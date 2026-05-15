POLÊMICA

Éder Militão quebra o silêncio sobre contratar garotas de programas junto com Vini Jr.

Jogador do Real Madrid revelou que está “assustado” com situação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:04

Jogadores foram apontados por contratar garotas em programa ao vivo Crédito: Reprodução | Instagram

O fim do relacionamento de Virginia e Vini Jr. tem rendido polêmicas não apenas sobre o casal, mas relacionadas a amigos e pessoas do convívio do agora ex-casal.

Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, Léo Dias afirmou que Vini Jr. teria convidado três influenciadoras e modelos para ir a Madri. No entanto, a equipe do atleta entrou em contato com a atração para esclarecer o caso.

Éder Militão 1 de 12

A assessoria afirmou que o programa estaria “seguindo uma linha errada sobre as meninas”, que no caso, seriam as garotas de programa a que o programa se referia. De acordo com o comunicado, as mulheres citadas pelo colunista estão em Madri “acompanhadas de [Éder] Militão e de Vini Jr.”. De acordo com Léo Dias, o atacante teria convidado mulheres para viajar à Espanha enquanto ainda namorava com a influenciadora.

No entanto, na noite desta sexta-feira (15), Éder Militão usou as redes sociais para rebater as acusações e afirmou que nem está saindo de casa por causa de lesões que teve recentemente.

“Todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação”, escreveu Éder em comunicado publicado nos Stories do Instagram.

O zagueiro do Real Madrid afirmou que está totalmente “comprometido” com sua recuperação após a lesão que o tirou da disputa da Copa do Mundo 2026, além de dedicar toda a sua atenção à família, especialmente a sua esposa, Tainá Castro Militão, que está grávida.

“Confesso que estou assustado com toda essa situação”, continuou o jogador no texto. O atleta ainda reforçou que caso exista qualquer alegação concreta envolvendo seu nome que sejam apresentadas “provas reais, e não apenas suposições, julgamentos precipitados ou narrativas criadas na internet”.

“A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta. Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado”, finalizou no texto.

Vale lembrar que Éder Militão tem uma relação de amizade com Vini Jr. que vai além dos campos de futebol. Inclusive, o Éder e a esposa passaram parte das festividades de final de ano ao lado de Vini Jr. e Virginia.

Comunicado de Éder Militão Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e dona da WePink anunciou o término como Vini Jr. através de uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (15). Veja: