NOVELA

Resumo de Coração (18 a 30 de maio): pedido de casamento, traição e segredo exposto movimentam capítulos

Novela terá reviravoltas envolvendo João Raul, Naiane, Agrado e a chegada de Ana Castela

Felipe Sena

Publicado em 16 de maio de 2026 às 20:43

Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

A novela Coração Acelerado promete fortes emoções nos capítulos entre 18 e 30 de maio. Os próximos episódios serão marcados por pedido de casamento inesperado, traições, chantagens, crises familiares e a chegada de Ana Castela a Bom Retorno.

Veja o resumo dos capítulos:

Capítulo 109 – segunda-feira – 18 de maio de 2026

Zilá e Naiane repreendem Alaorzinho por aceitar Agrado e Eduarda no festival do Grupo Alô Amaral. Janete se preocupa com as escolhas de Agrado, enquanto Naiane ameaça Cinara. Eduarda se aproxima de Leandro, Gael elogia Naiane e Alaorzinho é visto com Alana. Eduarda surpreende Leandro ao pedir que ele pare de falar do casamento com Agrado.

Capítulo 110 – terça-feira – 19 de maio de 2026

Agenor se incomoda com o interesse de Malvino por Laurinha. Iranildo faz sucesso com seu programa de rádio, e Zuzu alerta Alaorzinho sobre Janete. Irene inaugura sua loja, enquanto Naiane entra em desespero ao perceber que João Raul reconheceu algo de Diana em Agrado. João Raul procura Agrado, e Naiane pede ajuda a Gael.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Capítulo 111 – quarta-feira – 20 de maio de 2026

João Raul e Agrado discutem após o encontro dos dois ser descoberto. Gael conforta Naiane, que passa a se confundir emocionalmente. Eduarda pressiona Agrado sobre Leandro. João Raul pede um tempo no relacionamento, e Naiane se entrega aos braços de Gael.

Capítulo 112 – quinta-feira – 21 de maio de 2026

Naiane desabafa sobre Gael, enquanto Agrado admite que não está pronta para casar com Leandro. Valéria passa mal e é levada ao hospital. João Raul sofre ao ouvir uma declaração de Agrado para Leandro e, impulsivamente, pede Naiane em casamento.

Capítulo 113 – sexta-feira – 22 de maio de 2026

João Raul e Naiane organizam o anúncio do noivado. Agrado se irrita com a exposição do casal, enquanto Gael se decepciona ao descobrir o casamento. Eduarda se aproxima de Leandro e Zilá prepara o jantar de noivado.

Capítulo 114 – sábado – 23 de maio de 2026

Agrado declara que Eduarda é “a irmã que nunca teve”. João Raul se irrita ao ouvir a entrevista. Naiane tenta afastar Gael, enquanto Alaorzinho continua seduzindo Janete. Zilá e Ronei se beijam, e Eduarda reencontra Leandro.

Capítulo 115 – segunda-feira – 25 de maio de 2026

Walmir continua desconfiado das atitudes de João Raul. Naiane insiste para que Gael esqueça o que aconteceu entre eles. Zilá e Ronei seguem vivendo um romance escondido, enquanto Eduarda e Leandro voltam a se encontrar.

Capítulo 116 – terça-feira – 26 de maio de 2026

Eduarda e Leandro decidem manter apenas amizade. Chitãozinho & Xororó chegam à trama, enquanto Agrado e Naiane continuam em conflito. João Raul canta ao lado de Agrado e se emociona diante de todos.

Capítulo 117 – quarta-feira – 27 de maio de 2026

Valéria passa pela cirurgia, e Walmir tenta descobrir os verdadeiros sentimentos do filho por Naiane. Leandro sonha com Eduarda, enquanto Agrado acompanha a cirurgia ao lado da jovem.

Capítulo 118 – quinta-feira – 28 de maio de 2026

A cirurgia de Valéria é um sucesso. Talita provoca casais sertanejos na TV, e Naiane reage mal. Ronei e Zilá vivem romance secreto, mas Cinara acaba flagrando os dois juntos.

Capítulo 119 – sexta-feira – 29 de maio de 2026

Cinara ameaça revelar que Naiane não é a garota do passado de João Raul. Walmir descobre que Irene ouviu tudo. Naiane tenta prejudicar a chegada de Ana Castela, enquanto Gael encontra a cantora por acaso.

Capítulo 120 – sábado – 30 de maio de 2026