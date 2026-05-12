'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' entram para a lista atualizada de melhores filmes nacionais da Abraccine

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de maio de 2026 às 18:00
“Ainda Estou Aqui” (2024) e “O Agente Secreto” (2025), produções que representaram o Brasil nas temporadas de premiações dos últimos dois anos, foram incluídos na lista de melhores filmes nacionais idealizada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). A seleção busca contemplar as principais obras do país, entre curtas e longas-metragens, por meio de votação entre os membros da entidade.
O levantamento foi disponibilizado na última segunda-feira (11) e deve compor o livro “Os 100 Filmes Brasileiros Essenciais”, previsto para o final do ano. A obra reunirá, além do ranking, textos críticos e artigos com recortes históricos, estéticos e temáticos. O lançamento será pela editora Letramento, sob organização editorial de Ivonete Pinto, Danilo Fantinel e Paulo Henrique da Silva.
Na edição anterior, publicada há dez anos, a Abraccine listou o que considerava os “Os 100 Melhores Filmes Brasileiros” sob o mesmo sistema de votação. O objetivo da renovação é atualizar o catálogo com produções recentes e buscar um olhar mais diverso para a cinematografia nacional, ampliando a presença de diretores negros e de filmes dirigidos por mulheres.
Ainda Estou Aqui (2024)
A Associação, que completa 15 anos e conta atualmente com 180 críticos, busca acompanhar o panorama de diversidade em debate na atualidade. A nova lista reflete esse posicionamento. "Essa mudança reflete a busca de um olhar mais diverso sobre a produção nacional", afirmou a Abraccine.
Diferente da última edição, que era marcada por uma ordem de preferência, a lista atualizada é organizada por cronologia de lançamento. Em ambas, contudo, “Limite”, de Mário Peixoto, aparece no topo.
“Desde a primeira edição do livro, resultado da primeira lista, a sociedade mudou, assim como o perfil da associação, que naturalmente cresceu e se modificou. Esta acaba sendo uma revisão importante e necessária da nossa história do cinema”, disse Orlando Margarido, presidente da Abraccine.
O Agente Secreto
Confira a lista dos 100 filmes essenciais, de acordo com a Abraccine:
1. Limite (1931), Mário Peixoto;
2. Ganga bruta (1933), Humberto Mauro;
3. O ébrio (1946), Gilda de Abreu;
4. Também somos irmãos (1949), José Carlos Burle;
5. Carnaval Atlântida (1952), José Carlos Burle;
6. O cangaceiro (1953), Lima Barreto;
7. Rio, 40 graus (1955), Nelson Pereira dos Santos;
8. Rio, Zona Norte (1957), Nelson Pereira dos Santos;
9. O grande momento (1958), Roberto Santos;
10. O homem do Sputnik (1959), Carlos Manga;
11. Aruanda (1960), Linduarte Noronha;
12. O assalto ao trem pagador (1962), Roberto Farias;
13. O pagador de promessas (1962), Anselmo Duarte;
14. Os cafajestes (1962), Ruy Guerra;
15. Porto das caixas (1962), Paulo Cezar Saraceni;
16. Vidas secas (1963), Nelson Pereira dos Santos;
17. À meia noite levarei sua alma (1964), José Mojica Marins;
18. A velha a fiar (1964), Humberto Mauro;
19. Deus e o diabo na terra do sol (1964), Glauber Rocha;
20. Noite vazia (1964), Walter Hugo Khouri;
21. Os fuzis (1964), Ruy Guerra;
22. A falecida (1965), Leon Hirszman;
23. A hora e vez de Augusto Matraga (1965), Roberto Santos;
24. São Paulo Sociedade Anônima (1965), Luiz Sergio Person;
25. A entrevista (1966), Helena Solberg;
26. O padre e a moça (1966), Joaquim Pedro de Andrade;
27. Todas as mulheres do mundo (1966), Domingos de Oliveira;
28. A margem (1967), Ozualdo Candeias;
29. Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967), José Mojica Marins;
30. O caso dos irmãos Naves (1967), Luiz Sergio Person;
31. O menino e o vento (1967), Carlos Hugo Christensen;
32. Terra em transe (1967), Glauber Rocha;
33. O bandido da luz vermelha (1968), Rogério Sganzerla;
34. A mulher de todos (1969), Rogério Sganzerla;
35. Macunaíma (1969), Joaquim Pedro de Andrade;
36. Matou a família e foi ao cinema (1969), Julio Bressane;
37. O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), Glauber Rocha;
38. O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1970), José Mojica Marins;
39. Sem essa, Aranha (1970), Rogério Sganzerla;
40. Um é pouco, dois é bom (1970), Odilon Lopez;
41. Bang bang (1971), Andrea Tonacci;
42. S. Bernardo (1972), Leon Hirszman;
43. Toda nudez será castigada (1972), Arnaldo Jabor;
44. Alma no olho (1973), Zózimo Bulbul;
45. Compasso de espera (1973), Antunes Filho;
46. Os homens que eu tive (1973), Tereza Trautman;
47. A rainha diaba (1974), Antonio Carlos da Fontoura;
48. Iracema, uma transa amazônica (1975), Jorge Bodanzky e Orlando Senna;
49. Dona Flor e seus dois maridos (1976), Bruno Barreto;
50. Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), Hector Babenco;
51. Mar de rosas (1977), Ana Carolina;
52. A lira do delírio (1978), Walter Lima Jr.;
53. Tudo bem (1978), Arnaldo Jabor;
54. A mulher que inventou o amor (1980), Jean Garrett;
55. Bye bye Brasil (1980), Carlos Diegues;
56. O homem que virou suco (1980), João Batista de Andrade;
57. Pixote, a lei do mais fraco (1980), Hector Babenco;
58. Eles não usam black-tie (1981), Leon Hirszman;
59. Os saltimbancos trapalhões (1981), J.B. Tanko;
60. Das tripas coração (1982), Ana Carolina;
61. Pra frente Brasil (1982), Roberto Farias;
62. Onda Nova (1983), Ícaro Martins e José Antonio Garcia;
63. Amor maldito (1984), Adélia Sampaio;
64. Cabra marcado para morrer (1984), Eduardo Coutinho;
65. Memórias do cárcere (1984), Nelson Pereira dos Santos;
66. A hora da estrela (1985), Suzana Amaral;
67. A marvada carne (1985), André Klotzel;
68. Filme demência (1986), Carlos Reichenbach;
69. Ilha das Flores (1989), Jorge Furtado;
70. Que bom te ver viva (1989), Lúcia Murat;
71. Superoutro (1989), Edgard Navarro;
72. Alma corsária (1993), Carlos Reichenbach;
73. Carlota Joaquina, princesa do Brazil (1995), Carla Camurati;
74. Terra estrangeira (1995), Daniela Thomas e Walter Salles;
75. Baile perfumado (1996), Lírio Ferreira e Paulo Caldas;
76. Central do Brasil (1998), Walter Salles;
77. O auto da compadecida (2000), Guel Arraes;
78. Bicho de sete cabeças (2001), Laís Bodanzky;
79. Lavoura arcaica (2001), Luiz Fernando Carvalho;
80. Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund;
81. Edifício Master (2002), Eduardo Coutinho;
82. Madame Satã (2002), Karim Aïnouz;
83. Cinema aspirinas e urubus (2005), Marcelo Gomes;
84. O céu de Suely (2006), Karim Aïnouz;
85. Serras da desordem (2006), Andrea Tonacci;
86. Jogo de cena (2007), Eduardo Coutinho;
87. Saneamento básico, o filme (2007), Jorge Furtado;
88. Santiago (2007), João Moreira Salles;
89. Trabalhar cansa (2011), Juliana Rojas e Marco Dutra;
90. O som ao redor (2012), Kleber Mendonça Filho;
91. O menino e o mundo (2013), Alê Abreu;
92. Branco sai, preto fica (2014), Adirley Queirós;
93. Que horas ela volta? (2015), Anna Muylaert;
94. Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho;
95. Arábia (2017), Affonso Uchoa, João Dumans;
96. As boas maneiras (2017), Juliana Rojas e Marco Dutra;
97. Marte um (2022), Gabriel Martins;
98. Mato seco em chamas (2022), Adirley Queirós e Joana Pimenta;
99. Ainda estou aqui (2024), Walter Salles;
100. O agente secreto (2025), Kleber Mendonça Filho.