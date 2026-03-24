Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos recebem um vislumbre de esperança para o futuro hoje (24 de março) e podem sair de um período mais pesado

O dia traz alívio mental, retomada da confiança e uma vontade real de voltar a acreditar em dias melhores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 24 de março, três signos podem receber um sopro importante de esperança para o futuro. Depois de dias mais pesados, de cansaço emocional ou até de uma sensação de desânimo difícil de explicar, o momento começa a favorecer mais clareza, paz interior e disposição para reagir. Aos poucos, a energia muda, e o que antes parecia travado ou escuro demais começa a dar sinais de melhora. Para esses signos, o dia pode marcar uma virada interna poderosa, com mais confiança, otimismo e força para seguir em frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A vida melhora muito para 3 signos depois dessa semana (de 23 a 28 de março), mas antes será preciso atravessar dias de pressão e desgaste

A vida melhora muito para 3 signos depois dessa semana (de 23 a 28 de março), mas antes será preciso atravessar dias de pressão e desgaste

Imagem - Touro, Câncer, Libra e Capricórnio serão abençoados pelo Universo hoje (24 de março) e vivem um dia de cura, alívio e recomeço

Touro, Câncer, Libra e Capricórnio serão abençoados pelo Universo hoje (24 de março) e vivem um dia de cura, alívio e recomeço

Imagem - Hoje (24 de março), o dia pede limites, silêncio estratégico e escolhas mais conscientes para os signos

Hoje (24 de março), o dia pede limites, silêncio estratégico e escolhas mais conscientes para os signos

Áries: O dia pode trazer uma recuperação importante da sua energia emocional e da sua confiança no futuro. Depois de um período em que o peso das preocupações pode ter falado alto, você tende a acordar com mais impulso, mais coragem e uma vontade genuína de retomar o controle da própria vida. Essa esperança renovada não vem só para te fortalecer, mas também para inspirar quem está ao seu redor.

Dica cósmica: Use sua força para abrir caminhos, não para carregar pesos que já podem ser deixados para trás.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Virgem: Para você, a terça pode funcionar como um ponto de virada mental e emocional. A sensação é de sair, aos poucos, de um estado mais desanimado para reencontrar clareza e propósito. Você pode perceber que ainda existe muito a construir e que, por mais difícil que tenha parecido, essa fase não define o restante do seu caminho. A esperança volta quando você decide não alimentar mais o pior cenário.

Dica cósmica: Faça um esforço consciente para olhar adiante com mais gentileza e confiança.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Peixes: O dia tende a marcar um retorno importante da sua luz interior. Se nas últimas semanas você se sentiu mais confusa, sensível ou sem direção, agora a energia começa a mudar e devolve uma sensação valiosa de alívio. É como se um nevoeiro emocional começasse finalmente a se dissipar, abrindo espaço para entusiasmo, fé e mais presença no agora.

Dica cósmica: Quando a esperança voltar, não duvide dela, abrace esse recomeço com coragem.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Áries Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de março): uma mudança inesperada na carreira pode abrir caminho para mais prosperidade

Cor e número da sorte de hoje (24 de março): uma mudança inesperada na carreira pode abrir caminho para mais prosperidade
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) podem mudar o seu mês

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (24) podem mudar o seu mês
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme sobre criança com infância sofrida nesta terça-feira (24 de março)

Sessão da Tarde exibe filme sobre criança com infância sofrida nesta terça-feira (24 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos
01

Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia
03

Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia

Imagem - Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador
04

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador