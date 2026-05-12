Kleber Mendonça Filho é revistado em aeroporto de São Paulo; entenda o caso

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:27
Kleber Mendonça Filho, diretor do premiado “O Agente Secreto” (2025), está finalizando uma extensa temporada de premiações no exterior e sentiu, recentemente, o impacto de acumular tantas estatuetas ao retornar ao Brasil. O cineasta pernambucano revelou, na última segunda-feira (11), ter passado por uma revista no Aeroporto de Guarulhos.
O detalhe curioso é que a bagagem inspecionada continha os troféus conquistados pelo longa-metragem lá fora, especialmente no Prêmio Platino Xcaret, realizado no último sábado (9), no México. Na ocasião, o filme venceu em oito categorias, incluindo Melhor Filme de Ficção.
“Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos. Teve parabéns do policial pelo trabalho no Cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado”, escreveu o diretor no X, antigo Twitter.
A situação divertiu os seguidores de Kleber. “Maravilha! É melhor fretar um voo porque vem muito mais por aí…”, comentou um usuário. “Faça mais filmes e traga mais troféus pra gente”, disse outro. Já um dos seguidores simulou a conversa entre o agente e o cineasta: “O senhor tá com excesso de bagagem! Sim, muitos troféus”.
O Agente Secreto
“O Agente Secreto” conquistou espaço em premiações ao redor do mundo. No Festival de Cannes, venceu nas categorias de Melhor Direção, Melhor Ator (para Wagner Moura) e recebeu o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema).
No Globo de Ouro, a produção garantiu duas estatuetas: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama (para Wagner Moura). No Satellite Awards 2026, venceu como Melhor Filme Internacional e Melhor Ator (para Wagner Moura).
Durante o Prêmio Platino Xcaret, o cineasta subiu ao palco para receber os prêmios de Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Filme. No total, a obra de Kleber Mendonça Filho saiu vitoriosa como Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Montagem (Eduardo Serrano e Mateus Farias), Melhor Direção de Arte (Thales Junqueira), Melhor Música Original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves) e, novamente, Melhor Ator para Wagner Moura (nas categorias oficial e do público).
O longa-metragem também foi indicado ao Oscar deste ano nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Filme Internacional, embora não tenha levado estatuetas na cerimônia da Academia.