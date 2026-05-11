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Taylor Swift e Travis Kelce exibem looks de luxo em jantar romântico na Inglaterra; saiba valores

Casal foi flagrado em jantar romântico no restaurante de Gordon Ramsay, em Londres

Kamila Macedo

Publicado em 11 de maio de 2026 às 21:01

Taylor Swift Crédito: Divulgação

Em viagem pela Inglaterra, Taylor Swift e seu noivo, o jogador de futebol americano Travis Kelce, chamaram a atenção não apenas pelo roteiro, mas pela ostentação das roupas que escolheram para utilizar durante um jantar romântico. O casal foi visto no restaurante Lucky Cat, em Bishopsgate, estabelecimento do renomado chef Gordon Ramsay, que acumula 17 estrelas Michelin. Segundo registros de paparazzi, os dois permaneceram no local por mais de seis horas.

A composição visual do casal para a ocasião se tornou um dos assuntos mais comentados pelo valor, com peças que, somadas, chegam a aproximadamente R$ 97 mil.

Taylor Swift optou por um visual all black sofisticado. A produção contou com uma blusa da Staud (R$ 1,5 mil), saia Fleur du Mal (R$ 1,4 mil), casaco TOTEME (R$ 19,5 mil) e sapatos Celine (R$ 5,1 mil). O destaque do figurino ficou para os acessórios: uma bolsa Paco Rabanne de R$ 8,2 mil e um colar da Chanel, avaliado em R$ 32,6 mil, que foi o item mais caro utilizado pela artista na noite. No total, a cantora se vestiu com um look de R$ 68,3 mil.

Mais registros de Taylor Swift e Travis Kelce em Londres, na noite de ontem! ❤️ pic.twitter.com/8Dr0m2et8w — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) May 9, 2026

Já Travis Kelce apostou em uma estética mais despojada ao surgir com um pijama da grife Louis Vuitton. O conjunto de manga longa e calça é avaliado em R$ 21,46 mil, acompanhado por pantufas de R$ 7,5 mil. A escolha dividiu opiniões e gerou diversas reações de internautas nas redes sociais. O total da roupa ficou em R$ 28,96 mil.

Juntos desde 2023, Taylor e Travis estão noivos desde agosto do ano passado. De acordo com informações enviadas por fontes anônimas ao Page Six, o casal planeja oficializar a união em 13 de junho de 2026, um sábado.

A data escolhida gerou especulações entre os fãs, que associam o dia ao número preferido da cantora. O "13" é conhecido por ser uma assinatura simbólica presente em diversos momentos da trajetória de Taylor Swift e considerado o número favorito da cantora.