa (2011), Juliana Rojas e Marco Dutra;

90. O som ao redor (2012), Kleber Mendonça Filho;

91. O menino e o mundo (2013), Alê Abreu;

92. Branco sai, preto fica (2014), Adirley Queirós;

93. Que horas ela volta? (2015), Anna Muylaert;

94. Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho;

95. Arábia (2017), Affonso Uchoa, João Dumans;

96. As boas maneiras (2017), Juliana Rojas e Marco Dutra;

97. Marte um (2022), Gabriel Martins;

98. Mato seco em chamas (2022), Adirley Queirós e Joana Pimenta;

99. Ainda estou aqui (2024), Walter Salles;

100. O agente secreto (2025), Kleber Mendonça Filho.

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