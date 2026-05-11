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'Ainda não consigo me ver como um astro', admite Jungkook, do BTS

Em entrevista, o artista sul-coreano comentou sobre seu amadurecimento e o aprendizado da língua inglesa

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 20:34

Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS
Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS Crédito: Divulgação

O artista sul-coreano Jeon Jung-kook, integrante do BTS, compartilhou em entrevista à revista Rolling Stone sua percepção sobre a trajetória artística iniciada em 2013. O cantor, que estreou no grupo de K-pop com apenas 15 anos, também comentou sobre sua visão pessoal.

"Honestamente, eu ainda não consigo me ver como um astro pop. Mas sou muito grato por ser questionado sobre isso dessa forma e por os fãs pensarem em mim assim”, admitiu o cantor, atualmente com 28 anos. "Quero continuar melhorando para que eu possa me sentir como uma estrela para mim mesmo. Algum dia!", completou.

Durante a conversa, ele detalhou suas metas para aprender a se comunicar melhor em inglês, acreditando que este é um dos passos fundamentais para sua consolidação como artista global.

"Eu sei exatamente do que preciso. Preciso melhorar meu inglês, pelo menos ao ponto de conseguir manter uma conversa curta ou bater papo informalmente. Acho que isso seria um divisor de águas. Mas inglês é tão difícil!”, confessou o músico.

BTS na era Arirang

Projeto Fita Roxa (Purple Ribbon Army) por Reprodução
Multidão no México por Reprodução
BTS com a presidente do  México, Claudia Sheinbaum por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
Multidão no México por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
BTS na turnê Arirang por Reprodução
1 de 34
Projeto Fita Roxa (Purple Ribbon Army) por Reprodução

O BTS retornou às atividades coletivas após um hiato iniciado em 2022. O grupo lançou o álbum “Arirang” em março deste ano, trabalho que marca a volta oficial do septeto e explora mais o uso do inglês em suas letras, como na faixa “SWIM”, cantada totalmente no idioma.

"Acho que meu ouvido é bom para esse tipo de coisa. Mas, no fim das contas… não é coreano. É uma língua estrangeira para mim. E eu não quero que falantes nativos me ouçam falando o idioma deles e achem desconfortável, ou não gostem, de forma alguma. Então, eu pessoalmente me esforcei muito nisso”, disse ao ser elogiado pela pronúncia ao cantar.

A turnê "Arirang" celebra o retorno do BTS após o cumprimento do serviço militar obrigatório. O grupo já passou por palcos da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, cumprindo agenda mais recente no México, com show no último domingo (10). No Brasil, o BTS se apresenta no MorumBIS, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos esgotados em todos os setores.

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Música Bts Jungkook

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