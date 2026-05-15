Éder Militão quebra o silêncio sobre contratar garotas de programas junto com Vini Jr.

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Felipe Sena
Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:04
O fim do relacionamento de Virginia e Vini Jr. tem rendido polêmicas não apenas sobre o casal, mas relacionadas a amigos e pessoas do convívio do agora ex-casal.
Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, Léo Dias afirmou que Vini Jr. teria convidado três influenciadoras e modelos para ir a Madri. No entanto, a equipe do atleta entrou em contato com a atração para esclarecer o caso.
Éder Militão
A assessoria afirmou que o programa estaria “seguindo uma linha errada sobre as meninas”, que no caso, seriam as garotas de programa a que o programa se referia. De acordo com o comunicado, as mulheres citadas pelo colunista estão em Madri “acompanhadas de [Éder] Militão e de Vini Jr.”. De acordo com Léo Dias, o atacante teria convidado mulheres para viajar à Espanha enquanto ainda namorava com a influenciadora.
No entanto, na noite desta sexta-feira (15), Éder Militão usou as redes sociais para rebater as acusações e afirmou que nem está saindo de casa por causa de lesões que teve recentemente.
“Todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação”, escreveu Éder em comunicado publicado nos Stories do Instagram.
O zagueiro do Real Madrid afirmou que está totalmente “comprometido” com sua recuperação após a lesão que o tirou da disputa da Copa do Mundo 2026, além de dedicar toda a sua atenção à família, especialmente a sua esposa, Tainá Castro Militão, que está grávida.
“Confesso que estou assustado com toda essa situação”, continuou o jogador no texto. O atleta ainda reforçou que caso exista qualquer alegação concreta envolvendo seu nome que sejam apresentadas “provas reais, e não apenas suposições, julgamentos precipitados ou narrativas criadas na internet”.
“A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta. Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado”, finalizou no texto.
Vale lembrar que Éder Militão tem uma relação de amizade com Vini Jr. que vai além dos campos de futebol. Inclusive, o Éder e a esposa passaram parte das festividades de final de ano ao lado de Vini Jr. e Virginia.
A influenciadora e dona da WePink anunciou o término como Vini Jr. através de uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (15). Veja: