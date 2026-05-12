FAMOSOS

Kleber Mendonça Filho é revistado em aeroporto de São Paulo; entenda o caso

Após vencer oito categorias no Prêmio Platino, diretor pernambucano foi passou por inspeção de bagagem no Aeroporto de Guarulhos (SP)

Kamila Macedo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:27

Kleber Mendonça Filho passou por revista policial no Aeroporto de Guarulhos (GRU) Crédito: Reprodução

Kleber Mendonça Filho, diretor do premiado “O Agente Secreto” (2025), está finalizando uma extensa temporada de premiações no exterior e sentiu, recentemente, o impacto de acumular tantas estatuetas ao retornar ao Brasil. O cineasta pernambucano revelou, na última segunda-feira (11), ter passado por uma revista no Aeroporto de Guarulhos.

O detalhe curioso é que a bagagem inspecionada continha os troféus conquistados pelo longa-metragem lá fora, especialmente no Prêmio Platino Xcaret, realizado no último sábado (9), no México. Na ocasião, o filme venceu em oito categorias, incluindo Melhor Filme de Ficção.

“Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos. Teve parabéns do policial pelo trabalho no Cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado”, escreveu o diretor no X, antigo Twitter.

A situação divertiu os seguidores de Kleber. “Maravilha! É melhor fretar um voo porque vem muito mais por aí…”, comentou um usuário. “Faça mais filmes e traga mais troféus pra gente”, disse outro. Já um dos seguidores simulou a conversa entre o agente e o cineasta: “O senhor tá com excesso de bagagem! Sim, muitos troféus”.

O Agente Secreto 1 de 19

“O Agente Secreto” conquistou espaço em premiações ao redor do mundo. No Festival de Cannes, venceu nas categorias de Melhor Direção, Melhor Ator (para Wagner Moura) e recebeu o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema).

No Globo de Ouro, a produção garantiu duas estatuetas: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama (para Wagner Moura). No Satellite Awards 2026, venceu como Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (para Wagner Moura).

Durante o Prêmio Platino Xcaret, o cineasta subiu ao palco para receber os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Filme. No total, a obra de Kleber Mendonça Filho saiu vitoriosa como Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Montagem (Eduardo Serrano e Mateus Farias), Melhor Direção de Arte (Thales Junqueira), Melhor Música Original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves) e, novamente, Melhor Ator para Wagner Moura (nas categorias oficial e do público).

O longa-metragem também foi indicado ao Oscar deste ano nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional, embora não tenha levado estatuetas na cerimônia da Academia.