NOVELA

Resumo de A Nobreza do Amor (18 a 30 de maio): princesa revela segredo, golpe milionário e rebelião agitam novela

Alika contará sua verdadeira identidade a Tonho enquanto Jendal intensifica perseguição contra a princesa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:46

Alika (Duda Santos) em cena de A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor prometem fortes reviravoltas entre os dias 18 e 30 de maio. A trama será marcada pela revelação do segredo de Alika, uma rebelião crescente em Batanga, romance proibido, traições e um golpe milionário envolvendo Mirinho.

Veja o resumo dos capítulos:

Capítulo 55 – segunda-feira – 18 de maio de 2026

Pascoal aceita vigiar Dumi para Jendal, enquanto Alika comemora a publicação do artigo denunciando Batanga. Diógenes libera empréstimo para Mirinho apenas após contrato de casamento com Virgínia. Niara incentiva Alika a contar a verdade para Tonho. Omar foge com ajuda dos rebeldes, e Pascoal avisa Jendal sobre a rebelião.

Capítulo 56 – terça-feira – 19 de maio de 2026

Jendal ordena o fim da rebelião e promove Pascoal como chefe da Guarda Real. Omar decide reencontrar Alika, enquanto chega o noivado de Mirinho e Virgínia. No fim do capítulo, Alika revela a Tonho que é a princesa de Batanga.

Capítulo 57 – quarta-feira – 20 de maio de 2026

Tonho fica encantado ao descobrir a verdade sobre Alika. Durante a festa de noivado, Fabrício engana Mirinho e foge. Em Batanga, Jendal conclui que Alika está escondida no Brasil após ler o artigo de Nilo Peçanha.

Capítulo 58 – quinta-feira – 21 de maio de 2026

Mirinho descobre que foi vítima de um golpe milionário de Fabrício. Tonho começa a refletir sobre as diferenças entre ele e Alika. Jendal envia Malungo ao Brasil para encontrar a princesa fugitiva.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Capítulo 59 – sexta-feira – 22 de maio de 2026

Malungo promete trazer Alika de volta para Batanga. Pascoal descobre uma reunião rebelde organizada por Dumi. Mirinho, Casemiro e Diógenes denunciam Fabrício à polícia. No fim, Alika pergunta se Tonho lutaria ao lado dela para salvar Batanga.

Capítulo 60 – sábado – 23 de maio de 2026

Tonho e Alika decidem viver o romance sem pensar no futuro. Virgínia promete se vingar de Alika/Lúcia, enquanto todos comemoram a chegada de Eugênia em Barro Preto.

Capítulo 61 – segunda-feira – 25 de maio de 2026

Tonho alerta Casemiro sobre a saúde dos trabalhadores do engenho. Dôra sugere um desfile para divulgar o ateliê de Alika. Em Batanga, Jendal manda queimar doações enviadas ao povo. Virgínia começa a planejar sabotagem contra o desfile.

Capítulo 62 – terça-feira – 26 de maio de 2026

Fortunato revela oficialmente que Fabrício é um golpista. Virgínia arma contra Alika/Lúcia e se oferece para ser modelo da marca. Revoltados, os rebeldes saqueiam comida do palácio, deixando Jendal furioso.

Capítulo 63 – quarta-feira – 27 de maio de 2026

Alika desconfia das intenções de Virgínia. Mirinho pede emprego no banco de Diógenes. Kênia sofre ao ver a miséria do povo e acaba reencontrando Dumi.

Capítulo 64 – quinta-feira – 28 de maio de 2026

Kênia salva Dumi de ser descoberto por Pascoal. Omar enfrenta tempestade tentando chegar ao Brasil. Virgínia flagra Mirinho próximo de Alika/Lúcia. Chinua leva Dumi até Kênia.

Capítulo 65 – sexta-feira – 29 de maio de 2026

Dumi declara amor por Kênia e os dois se beijam. Mirinho aceita trabalhar no banco de Diógenes. Omar planeja desembarcar no Brasil em breve, enquanto Robert chega a Batanga.

Capítulo 66 – sábado – 30 de maio de 2026