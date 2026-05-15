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Éder Militão quebra o silêncio sobre contratar garotas de programas junto com Vini Jr.

Jogador do Real Madrid revelou que está “assustado” com situação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:04

Jogadores foram apontados por contratar garotas em programa ao vivo
Jogadores foram apontados por contratar garotas em programa ao vivo Crédito: Reprodução | Instagram

O fim do relacionamento de Virginia e Vini Jr. tem rendido polêmicas não apenas sobre o casal, mas relacionadas a amigos e pessoas do convívio do agora ex-casal.

Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, Léo Dias afirmou que Vini Jr. teria convidado três influenciadoras e modelos para ir a Madri. No entanto, a equipe do atleta entrou em contato com a atração para esclarecer o caso.

Éder Militão

Eder Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução/Instagram
Eder Militão, Tainá Castro e Karoline Lima por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Eder militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Éder Militão e Karoline Lima por Divulgação
Éder Militão e Vini Jr já estão com a Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Eder Militão e a ex-companheira por Reprodução
Guilherme Militão e filho por Redes sociais
1 de 12
Eder Militão por RAFAEL RIBEIRO/CBF

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A assessoria afirmou que o programa estaria “seguindo uma linha errada sobre as meninas”, que no caso, seriam as garotas de programa a que o programa se referia. De acordo com o comunicado, as mulheres citadas pelo colunista estão em Madri “acompanhadas de [Éder] Militão e de Vini Jr.”. De acordo com Léo Dias, o atacante teria convidado mulheres para viajar à Espanha enquanto ainda namorava com a influenciadora.

No entanto, na noite desta sexta-feira (15), Éder Militão usou as redes sociais para rebater as acusações e afirmou que nem está saindo de casa por causa de lesões que teve recentemente.

“Todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação”, escreveu Éder em comunicado publicado nos Stories do Instagram.

O zagueiro do Real Madrid afirmou que está totalmente “comprometido” com sua recuperação após a lesão que o tirou da disputa da Copa do Mundo 2026, além de dedicar toda a sua atenção à família, especialmente a sua esposa, Tainá Castro Militão, que está grávida.

“Confesso que estou assustado com toda essa situação”, continuou o jogador no texto. O atleta ainda reforçou que caso exista qualquer alegação concreta envolvendo seu nome que sejam apresentadas “provas reais, e não apenas suposições, julgamentos precipitados ou narrativas criadas na internet”.

“A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta. Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado”, finalizou no texto.

Vale lembrar que Éder Militão tem uma relação de amizade com Vini Jr. que vai além dos campos de futebol. Inclusive, o Éder e a esposa passaram parte das festividades de final de ano ao lado de Vini Jr. e Virginia.

Comunicado de Éder Militão
Comunicado de Éder Militão Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e dona da WePink anunciou o término como Vini Jr. através de uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (15). Veja:

Comunicado de Virginia
Comunicado de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Tags:

Virginia Éder Militão Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr. Tainá Militão E Eder Militão Tainá Militão Prostituição

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