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Traição? Vini Jr. e Éder Militão contrataram garotas de programa enquanto jogador estava com Virginia, diz jornalista

Término de Virginia e Vini Jr. é cercado por polêmicas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:48

Polêmica veio à tona em reportagem
Polêmica veio à tona em reportagem Crédito: Reprodução | Instagram

A separação de Virginia e Vini Jr. continua rendendo polêmicas, até mesmo relacionadas a pessoas próximas ao casal.

Nesta sexta-feira (15), começou a circular nas redes sociais a informação de que o craque do Real Madrid junto com seu amigo o atleta Éder Militão, que faz parte do mesmo time, teriam contratado garotas de programas para irem à Espanha enquanto Vini Jr. ainda estava tendo um relacionamento com Virginia.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

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O portal LeoDias afirmou que uma fonte teria enviado prints de conversas em que Vini Jr. e outro jogador teriam contratado garotas para levar a Madri nesta semana. A fonte teria informado que as duas mulheres seriam de Piracicaba, interior de São Paulo, e estariam a caminho da Espanha para encontrar os atletas.

Em Madri, ambas estariam hospedadas em um hotel ao lado do centro de treinamento do clube espanhol. Virginia e Vini Jr. namoraram durante seis meses, desde que assumiram a relação em outubro de 2025. No entanto, essa não é a primeira vez que enfrentaram rumores de traição por parte do jogador.

Quando Vini Jr. ainda estava conhecendo a influenciadora, a modelo Day Magalhães relatou que os dois teriam conversado, sugerindo uma relação íntima, enquanto ele ainda conhecia Virginia.

No anúncio do término, feito nesta sexta-feira (15), a influenciadora afirmou que “não negocia o inegociável” e afirmou que o assunto já é “página virada” em sua vida. Confira:

Comunicado de Virginia sobre término
Comunicado de Virginia sobre término Crédito: Reprodução | Instagram

Éder Militão rebate acusações

Na noite desta sexta-feira (15), Éder Militão usou as redes sociais para rebater as acusações e afirmou que nem está saindo de casa por causa de lesões que teve recentemente.

“Todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação”, escreveu Éder em comunicado publicado nos Stories do Instagram.

O zagueiro do Real Madrid afirmou que está totalmente “comprometido” com sua recuperação após a lesão que o tirou da disputa da Copa do Mundo 2026, além de dedicar toda a sua atenção à família, especialmente a sua esposa, Tainá Castro Militão, que está grávida.

“Confesso que estou assustado com toda essa situação”, continuou o jogador no texto. O atleta ainda reforçou que caso exista qualquer alegação concreta envolvendo seu nome que sejam apresentadas “provas reais, e não apenas suposições, julgamentos precipitados ou narrativas criadas na internet”.

“A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta. Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado”, finalizou no texto.

Tags:

Virginia Éder Militão Vini jr. Tainá Militão

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